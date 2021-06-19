Как найти идею для продукта в офлайне: опыт проектов с ежемесячной выручкой в десятки миллионов

Где искать идеи для офлайн-проектов, как их проверять и что делать, чтобы уберечь уникальный продукт от копий — рассказывает Артур Шарафутдинов, сооснователь фотоконструктора Mozabrick , а также создатель первой в мире сети вендинговых автоматов Instamat, после запуска которой это название стало нарицательным.

Сегодня все стремятся запустить проект в онлайне: маркетплейс, сервис доставки, онлайн-магазин, приложение... Но что если и в офлайне есть потенциал для проектов, которые будут приносить десятки миллионов в месяц?

Ходите на выставки и смотрите по сторонам

Я никогда не учился креативности. Не ходил ни на какие воркшопы и мастер-классы, а все идеи черпал из того, что видел вокруг. Поэтому первое, что я вам посоветую: смотрите по сторонам и ходите на разные ивенты и выставки производителей товаров.

Например, сеть вендиговых автоматов Instamat родилась на свадьбе. Тогда, в 2013 году, пошел хайп на инстабудки, которые печатали фотографии по хештегу. Я был на праздновании, куда привезли коробку, которая печатает абсолютно все фотографии с определенным хэштегом.

Я заметил, что к этим будкам выстраивается бесконечная очередь и подумал: «А что если прикрутить к автомату купюроприемник, поставить в какое-нибудь проходимое место и дать возможность людям печатать собственные фотографии?».

С бесконечным фотоконструктором из кубиков Mozabrick была похожая история. Я пришел на выставку «Искусство „Лего“» в 2017 году. На ней презентовали работы знаменитого художника Натана Савайя. В основном он делает скульптуры из фигурок «Лего», но также у него была серия картин, сложенных из кубиков. Я посмотрел на это и подумал: «А почему бы не дать возможность каждому собрать такое?».

Поискал, есть ли уже что-то подобное, и обнаружил рынок, на котором путь продукта от заказа до вручения клиенту длится неделями, а то и месяцами. Здесь можно было бы испугаться и сказать, что процесс невозможно модернизировать. Что ты сделаешь, если бедные дизайнеры не успеют быстрее сделать схему для сборки? Но в современном мире почти все можно решить, прикрутив хороший софт. Так мы и поступили.

Вместе с IT-шниками разработали софт, который самостоятельно генерирует схемы для сборки из фотографий, просчитали универсальное количество кубиков, которых хватит для любой фотографии, закупили первую партию кубиков из двух тысяч наборов. Так получился конструктор, который можно собрать из любой фотографии бесконечное количество раз.

Всего за год существования Mozabrick наши конструкторы перевели на 20 языков и начали успешно продавать дистрибьюторы в США, Украине, Эстонии, Германии, Нидерландах, Финляндии, Италии, Грузии, Казахстане, Белоруссии и Израиле. Также мы оказались на российских маркетплейсах Ozon и Wildberries, на полках крупных ритейлеров «Азбука Вкуса» и «Леонардо».

Сразу переходите к тестам

Второй совет: если вы придумали что-то гениальное, сразу же делайте пилотную версию и переходите к тестам. Только они покажут, работает ли задумка. Конечно, если вы запускаете бургерную, сможете и без них просчитать проходимость места по тем заведениям, которые есть рядом, примерно понять потенциал выручки. Но если вы запускаете что-то новое, выцепить данные от конкурентов невозможно, так как конкурентов у вас просто нет.

C Инстаматами мы уже через 3-4 месяца сделали прототип. На Avito нашли б/у-фотокиоски, которые печатали фотографии с флешек. Выбросили оттуда картридер, украсили пробковыми панелями. Потратили на это 150 тысяч рублей — по 30 тысяч рублей за автомат. Еще 15 тысяч рублей ушло на работу дизайнера, который сделал дизайн софта. 150 тысяч рублей потратили на первую версию программы.

Итого на три прототипа ушло 345 тысяч рублей. Сейчас, конечно, вспоминаю, как все выглядело, и кровь из глаз идет — это не сравнится с тем, какую конфетку мы сделали в итоге. Но для тестов это нормально. Уже на следующий день после маркета еды мы привлекли 200 тысяч долларов на этот проект.

Мы сразу же поставили проект на 33-х часовой ярмарке еды. За это время заработали 33 тысячи рублей — тысячу рублей за каждый час работы. При этом очередь у автомата была постоянно. Это было показательно и для нас, и для инвесторов — в проект стоит вкладывать деньги и время.

Смиритесь, что не всем идеям суждено воплотиться в реальность

Как я уже говорил, с креативностью у меня всегда было хорошо, идей — на годы вперед. Но на многие из них банально не хватает времени.

Как-то раз мне поставили задачу за сутки придумать, как модернизировать приспособление под названием Fight Ball. Это такая штука для боксеров и в принципе всех, кто занимается единоборствами. Тренажер довольно простой, делается из подручных материалов. По сути это теннисный мячик на резинке, который надевается на голову или привязывается к кепке. Задача спортсмена отбивать мяч, тем самым отрабатывая удары.

К нам пришло предложение продавать их в России. Я посмотрел на это и подумал: «Что я могу сделать из Fight Ball такого, чтобы „вау“?».

Пришла идея встроить датчик движения, который будет считать показатели человека: координацию, ловкость, резкость. Как смарт-часы, через которые ты еще и можешь общаться с другими спортсменами, делиться своими результатами, соревноваться. Кроме того, хотелось встроить датчик, который показывал бы, с какой руки бить — и усложнял задачу для тренировки.

Мы сделали прототип, который показал работоспособность. Но в итоге на его реализацию и продвижение банально не нашлось времени. Я отправил идею нескольким крупным производителям боксерских перчаток и спортивного обмундирования, но пока никто не вернулся с ответом. А зря!

Если кто-то прочитает этот текст и реализует идею, я только за. Мне будет приятно даже просто увидеть, как она взлетит. А я верю, что она взлетит :)

Ищите что-то очень простое, что можно модернизировать

Конечно, сегодня все сидят в телефонах. Даже детей от них не оторвать. Я считаю, что бороться с этим бессмысленно, но можно это использовать.

Меня вдохновляет пример «Залипак» — по сути это обычный пластилин, к которому создали хорошую онлайн-инструкцию, где ребенку все рассказывается в игровой форме. Благодаря этому можно слепить достаточно прикольных героев, чего по обычной по бумажной инструкции в жизни не сделаешь.

Обращайте внимания на вещи, которые используются годами, но при этом выглядят очень просто. А потом подумайте: с каким софтом эта вещь могла бы стать более функциональной?

Отбросьте перфекционизм

Говорю вам как самый большой перфекционист на Земле. Мне всегда кажется, что нужно сначала сделать проект идеальным и только тогда выпускать.

Но практика показывает, что лучше быстрее выпустить продукт в прототипе и понять на тесте, насколько он взлетел. И только потом уже доводить его до совершенства.

Потому что на запуск идеального проекта может уйти 1-2 года. За это время уже какие-то другие хорошие ребята выпустят что-то из говна и палок, но в итоге обгонят тебя.

Постоянно совершенствуйтесь, и вас будет сложно скопировать

Когда вы модернизируете вещи, которые уже существуют, можно получить патент на полезную модель. Но мне кажется, что это не так важно.

Чтобы уберечь себя от копий, нужно просто постоянно стараться делать проект лучше. Тогда конкуренты просто не будут за вами поспевать. При этом нужно учитывать финансовые возможности вашей ЦА и не делать проект слишком дорогим.

5 принципов успешного офлайн-продукта

Ваш продукт сочетает в себе онлайн и офлайн;

Продукт учитывает тренды диджитал-рынка (принципы работы смарт-часов, беспроводных наушников, портативных зарядок и другие);

Софт прикручен не просто для развлечения, а решает проблему рынка (например, делает процесс получения товара более быстрым и простым);

Прототип продукта вызывает желание его купить. Для начала хотя бы у ваших знакомых;

Ваш продукт не идеален, но уже лучший на рынке.

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