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Детские лагеря в условиях пандемии: как обеспечить ребёнку безопасный отдых

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Игорь Пугачев
Игорь Пугачев

Генеральный директор детского языкового лагеря SportZania

Анастасия Фролова

Продолжающаяся пандемия вынудила все детские летние лагеря принять беспрецедентные меры по защите от коронавируса. На что конкретно родителям стоит обратить внимание при выборе летнего лагеря, рассказывает Игорь Пугачёв — генеральный директор детского языкового лагеря SportZania в Подмосковье. 

Детские лагеря в условиях пандемии: как обеспечить ребёнку безопасный отдых

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Для всех детских лагерей безопасность ребёнка — это приоритет. Если раньше под безопасностью понимались надёжные условия проживания и проверенный персонал, то теперь к этому добавляются ещё и антиковидные меры.

Именно поэтому прежде чем бронировать место в том или ином лагере, необходимо выйти на прямой контакт с его директором и удостовериться в том, что организация действительно соответствует новым требованиям. В помощь родителям я составил чек-лист, по которому можно легко определить, стоит везти ребёнка в этот лагерь или нет. 

 

Требования к персоналу

Весь персонал, от вожатых до технических специалистов, перед началом смены обязан предоставлять QR-код вакцинированного или ПЦР-тест. Если в ответ на ваш вопрос об анализах и прививках управляющий говорит, что и так «доверяет своим сотрудникам», лучше воздержаться от поездки в это учреждение.

Кстати, у нас в лагере даже педагоги, граждане США и Великобритании, прививаются от коронавируса в России, что, на мой взгляд, говорит о высоком доверии иностранцев к нашей вакцине.

Персонал отеля нашего детского лагеря также соблюдает масочно-перчаточный режим. При заезде в лагерь или при изучении фото- и видеоотчётов всегда проверяйте, правильно ли персонал носит маски и перчатки и носит ли их вообще. 

 

Безопасность в лагере 

Централизованных реестров, где можно узнать об эпидемиологической обстановке в лагере, пока нет, поэтому решающую роль играют ответственное отношение организаторов, честность сотрудников и осознанность родителей.

При этом складывается парадоксальная ситуация в детских оздоровительных лагерях (ДОЛ) классического типа. На их территорию не пускают без специального разрешения даже родителей, но зато не требуют с детей ни ПЦР, ни сертификата о вакцинации.

Это значит, что если в лагерь приедет заболевший или контактировавший с заражёнными ребёнок, проконтролировать это будет невозможно. Поэтому даже если вы уверены в выбранном лагере, в любом случае я бы рекомендовал детально проверить учреждение, ознакомиться с реальными отзывами родителей и попросить фото- и видеоотчёты, если есть такая возможность.

 

Уборка и дезинфекция

Частные образовательные проекты типа нашего проходят на территориях отелей. В них несколько раз в день проводится санитарная обработка: влажная уборка помещений столовой и дезинфекция оборудования с использованием гипоаллергенных антисептических средств.

Во всех помещениях установлены санитайзеры для рук и рециркуляторы воздуха со сменными фильтрами, поддерживается комфортная температура — 18-22 градуса. Ознакомьтесь с графиком уборок и изучите показания термометров, если представится возможность пройтись с работниками по кампусам.

Так вы будете уверены, что ребёнок с меньшей долей вероятности заразится коронавирусом или любым другим инфекционным заболеванием. 

 

Медицинский контроль

На территории лагеря обязательно должен работать врач, который контролирует состояние детей и взрослых. При малейших признаках ОРВИ врач должен направить ребёнка в изолятор и сразу же оповестить об этом родителей.

Я бы рекомендовал уточнить, куда именно отвозят ребёнка с симптомами инфекционного заболевания, какие там условия проживания, какие медикаменты есть в распоряжении, и на всякий случай сохранить себе контакты вожатого или медработников смены. 

 

Трансфер

Организаторы лагеря должны предоставить детям комфортный трансфер от места сбора до кампуса в специальных автобусах, оснащённых ремнями безопасности и прошедших санитарную обработку.

Последнее требование особенно важно, потому что риск заражения любой инфекцией, не только коронавирусом, выше именно в общественном транспорте. Наличие арендованных автобусов — один из признаков ответственной организации и внимательного отношения к постояльцам.  

 

Противодействие контакту с посторонними

Чтобы предотвратить контакт с заболевшими или потенциальными носителями коронавирусной инфекции, вожатые и персонал не покидают территорию отеля во время смены. Например, в нашем лагере за безопасность детей в первую очередь отвечает руководитель смены, который следит за деятельностью всех сотрудников.

Он же контролирует коммуникацию с родителями, предоставляет актуальную информацию о состоянии ребёнка и его адаптации в новом коллективе. Для этого работает круглосуточная горячая линия.

Если вы выбираете один из двух лагерей и у одного есть такой оперативный способ связи, а у другого — нет, отдайте предпочтение первому. Это даст вам уверенность в том, что вы сможете быстро переговорить с персоналом, если возникнет форс-мажор. 

Очевидно, что ковидное время создало для большинства лагерей дополнительные сложности, причём не только финансовые. Теперь наши задачи не ограничиваются созданием комфортной среды и подбором квалифицированных педагогов.

Сегодня, в критической ситуации, руководители детских лагерей несут личную ответственность за здоровье каждого ребёнка. Для повышения безопасности мы вводим мониторинг состояния здоровья детей, систему тестирования персонала, ежедневно проверяем качество уборки и дезинфекции.

Спустя более полутора лет с начала пандемии все детские учреждения перенастроены на новый формат работы. Если работники лагерей и родители будут соблюдать правила, а также научат этому детей, мы сможем двигаться дальше и не ставить на паузу жизнь.

Иллюстрации и фото на обложке предоставлены автором.

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