Пять опасных мифов о тестах на COVID-19

Миф 1. Тесты недостаточно точные

COVID-19 — это новый вирус, и человечество пока только изучает особенности его диагностики и распространения. В начале пандемии специалисты FDA (Food and Drug Administration — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) и CDC (Centers for Disease Control and Prevention — Центры по контролю и профилактике заболеваний США) регулярно сообщали о появлении на рынке недействительных тестов. Параллельно с этим предложения об их продаже заполнили папки для спама в электронных ящиках миллионов пользователей, что также не способствовало доверию населения к идее тестирования. С тех пор многое изменилось.

Ни один медицинский тест не является точным на 100%, но анализ мазка с целью выявления коронавируса дает достаточно достоверный результат. FDA одобрило использование множества подобных тестов, которые с высокой степенью надежности подтверждают наличие COVID-19 у пациента. Положительные результаты практически всегда оказываются верными, чего нельзя сказать об отрицательных — в этом случае вероятность ошибки составляет 2-29%. Человек может получить ложный результат, если сделает тест слишком рано. Среди других причин ошибки — неправильный сбор материала или недостаточная чувствительность теста. Чтобы повысить шансы на точный результат, рекомендуется использовать системы, одобренные FDA.

В случае с анализами крови на антитела более точны, наоборот, отрицательные результаты. Эти тесты могут с достаточной степенью точности определить, что человек никогда не подвергался воздействию коронавируса. При этом положительному результату нельзя доверять на 100%. Многие считают проведение этого анализа бессмысленным, поскольку отрицательный тест означает, что вы по-прежнему подвержены заражению, а положительный тест недостаточно надежен, чтобы ему можно было доверять.

Миф 2. США лидируют по количеству проведенных тестов

Белый дом неоднократно заявлял об этом, но данное утверждение не соответствует действительности. В США один из самых низких показателей проведенных тестов среди развитых стран, и средний по миру в целом. По состоянию на 19 июля 2020 г. в США на одного подтвержденного положительного пациента приходится около 12 проведенных тестов. Вот данные других стран для сравнения: Новая Зеландия — 369, Австралия — 304, Тайвань — 175, Южная Корея — 105, Италия — 26, Канада — 32, Великобритания — 27, ЮАР — 7, Иран — 8, Мексика — 2.

Кроме того, в США достаточно высокий уровень смертности — 4,5% по сравнению с 2,16% в Южной Корее и 1,26% в Австралии, что также косвенно свидетельствует о недостаточном охвате населения тестами. Поскольку летальность в разных странах должна быть примерно одинаковой, это может означает, что США не фиксирует достаточное количество зараженных людей. Кроме того, есть мнение о том, что показатели смертности от COVID-19 занижаются на 28%.

Миф 3. Детям не нужно проходить тестирование

Дети действительно менее чувствительны к COVID-19, при этом они все равно могут заражаться и распространять заболевание — пусть и не так часто, как взрослые. Течение вируса в этой возрастной группе отличается: среди симптомов могут быть головная боль, сыпь и в редких случаях воспаление кровеносных сосудов — это состояние называется педиатрическим воспалительным мультисистемным синдромом (PIMS). Детям сложнее носить маски, тщательно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, поэтому имеет смысл тестировать их в случае контакта с заболевшими или при первых подозрительных проявлениях болезни. Чаще всего они переносят вирус в легкой форме, что является одним из немногих плюсов этой пандемии, но диагноз по-прежнему вызывает у родителей сильную тревогу. Многие вирусы у детей могут вызывать похожие симптомы, поэтому только проведение тестирования позволяет подтвердить заражение коронавирусом.

Миф 4. Тесты доступны всем желающим

6 марта 2020 года президент Трамп заявил журналистам, что «тесты доступны всем, кто в них нуждается». Эта информация не соответствовала действительности ни тогда, ни сейчас. Коммерческие лаборатории, которые проводят более половины тестов в стране, сообщают, что на их обработку требуется все больше времени из-за постоянно растущего спроса. Кроме того, существуют проблемы с инфраструктурой: в некоторых районах больницы перегружены, и пациентам не всегда удается своевременно получить доступ к врачам для диагностики или лечения.

В апреле Гарвардский университет представил данные о том, что США нужно «начать проводить по 5 млн тестов в день к началу июня, чтобы сделать выход из режима самоизоляции безопасным». 19 июля в США было проведено 768 тысяч тестов — при этом по данным того же отчета для полного восстановления экономики нужно достичь показателя в 20 млн тестов в день хотя бы к концу месяца. Несмотря на такой разрыв в показателях, многие штаты уже вернулись к обычному режиму жизни, что привело к нынешнему росту заболеваемости. FDA регулярно одобряет новые тестовые системы, которые выходят на рынок в кратчайшие сроки, но из-за высокой скорости распространения вируса их по-прежнему не хватает. Сейчас важно сосредоточиться на профилактических мерах, чтобы сгладить кривую, поскольку медицинские организации уже работают на максимуме своих возможностей.

Миф 5: Чем меньше тестов, тем меньше случаев заболевания

Президент Трамп неоднократно заявлял, что при меньшем количестве тестов количество выявленных случаев также сократилось бы — это ошибочное утверждение было озвучено на нескольких встречах и пресс-конференциях. При этом 8 июля количество подтвержденных случаев по всей стране достигло 3 млн и всего за неделю выросло до 3,5 млн. Общее количество пациентов с коронавирусом в США составляет примерно четверть от общего числа заболевших в мире. В некоторых штатах (например, в Техасе и Флориде) не хватает мест в больницах.

Хотя президент продолжает высказывать ложные предположения — вероятно, чтобы уменьшить масштаб кризиса, вызванного коронавирусом — правда остается неизменной. Уменьшение количества тестов может стать причиной роста заражений, так как невыявленные заболевшие продолжат распространять вирус. Этот сценарий виден на примере таких стран, как Мексика и Бразилия, где недостаток тестов приводит к повышению смертности, при этом в Южной Корее, Новой Зеландии и Италии именно широкое и доступное тестирование помогло снизить распространение инфекции. Это позволяет сделать вывод о том, тестирование — важный инструмент борьбы с новым вирусом.

