Может ли кондиционер распространять коронавирус?

Людей, которые возвращаются к путешествиям и офисной работе, интересует возможность распространения COVID-19 через кондиционеры. Можно ли заразиться коронавирусом в отеле? Передается ли он через системы кондиционирования воздуха? На эти и другие вопросы отвечает Джеймс Хэмблин из The Atlantic.

Во время пандемии COVID-19 вентиляции уделялось мало внимания, хотя она может стать источником проблем. Открывая окно, мы запускаем в комнату свежий воздух. При использовании кондиционера в помещении циркулирует один и тот же воздух. Пока неизвестно, насколько велик риск, но потенциально это может создать в офисе или отеле смесь из вирусов. Ранее в этом месяце два исследователя из Гарвардской Медицинской школы опубликовали статью, в которой отметили, что стратегии по борьбе с коронавирусом, которые предусматривают мытье рук и ношение масок, не учитывают дезинфекцию воздуха. Это особенно важно сейчас, так как из-за летней жары мы много времени проводим в помещениях. Многие заведения возобновили работу, и люди возвращаются к привычной жизни.

Распространение коронавируса по воздуху хорошо изучено. Как известно, вспышки возникали после репетиций хора и других закрытых собраний, причем процент зараженных был настолько высок, что вряд ли причиной стали прикосновения к одной и той же поверхности. Во время пения в замкнутом помещении частицы вируса могут распространяться в воздухе и попадать в организмы людей, которых от уже заболевшего человека отделяют более чем два метра.

Как только вирус оказывается в воздухе — известно, что COVID-19 может задерживаться в нем на несколько часов, — воздушные потоки начинают его разносить. Во время исследования в ресторане в Гуанчжоу (Китай) было зафиксировано, как кондиционер распространял вирус между столиками в противоположных концах зала. Проблема не в том, что вирус переносился через кондиционер, а в том, что поток воздуха перемещал его по комнате. Таким образом, в духоту лучше открыть окна — кондиционер может ухудшить ситуацию.

Нет доказательств, что COVID-19 способен распространяться по помещениям через вентиляцию. Но такой риск существует, и нужно постараться его предотвратить.

«Если в здании хорошая система кондиционирования, не стоит ожидать, что вирус будет распространяться между комнатами», — утверждает Кристал Поллитт, эпидемиолог из Йельской школы общественного здравоохранения. Но это будет так только в том случае, если протоколы безопасности соблюдаются, и техника работает должным образом.

Например, по нормам в уборных коммерческих зданий должна быть вентиляция с отрицательным давлением — то есть воздух должен подаваться наружу с помощью вытяжного вентилятора. Это особенно важно во время пандемии в свете такого явления, как «туалетный шлейф». Если спускать воду в унитазе с поднятой крышкой, поток может распылить его содержимое, и оно частично попадет в воздух — так же, как и при кашле. Считается, что во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году несколько случаев заболеваний в Гонконге произошли из-за человека с диареей, жившего в плохо проветриваемом многоквартирном доме.

После вспышки COVID-19 различные профессиональные организации выпустили новые рекомендации по вентиляции зданий, но неясно, как широко они будут применяться. Кардинально они не изменились: эти требования существовали и раньше, например, наличие в туалетах вытяжных вентиляторов, регулярная смена воздушных фильтров, применение фильтров высокого качества. Это могут быть высокоэффективные фильтры очистки воздуха (HEPA) или фильтры с рейтингом 13 или 14 по шкале MERV, как у масок N-95.

Системы кондиционирования в гостиницах, офисах, ресторанах и коммерческих зданиях всех типов также можно усовершенствовать с помощью очистителей воздуха. Они невероятно эффективны для удаления вирусов и полезны, когда людям приходится находиться в одном помещении. Очистители размещают между столами в офисе или в ресторане.

Но это всего лишь рекомендации, а не установленные законом стандарты. В некоторых городах власти принимают их в качестве строительных норм, а в некоторых — нет. «О новых рекомендациях знают немногие, — говорит Поллитт. — Не думаю, что они будут широко применяться». И даже если новые требования будут приняты, бизнес не сможет быстро их выполнить. Не у всех городов есть ресурсы для того, чтобы это контролировать.

Без надзора со стороны государства лучшее, что можно сделать во время путешествия, — обращать внимание на такие сторонние сертификаты, как LEED или WELL. Если здание было сертифицировано, в нем гарантированно есть вентиляционные системы, превосходящие типовые стандарты.

Эту проблему не решить без инвестиций бизнеса и правительств. В условиях пандемии хватает тревог и без того, чтобы беспокоиться еще и о воздушных фильтрах в гостиничном номере или на рабочем месте. При надлежащем регулировании мы могли бы просто предположить, что системы правильно функционируют везде, куда бы мы ни пошли. Но это не так, и проблема выходит далеко за рамки пандемии: ежегодно более миллиона человек во всем мире умирают из-за загрязнения воздуха в помещениях. Модернизация оборудования поможет сдержать распространение коронавируса и сделает нас здоровее. Сейчас самое время внедрить новый стандарт чистоты воздуха.

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