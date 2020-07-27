Как долго сохраняется иммунитет к COVID-19?

Новое исследование иммунитета к коронавирусу вызвало бурное обсуждение в медиа. Ученые сообщили, что антитела, которые появляются в крови переболевшего человека, исчезают уже через несколько месяцев. Журналист The Atlantic Дерек Томпсон попробовал выяснить, что эта информация может означать для человечества.

Ученые из Королевского колледжа Лондона с марта по июнь регулярно тестировали более 90 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Через несколько недель после заражения в их крови появились антитела, которые помогали бороться с вирусом, но через два месяца их почти не осталось.

Информация об этом быстро попала в прессу. С каждым новым заголовком ситуация выглядела все более драматичной: «Иммунитет к COVID-19 сохраняется всего несколько месяцев» (Guardian), «Иммунитет к коронавирусу исчезает уже через несколько недель» (Forbes), «Надежды человечества на появление вакцины от COVID-19 оказались под угрозой» (San Francisco Chronicle).

На первый взгляд данные исследования действительно выглядели пугающими. Если защита против COVID-19 испаряется в течение нескольких недель, люди могут заражаться вирусом повторно. В такой ситуации о коллективном иммунитете не может быть и речи, а действие разрабатываемых вакцин может продлиться всего несколько месяцев. И если это так, то пандемия никуда не исчезнет. Чтобы разобраться в ситуации, я обратился к нескольким ученым.

«Сначала заголовки меня встревожили, — рассказал Шейн Кротти, вирусолог из Института иммунологии La Jolla. — Но изучив представленные данные, я не обнаружил в них ничего страшного».

Приобретенный иммунитет — это память клеток. Иммунная система сохраняет информацию о борьбе с инфекцией — как человек, который, однажды решив сложную головоломку, запоминает, как соединять детали в следующий раз. Смысл вакцинации состоит в том, чтобы дать иммунной системе решение задачи, не подвергая ее полноценной встрече с вирусом.

Именно поэтому результаты исследования Королевского колледжа Лондона многих расстроили. Ученые установили, что количество так называемых «нейтрализующих антител» значительно уменьшалось с каждым тестом — особенно, у пациентов с легкими или отсутствовавшими симптомами.

Ученые, с которыми я говорил, предостерегали от однозначной трактовки результатов исследования, но признавали, что полученные данные могут означать что-то важное и интересное. При этом все они скептически отнеслись к мрачным заголовкам в прессе.

Во-первых, иммунная система человека — это сложный механизм, а опубликованное исследование рассматривало только одну его часть. Когда в организм попадает новый патоген, иммунитет вызывает команду из В-клеток, которые вырабатывают антитела и перехватывают молекулы вируса, и Т-клеток, которые ищут и уничтожают инфицированные клетки. Оценка иммунного ответа без учета Т-клеток напоминает инвентаризацию ВВС без учета бомбардировщиков, а в случае с COVID-19 именно они могут иметь решающее значение. Многочисленные исследования свидетельствует о том, что Т-клетки обеспечивают самый сильный и продолжительный иммунитет к COVID-19, но в приведенной работе они вообще не рассматривались.

«Изучать только одну часть иммунного ответа довольно нелогично — особенно, учитывая наличие данных о том, какую важную роль играют Т-клетки в борьбе с COVID», — считает Эрик Тополь, кардиолог, основатель и директор исследовательского центра Scripps. Он рассказал об исследовании, проведенном в университетской больнице Страсбурга: его результаты показали, что у некоторых пациентов с COVID-19 сильный рост Т-клеток происходил даже при отсутствии антител. «Возможно, если бы подобное исследование рассматривало реакцию Т-клеток, результат был бы гораздо более оптимистичным», — заметил он.

Во-вторых, хотя снижение уровня антител и вызывает беспокойство, оно не обязательно является признаком катастрофы. «Нет ничего необычного в том, что через несколько месяцев реакция антител исчезает, — объясняет вирусолог Шейн Кротти. — Например, через шесть месяцев после вакцинации от оспы она снижается примерно на 75%, но это не мешает вакцине защищать человека на протяжении десятков лет. Нужно дождаться исследования, которое проанализирует состояние пациентов с COVID через полгода после заражения, чтобы понимать, с чем мы действительно имеем дело».

В-третьих, даже низкого уровня антител может быть достаточно для защиты от COVID-19, потому что они могут вызвать более сильный иммунный ответ через некоторое время. «Возможно, при повторном столкновении с инфекцией иммунитет человека начинает вырабатывать антитела на основе иммунологической памяти, — считает Памела Бьоркман, биохимик из Калифорнийского технологического института. — Поэтому я бы не торопилась делать вывод о том, что люди, переболевшие SARS-CoV-2, не защищены от повторного инфицирования».

На первый взгляд этот аргумент выглядит достаточно сложным, но его можно объяснить иначе. Представим кубик Рубика. Человек, который умеет его собирать, через три недели вряд ли сможет описать всю последовательность действий. Но если дать ему головоломку в руки, он быстро вспомнит, что с ней нужно делать. Возможно, исследование Королевского колледжа Лондона как раз описывает состояние иммунной системы в период такой «забывчивости». Не стоит исключать вероятность того, что при встрече с COVID-19 иммунная система может вспомнить решение и создать мощную защиту.

Есть и другие факторы, которые позволяют надеяться, что пандемия не будет длиться вечно. Разработки вакцин идут с хорошей скоростью. Несколько исследований на обезьянах также дали многообещающие результаты — иммунная система животных продемонстрировала сильный и продолжительный ответ на инфекцию. Кроме того, в одной из недавно вышедших статей рассказывается, что спустя 17 лет после появления SARS в Восточной Азии многие пациенты по-прежнему обладают устойчивым иммунитетом к этому вирусу, который также может помогать им в борьбе с COVID-19.

Изучение COVID-19 — это беспрецедентный пример объединения усилий мирового сообщества, где каждое исследование похоже на крошечный фрагмент одной огромной мозаики. Вот то, что можно с уверенностью заявлять на данный момент: человечество столкнулось с опасным заболеванием и с каждой неделей получает о нем все больше данных, а иммунная система человека гораздо сложнее, чем многие себе представляют. При этом ни одно исследование пока не подтвердило предположение о том, что вакцина может не сработать.

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Фото на обложке: Andrii Vodolazhskyi / Shutterstock