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Истории

Суперраспространители коронавируса: кто это и как от них не заразиться

Истории
Александра Степанова
Александра Степанова

Редактор

Александра Степанова

Исследователи продолжают изучать способы распространения коронавируса. Появляется все больше подтверждений тому, что некоторые заболевшие заражают необычно большое количество людей. Их называют суперраспространителями. В MIT Technology Review рассказали, кто они такие, какую роль играют в передаче вируса и что с этим делать.

Суперраспространители коронавируса: кто это и как от них не заразиться

Кто такой суперраспространитель? Этот термин используется для обозначения человека, страдающего от какой-либо инфекции и заражающего необычно много людей. Ученые пока не выяснили, сколько людей должен заразить пациент с коронавирусом, чтобы считаться суперраспространителем. Известно только, что это количество намного превышает цифру в два-три человека, которая считается средним показателем при распространении данного заболевания.

Как это работает в случае с COVID-19? После публикации нескольких новых исследований ученые начинают постепенно приходить к консенсусу. Передача коронавируса более или менее соответствует принципу Парето (названному в честь итальянского экономиста Вильфредо Парето): «20% усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». В случае с COVID-19 это означает, что 80% новых заражений связаны менее чем с 20% носителей: большинство пациентов заражают очень немногих или не заражают вообще никого, но некоторые из них передают вирус огромному количеству людей. Недавняя статья о распространении вируса в Гонконге подтверждает эти цифры, а данные о передаче заболевания в китайском Шэньчжэне ближе к соотношению 80/10.

Судя по всему, многие вспышки COVID-19 по всему миру были связаны с ситуациями, когда один суперраспространитель заражалл десятки людей. Например, в штате Вашингтон 52 человека заболели на репетиции хора, в Иордании коронавирус был подтвержден у 76 из примерно 350 гостей свадебной церемонии, а в Сеуле большинство случаев первичного инфицирования оказалось связано с мегацерковью (евангелической церковью, еженедельно собирающей на свои богослужения тысячи прихожан — прим. ред.).

После репетиции хора, на которой присутствовал один зараженный, заболело 87% присутствовавших. Красный квадрат — носитель заболевания, оранжевые квадраты — 32 подтвержденных и 20 возможных случаев заражения, белые квадраты — незаразившиеся участники. Инфографика: CDC

Как люди становятся суперраспространителями? Биологические причины этого феномена пока точно не установлены. Это может быть связано с повышенной вирусной нагрузкой и выделением большего количества зараженных частиц, чем обычно. Пока ученым неизвестно, что вызывает этот эффект, не говоря о возможности его выявления на практике.

Что с этим делать? Хотя современная медицина пока не научилась диагностировать суперраспространителей, их влияние все же можно ограничить. В случае выявления потенциального носителя решающее значение по-прежнему имеет отслеживание его контактов и изоляция всех, с кем он общался. Это позволяет снизить распространение вируса. Эпидемиологи также напоминают о трех вещах, способствующих заражению: это закрытые пространства с плохой вентиляцией, переполненные помещения и тесный контакт с другими людьми. В нынешней ситуации предпочтительно по возможности находиться на свежем воздухе, почаще проветривать любые помещения, избегать скопления людей и сохранять социальную дистанцию не менее чем в два метра.

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Фото на обложке: lightsource / Фотодженика

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