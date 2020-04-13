В Гонконге установят автоматы с бесплатными медицинскими масками для нуждающихся горожан

В Гонконге появятся вендинговые автоматы с бесплатными медицинскими масками. Воспользоваться ими смогут только горожане с низким уровнем дохода — для этого им выдадут специальные карточки.

«Наша цель — сделать все как можно проще и удобнее для семей с низкими доходами и групп, находящихся в неблагоприятном положении, чтобы они могли получить столь необходимые медицинские маски сохраняя при этом социальное дистанцирование», — говорит Адриан Ченг, CEO компании New World Development, которая начала производить маски в начале этого года и сейчас работает с некоммерческими организациями для размещения 35 вендинговых автоматов по всему городу.

Гонконгу удалось справиться со вспышкой COVID-19 в начале года, но позже, когда его жители начали возвращаться домой из других стран, произошел новый всплеск заражений. «Тревожно видеть возвращение вируса, но мы применяем все ключевые уроки из нашей первой схватки, чтобы держать под контролем эти новые случаи и предотвратить еще одну масштабную [вспышку]», — добавляет Ченг. Гонконг временно закрыл границы для нерезидентов, продвигает социальное дистанцирование, отслеживает распространения COVID-19 по картам, а для дополнительной защиты его жители носят маски.

Они стали «дефицитными и дорогостоящими в нашем городе, из-за чего многие семьи не могли получить чистое и эффективное защитное снаряжение, — отмечает Ченг. — Даже если вам посчастливится получить его для себя и своих близких, общее качество масок, которые в настоящее время доступны на рынке, вызывает у многих людей серьезную обеспокоенность из-за неизвестного происхождения и материалов». У его компании есть две линии по производству масок медицинского уровня, которые фильтруют 98% частиц. Они начнут продаваться в интернете в середине апреля. Маски также будут распространены среди других нуждающихся сообществ по всему миру.

Компания сотрудничает с восемью местными некоммерческими организациями. Они будут распространять смарт-карты, с помощью которых жители Гонконга с низким доходом смогут получать маски в автоматах. Одному человеку будет доступен набор из пяти бесплатных масок в неделю. Программа поддержки рассчитана на два с половиной месяца.

«Регулярно поставляя медицинские маски в автоматы, мы можем обеспечить гигиенический бесконтактный процесс их распределения, который несет меньше рисков для здоровья, чем стандартные методы снабжения», — заключил Ченг.

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Фото: New World Development