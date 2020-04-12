Как покупать продукты во время вспышки коронавируса: ответы на 10 главных вопросов

Сейчас такая простая задача, как покупка продуктов, вызывает вопросы. Нужно ли надевать маску и перчатки при походе в магазин? А мыть упаковки? Есть ли необходимость в крупных закупках? Вот что по этому поводу говорят специалисты.

Как безопаснее всего делать покупки в магазине?

Вероятность заразиться от прикосновения к упаковке есть, но основной способ распространения коронавируса — это личный контакт, говорит CDC (Centers for Disease Control and Prevention — Центры по контролю и профилактике заболеваний США). Таким образом, самая большая угроза — это не продукты, а люди вокруг.

Прежде всего нужно минимизировать походы в магазин и рассмотреть варианты доставки. «Если вы можете уменьшить число закупок до раза в одну-две недели, это здорово», — отмечает Энн-Мари Глостер, нутрициолог из Вашингтонского университета. Джошуа Петри, эпидемиолог из Мичиганского университета, также рекомендует ходить за продуктами в непиковое время. Некоторые магазины ограничивают количество покупателей, которые могут одновременно находиться внутри, или размечают пространство у кассы, чтобы люди находились на достаточном расстоянии друг от друга. Это однозначно полезные меры.

При наличии такой возможности в магазин стоит отправляться в одиночку, без детей, которые любят трогать вещи. Глостер советует заранее составлять список покупок и продумывать маршрут, чтобы ничего не забыть и провести в помещении как можно меньше времени.

Самое главное — держаться на расстоянии от других людей. Кроме того, пока мы не знаем наверняка, как долго живет вирус на поверхностях, поэтому на всякий случай нужно как реже к ним прикасаться. Глостер настоятельно рекомендует протирать дезинфицирующими салфетками ручку корзины или тележки, которую вы взяли. Она также советует перейти на бумажные списки покупок, чтобы в магазине не брать в руки телефон.

Нужно ли надевать маску в магазин?

Да. Учитывая нехватку средств защиты, хирургические маски и респираторы N95 должны быть зарезервированы для медработников, но с 3 апреля CDC рекомендует надевать маски при посещении мест, где сложно соблюдать дистанцию, в том числе магазинов и аптек.

Это серьезное изменение в борьбе с распространением COVID-19. До 3 апреля CDC не советовал носить маски здоровым людям, если у них не было симптомов коронавируса или причин полагать, что они заражены. Но минус этой рекомендации заключался в том, что сам человек может не знать о наличии болезни. По словам главы CDC Роберта Редфилда, четверть заражений протекают бессимптомно. Но даже в случаях, когда симптомы проявляются, во время инкубационного периода человек может передать вирус окружающим.

Логика здесь довольно проста: поскольку коронавирус в основном распространяется воздушно-капельным путем, имеет смысл попытаться ограничить количество капель, которые могут попасть на слизистые оболочки в людных местах.

Еще раз подчеркнем, что традиционные медицинские маски должны в первую очередь доставаться медработникам. Хотя тканевая маска не так хороша, как медицинская, она все же дает некоторую защиту. Использование маски не означает, что нужно пренебрегать другими рекомендациями, такими как социальное дистанцирование и частое мытье рук. Это просто еще один вид защиты.

Здесь же ответим на вопрос о перчатках. Их по-прежнему не рекомендуют надевать при посещении магазина. Более важно мыть руки после этого и избегать прикосновений к лицу.

Можно ли взять с собой многоразовую сумку или лучше купить бумажные или пластиковые пакеты и потом выбросить их?

Многоразовые сумки можно брать с собой при условии, что вы тщательно их чистите. В обычных условиях это стоит делать раз в неделю, но сейчас Глостер советует мыть их после каждого похода в магазин. Однако некоторые другие эксперты считают, что это излишне.

Специалист по клинингу Джоли Керр говорит, что нейлоновые и хлопчатобумажные сумки для продуктов можно стирать в холодной воде и сушить на воздухе. Если у вас есть многоразовые пакеты, которые нельзя помещать в стиральную машину, вы можете протирать их дезинфицирующими салфетками или обрабатывать дезинфицирующим спреем, а затем высушивать бумажным полотенцем.

Лучше рассчитываться наличными или картой? Безопасны ли кассы самообслуживания?

По словам Глостер, если у вас есть бесконтактный вариант оплаты наподобие Apple Pay, лучше воспользоваться им. Напоминаем, что до этого телефон стоит держать в кармане.

Что касается наличных и карточек, то оба этих способа оплаты не слишком удачны, считает Глостер. Оплата карточкой может потребовать прикосновение к терминалу для ввода пин-кода, а монеты и банкноты всегда были достаточно грязными предметами.

Кассы самообслуживания позволяют избежать личного контакта, но требуют прикосновений к поверхностям, которые трогали другие люди. Как бы вы ни платили, самое важное — вымыть после этого руки, добавляет Петри.

Нужно ли дезинфицировать продукты?

Возможно, нет. Мы еще многого не знаем о COVID-19, но прикосновение к зараженным поверхностям «не выглядит основным способом его распространения», отмечает Петри.

«Я не рекомендую дезинфицировать продукты, — говорит Дон Шаффнер, профессор пищевой микробиологии в Школе экологических и биологических наук Рутгерса. — Это похоже на чрезмерную предосторожность. Мы не знаем ни случаев, когда коронавирус передавался через продукты питания, ни случаев, когда он передавался через упаковку».

Примерно то же самое говорит и FDA (Food and Drug Administration — Управление по контролю за продуктами и лекарствами США). В заявлении от 24 марта Фрэнк Яннас, заместитель комиссара FDA по продовольственной политике и ответным действиям, отметил, что «нет никаких свидетельств того, что пища для людей или животных или упаковка продуктов связаны с передачей коронавируса».

«Я мою продукты точно так же, как делал это раньше. Я не протираю упаковки и не оставляю их на улице на три дня, как это делают некоторые другие люди», — поделился Петри.

Хотя в дезинфекции продуктов, скорее всего, нет необходимости, после раскладывания упаковок по местам нужно вымыть руки.

Безопаснее ли заказывать продукты на дом?

Да. По словам Петри, это удачный вариант уже потому, что вы вступаете в контакт с меньшим количеством людей. А если сервис предлагает бесконтактную доставку, то вообще избегаете столкновения с кем-либо.

Хорошо, но этично ли это? Получается, я просто перекладываю риск на других людей?

С одной стороны, да: чтобы идти в магазин, где вы можете заразиться коронавирусом, вы отправляете туда другого человека за деньги. Но с другой стороны, без заказов у курьеров не будет и зарплаты, отметил Сару Джаяраман, глава Центра исследований труда в продовольственной сфере, который находится в Калифорнийском университете в Беркли. Выбирая доставку, вы также уменьшаете заполненность магазинов.

Если вы точно знаете, что определенные сервисы предлагают работникам лучшие условия, старайтесь заказывать продукты у них. Что еще можно сделать, так это выбрать бесконтактную доставку, не понижать рейтинги курьеров и оставлять им щедрые чаевые.

Когда закупка продуктов становится нерациональной?

По словам Петри, продукты на две-три недели — это нормальное количество запасов. Дальше начинается зона нерационального накопления. Помимо этических соображений, в этом просто нет необходимости: еда в магазинах не закончится.

Все говорят, что продуктов более чем достаточно, но почему магазины внезапно опустели?

Прежде всего, сложно сказать, что они опустели, потому что большая часть магазинов по-прежнему довольно хорошо укомплектована, отмечает Йосси Шефи, профессор инженерных систем в MIT и глава Центра транспорта MIT. «Если вы пойдете в магазин утром, то увидите, что он полон продуктов», — говорит он. Просто некоторые товары распродаются очень быстро, и поставщикам требуется время, чтобы отреагировать на изменение спроса.

А спрос действительно меняется, объясняет Сунил Чопра, профессор операционного менеджмента в Северо-западной школе менеджмента Келлог. Рассмотрим ситуацию с туалетной бумагой. Как правило, ее потребление чрезвычайно стабильно, магазины точно знают, сколько удастся продать за неделю, и поэтому не делают лишних запасов.

Но паника заставила людей скупить туалетную бумагу быстрее, это привело к ее дефициту, который вызвал еще большую панику, и цикл повторился. Но при этом потребление туалетной бумаги не повысится, а значит, это искусственный дефицит, и ситуация должна прийти в норму. Чопра не думает, что маниакальная скупка этого товара продлится долго.

«В самом большом дефиците окажутся продукты, потребление которых в обычных условиях довольно стабильно», — указывает он. В цепочке поставок нет излишков — если люди всегда покупают 100 банок арахисовой пасты в неделю, то в запасе есть только эти 100 банок.

Но пища отличается от туалетной бумаги тем, что ее можно употреблять больше обычного. Таким образом, дефицит некоторых продуктов продлится немного дольше: до тех пор, пока не уменьшится потребление или не адаптируются цепочки поставок.

Есть ли продукты, которые будет особенно трудно достать?

Это возможно. Алекс Скотт, доцент кафедры управления цепочками поставок в Университете штата Мичиган, объясняет, что в некоторых случаях спрос может оставаться высоким, но производители все равно решат не наращивать мощности. Резко увеличивать пропускную способность дорого, и это может иметь смысл только в том случае, если они ожидают, что текущий спрос будет продолжаться годами. По мнению Скотта, некоторые товары действительно будет сложно найти, пока ситуация более или менее не нормализуется.

Если регион, производящий конкретный продукт, особенно сильно пострадает от коронавируса, это тоже может вызвать временные проблемы. Мы можем заметить уменьшение ассортимента, но вряд ли полки в магазинах опустеют, считает Скотт.

Наибольший риск для цепочки поставок — это болезни работников. «Если число заболевших вырастет, может произойти замедление производства и дистрибуции», — писала газета The New York Times. Скорее всего, это произойдет волнообразно, говорит Чопра. Он подчеркнул, что власти должны сделать приоритетной защиту работников пищевой промышленности.

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