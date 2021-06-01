Лето с пользой: подборка ИТ и бизнес-лагерей для детей и подростков

RB.RU составил подборку образовательных бизнес и ИТ-лагерей: в первых упор делается на развитие навыков предпринимателя и руководителя, а во вторых — на навыки программирования. Во всех учреждениях из списка еще есть открытые смены на это лето.

Летние детские лагеря — популярный вид отдыха, на котором выросли целые поколения. Сегодня на смену советским пионерлагерям пришло большое количество альтернатив.

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Под категорию образовательных лагерей попадают все, где ребенку дают какие-либо профессиональные и межпрофессиональные навыки. Причем это могут быть как лекции по ядерной физике, так и тренинги по soft skills. Вместе с Евгенией Корниловой, руководителем молодежного лагеря «Комок», мы подготовили короткий чеклист факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе такого лагеря.

Квалификация педагогов. В «правильном» лагере информация о вожатых и педагогах должна быть в открытом доступе, чтобы родитель и ребенок могли ознакомиться с личными данными, а также узнать стаж и квалификацию педагога. Конечный результат. Не всегда результат можно измерить, но часто можно ознакомиться с финальными работами детей. Так, например, если ребенка отправлять в лагерь программирования — стоит изучить, какие проекты дети делали на прошлых сменах. Отзывы на независимых сайтах. Очевидно, что администрация лагеря заинтересована в том, чтобы на их сайте они были хорошие. Лучше смотреть отзывы на сайтах-интеграторах, где подделать их практически невозможно. Пример такого сайта — incamp. Количество детей и вожатых в одном отряде. Эта рекомендация касается всех лагерей, так как от соотношения количества детей и вожатых зависит то, сколько внимания будет уделяться каждому ребенку. Наличие четкого распорядка дня и плана на смену. Распорядок дня влияет на способность ребенка учиться новому, а наличие в открытом доступе информации о всех тренингах, экскурсиях и лекциях поможет заранее выбрать наиболее интересную для него программу.

Возраст: две возрастные группы — от 8 до 11 и от 12 до 16 лет

Длительность смены: 11 и 14 дней

Как сказано на официальном сайте лагеря, Start UP предлагает программу личностного роста для активных и креативных детей. В нее входит: создание собственного бизнес-проекта в команде из 3-4 человек, 1-2 выездные экскурсии на производства, мастер-классы от экспертов-предпринимателей на тему инвестиций, франшиз, стартапов, мастер-классы по интернет-рекламе и создание собственного рекламного ролика. Помимо этого проводятся различные развлекательные мероприятия с уклоном в бизнес-тематику: квест Head Hunting, который знакомит с миром трудоустройства изнутри, 3D-моделирование логотипа, интерактивный квест «Монополия».

Один из участников смены лагеря Start UP

Размещение: Лагерь действует на базе отдыха «Изумруд» в Подмосковье.

Стоимость: 11-дневная смена — 51 990 руб., 14-дневная — 63 990 руб.

Последняя смена — до 28 августа.

Возраст: 13-16 лет

Длительность смены: 12 дней

В «Робинзонаде» выросло уже не одно поколение детей, ведь лагерь работает более 30 лет. На выбор представлено несколько смен, но места остались только в двух: «Будущий руководитель: Секреты бизнеса», «Будущий руководитель: Секреты бизнеса. Программа с занятиями по английскому языку».

Мероприятие в «Робинзонаде»

Каждый день будет посвящен одной из отраслей: банковскому делу, FMCG, фитнес-индустрии и другим. Как заявлено в программе, в лагере ребенок поработает в мини-группах над решением реальных кейсов из разных отраслей бизнеса и защитит проекты перед представителями компаний.

Размещение: Подмосковье, на базе отдыха «Красная гвоздика».

Стоимость: 87 800 руб. и 101 200 руб. соответственно.

Возраст: 13-17 лет

Длительность смены: 14 дней

Программа «Фабрика стартапов» расскажет, как пройти путь от идеи до прибыльного бизнеса. Формат занятий предусматривает мастер-классы, деловые игры, решение бизнес-кейсов, управленческие поединки, генерацию, проработку и презентацию бизнес-идей. Модули программы: стартап, маркетинг, PR, продажи, команда, финансы, soft skills.

Спортивное мероприятие в «Лидер. Дети MBA»

Размещение: На территории молодежного центра «Солнечный Олимп».

Стоимость: 51 800 руб.

Возраст: 7-8, 9-12, 13-16 лет



Длительность смены: 14 дней

В этом году летом состоится три смены. С 1 по 14 июня — «Видеопродакшн»: разработка рекламных и социальных роликов для крупных брендов. Детей научат разрабатывать ролики от идеи до реализации, писать сценарии для короткометражных фильмов, а также базовому программному обеспечению для съемки и монтажа видео, приемам монтажа и сторителлинга, созданию озвучки.

Занятия в Kinder.MBA

15-28 июня — «Дизайн в бизнесе». Детей обучат азам профессии дизайнера, научат проводить качественные и количественные исследования (customer development, составление CJM, Day in Life), генерировать идеи (ТРИЗ, дизайн-мышление, латеральное мышление и другие), моделировать и прототипировать объекты в 3D в программе «Тинкеркад», формировать направления фирменного стиля и создавать дизайнерские решения для собственного бренда, рассчитывать экономику проекта.

Также лагерь предлагает онлайн-формат обучения и обучение в Москве.

Размещение: Подмосковье, Парк-отель «Огниково»

Стоимость: 90 000 руб.

Возраст: 13-16 лет

Длительность смены: 21 день

Особенностью программы является интеграция ее бизнес-направленности с современными подходами.

Обучение направлено на развитие предпринимательских навыков у подростков, изучение бизнес-сферы и финансовой грамотности. В программу смены включены интерактивные формы профессионального самоопределения, спецкурсы «Основы финансовой грамотности», «Основы бизнес-планирования», «Профопределение», «Абитуриент+», мастер-классы от представителей бизнес-сообществ.

Размещение: Санкт-Петербург, рекреационно-профилактический комплекс «Связист»

Стоимость: 43 000 руб.

Возраст: 7-17 лет

Длительность смены: 10-15 дней

Лагерь предлагает большое количество смен с разной тематикой. Есть как языковые смены, так и смены с упором на развитие soft skills, тайм-менеджмент и даже создание продуктов питания.

Дети и вожатый в лагере «Точка опоры»

Размещение: В этом году смены проходят в Подмосковье, Сочи, Крыму, Болгарии и Турции

Стоимость: Зависит от места отдыха и длительности смены. От 38 700 руб.

Возраст: 12-17 лет

Длительность смены: 8-14 дней

Упор в лагере делается на основы экономики и бизнеса, финансовой грамотности, психологические игры и тренинги по лидерству и командообразованию, профориентацию и тайм-менеджмент. Тема летнего сезона 2021 года — «Вокруг света за 80 дней», в сменах будут присутствовать элементы фантастики и ролевых игр.

Игровое мероприятие в лагере «Создвездия ПЛЮС»

Размещение: Московская область, оздоровительный центр «Горизонт»

Стоимость: Зависит от длительности смены, 27 900 — 51 900 руб.

Возраст: 9-16 лет

Длительность смены: 14 дней

В программу ключены следующие направления: Youtube & Instagram (продвижение и монетизация своего блога), видеомейкерство и фотоискусство, монтаж и продакшн, спецэффекты, развитие soft skills (упор на коммуникационные навыки), бизнес и стартап.

Размещение: Лазаревское, побережье Черного моря

Стоимость: 76 300 руб.

Возраст: 7-15 лет

Длительность смены: 12 дней

В этом лагере с детьми работают менторы из Кремниевой долины и ведется активное изучение английского языка (питчи проходят на английском). Три образовательных модуля: «Предпринимательство» (создание стартапа), «Английский язык» и Digital (создание сайта, изучение механизмов продвижения) Также во время смены пройдут две экскурсии — в Музей меценатов и благотворителей в Москве и в Технопарк Сколково. Дополнительно можно изучать деловой английский с носителем или освоить основы сторителлинга.

Вечернее мероприятие в One!Camp

Размещение: Подмосковье, закрытый клубный поселок «Зеленый мыс»

Стоимость: Предусмотрено 4 пакета от 46 900 до 134 900 руб. Стоимость зависит от наличия трансфера, вожатого-носителя языка и дополнительных модулей в программе.

ИТ-лагеря и лагеря программирования

Возраст: 7-9, 10-12 лет

Длительность смены: 28 июня — 9 июля (12 дней с учетом выходных)

На интенсиве дети будут с нуля разрабатывать собственную игру, участвовать в мозговых штурмах, учиться питчить свои проекты. Предусмотрено две программы — «Виртуальный город» для детей 7-9 лет, и «Профессии» для 10-12 лет.

В «Виртуальном городе» ребенок создаст новостной блог и проморолик к нему, снимет репортаж и самостоятельно его смонтирует, разработает игру-платформер и игру в жанре «интерактивное кино», в которой сценарий зависит от выбора игрока.

В «Профессиях» программа похожа, но расширена: ребенок создаст свой новостной блог о видеоиграх и напишет статью о любимой игре, выступая в роли игрового журналиста, познакомится с работой дизайнеров, создав логотип игры и продумав ее концепцию, познакомится с основами разработки и выпустит собственную игру, попробует себя в роли блогера, сценариста, видеомонтажера, 3D-художника и тестировщика.

Размещение: Москва, Vnukovo International School

Стоимость: 25 000 руб.

Возраст: 8-10 и 11-16 лет

Длительность смены: 11-14 дней

Детский лагерь робототехники с несколькими модулями обучения за смену. Робототехника, 3D-моделирование, 3D-принтер, программирование и 3D-рисование. Предусмотрено две программы с учетом подготовки ребенка. Для младшего возраста — обучение созданию проекта «Умный дом», знакомство с Arduino и mBlock. Также ребенок получит базовые навыки схемотехники, робототехники, кибернетики и программирования.

Обучение в лагере «Инкубатор Изобретателей»

Для старшего возраста — продвинутый проект «Умного дома». Учащиеся приобретут навыки программирования на С++, работы с ARduino, реализации работы полноценного автономного робота, схемотехники, пайки, работы с инструментом и многие другие. Рекомендуется для учащихся с базовыми навыками в робототехнике.

Размещение: Московская область, база отдыха «Изумруд»

Стоимость: Зависит от длительности смены. За 11 дней — 51 900 руб., за 14 — 63 990 руб.

Возраст: 10-16 лет

Длительность смены: 14 дней

Программа лагерной смены разделена на тематические «Лиги» — отдельные и самодостаточные направления, выполняющие функцию «лагеря в лагере». Лиги состоят из занятий и тематических мероприятий. Существует четыре лиги: туристическая, спортивная, лига общения и IT и робототехника.

Обучение в Smart Camp

Цель лиги IT и робототехники: научить ребенка базовым и продвинутым навыкам в программировании и робототехнике для дальнейшего развития в современном информационном обществе. Например, ребенок научится программированию на Python, робототехнике Lego Mindstorms.

Размещение: Московская область, парк-отель «Олимп»

Стоимость: 57 250 руб.

Возраст: 8-15

Длительность смены: 5 дней (дневной лагерь), 8 дней (загородный)

В программу включено обучение робототехнике, программирование в Minecraft и Processing, 3D-моделирование и печать, создание игр и сайтов в группах по 12 человек.

Обучение в лагере Pixel

Предусмотрено три программы для разных возрастов. В каждую входит: робототехника на базе Lego WeDo 2.0, программирование на языке Python, 3D-моделирование в T-Flex, создание игр и личного блога на Tilda.

Размещение: Московская область, Подольск, деловой центр «Пахра» (дневная смена подразумевает, что ребенок находится в лагере только часть дня)

Московская область, пансионат «Солнечный»

Стоимость: от 10 000 руб. за смену (1 будняя неделя), 28 500 руб. за выездную смену

Возраст: 9-16 лет

Длительность смены: 12 дней

Предусмотрено несколько смен для двух групп возрастов: 9-12 и 13-16 лет. Для младших — две смены: «Программирование на Python» и «Компьютерная графика». В первой ребенка научат собирать с помощью программы простые фигурки: кольца, столбики и блоки, строить парк развлечений, стены, зоопарк с животными, научат выбирать и загружать готовые конструкции в проект. В «Графике» познакомят с основами графического редактирования, заложат знания о векторной и растровой графике, создадут рисунок из мультфильма или игры.

Для старших ребят также две смены: «Программирование на Python в Minecraft» и «Веб-дизайнер». В первой — знакомство с алгоритмами, операторами и переменными. Во второй — знакомство с эскизным планированием, создание сайта, работа с визуальной иерархией и анимацией.

Размещение: онлайн

Стоимость: 15 990 руб.

Возраст: 10-17 лет

Длительность смены: 21 день

Смена длится три недели и каждую неделю ребенок может пройти один курс на выбор. Среди них: основы робототехники (на базе разных программ), электротехника, инженерное проектирование, программирование (С++), основы радиоэлектроники и другие.

Обучение в робототехническом лагере

Размещение: Ленинградская область, детский оздоровительный лагерь «Пионер»

Стоимость: 57 750 руб.

Возраст: 10-15 лет

Длительность смены: 21 день

Основная программа смены — работа с наборами Lego Mindstorms EV3, в которых есть двигатели и датчики: касания, расстояния, цвета, гироскоп. В ходе обучения ребята узнают, как с их помощью управлять роботом. Основная задача при работе с наборами Lego Mindstorms EV3 — это создание правильной логической цепочки и написание программы управления роботом.

Размещение: Московская область, поселок Доброе

Стоимость: 73 000 руб.

Все изображения взяты с официальных сайтов лагерей или из их социальных сетей.

Обложка: unsplash