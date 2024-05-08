Увольнение с последующим выходом на пенсию

В статье узнаете про порядок выхода на пенсию, есть ли у работодателя основания для увольнения работающего пенсионера, какие документы нужны для оформления и какие выплаты полагаются уволенному.

Согласно Трудовому кодексу, сотрудники, достигшие пенсионного возраста, имеют определенные преимущества, например, могут уйти на пенсию без отработки длительностью в две недели.

Сотрудник, достигший пенсионного возраста, не обязан увольняться. По закону он имеет законное право продолжать работу. Если человек самостоятельно решит, что наступило время выхода на пенсию, он может уволиться и получить все положенные по этому случаю выплаты.

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Порядок увольнения в пенсионном возрасте

Работодатель не вправе уволить официально трудоустроенного сотрудника только потому, что тот достиг определенного возраста. Работник решает сам, готов ли он к выходу на пенсию или еще имеет достаточно сил для продолжения сотрудничества. Если он выберет первый вариант, он вправе покинуть учреждение сразу после подачи заявления — ему не грозит отработка.

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Если сотруднику назначена пенсия по причине инвалидности, это тоже не считается основанием для увольнения. При желании он может перейти на более легкую работу и продолжать трудиться.

Иначе говоря, пенсия — это не причина для увольнения, но законный повод уйти на заслуженный отдых.

Есть сотрудник выбирает уволиться, соблюдается следующий алгоритм.

Шаг первый. Подача заявления

В заявлении работник в произвольной форме пишет, что увольняется по собственной инициативе, из-за возраста. В документе обязательно нужно указать причину увольнения, а также ФИО, должность и дату, с которой работник намеревается уйти на отдых.

По информации на сайте Роструда, сотрудник может воспользоваться вышеуказанной формулировкой только однажды. Например, если он уволился в связи с достижением нужного возраста, а потом опять устроился на работу, то при новом увольнении уже нельзя указать как основание пенсионный возраст.

Таким образом, если работник захочет уволиться второй раз, он сможет сделать это только по собственному желанию. При этом он обязан предупредить о своем решении за две недели и отработать этот срок.

Шаг второй. Подготовка документов работодателем

Первым делом работодатель составляет приказ о прекращении действия трудового соглашения с сотрудником.

Обязательно включите в документ:

основание (например, соглашение сторон) и причину для увольнения (уход на пенсию) в формулировках, соответствующих положениям ТК;

реквизиты из заявления сотрудника в строках «№ документа» и «дата составления».

Далее работнику предлагают ознакомиться с приказом и подписать его. Будущий пенсионер вправе запросить заверенную копию приказа.

В трудовой книжке записывают причины увольнения и его основание — формулировки должны соответствовать тексту в приказе.

Шаг третий. Выплаты

Согласно ТК, работодатель, обязан выплатить сотруднику, покидающему должность по возрасту, все полагающиеся суммы сразу после увольнения, то есть в тот же день. Если получится так, что в этот день сотрудник не работал, он получает выплаты на следующий день.

После увольнения пенсионер получает пенсию с учетом всех индексаций, которые проводились ранее. Работодатель обязан предоставить в СФР все необходимые данные о сотруднике не позже, чем на следующий день.

Если пенсионер после выхода на отдых решит снова трудоустроиться, он может сделать это не раньше 2-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. На размер пенсионных выплат новая работа никак не повлияет.

Документы при увольнении пенсионера

Сотруднику после увольнения работодатель выдает полный пакет документов, куда входят:

трудовая книжка с записью об увольнении, которая делается в последний рабочий день;

расчетный лист со сведениями обо всех положенных выплатах;

выписки СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ;

копия расчета по страховым взносам;

справка о доходах (замена справки по форме 182Н);

справка о зарплате для службы занятости;

другие документы, которые выдаются по требованию работника, в том числе копия приказа об увольнении.

Все эти документы работник получает сразу после увольнения.

Увольнение по собственной инициативе

Если человек выходит на пенсию на основании самостоятельного решения, процедура носит стандартный характер. Предупреждать руководство за две недели не нужно и отрабатывать этот срок тоже не требуется.

Заявление становится основанием для приказа о прекращении трудового соглашения. Соответствующие записи делают в трудовой книжке и личной карточке сотрудника.

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Если речь идет о работающем пенсионере, то здесь процедура ничем не отличается от обычной. Он должен предупредить об увольнении заранее и отработать положенные недели до ухода с работы.

По инициативе работодателя

Закон защищает работающих пенсионеров. Достижение возраста выхода на отдых — не основание, чтобы попрощаться с сотрудником. Однако есть ситуации, когда у руководства есть законные права уволить работника пенсионного возраста на общих основаниях.

Недостаток квалификации

Работодателю придется доказать недостаток квалификации у пенсионера. Для этого существуют специальные процедуры. Можно запросить аттестацию, если таковая предусмотрена внутренними нормативными документами. Если работник не проходит аттестацию, работодатель получает законные основания для увольнения.

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Руководство должно предложить пенсионеру другую должность, которая подходит ему по состоянию здоровья. И если сотрудник не согласен на нее перейти, лишь тогда его можно снять с занимаемой должности.

Дисциплинарные нарушения

К таким нарушениями относятся систематичексие прогулы, игнорирование требований руководства, появление на работе в состоянии опьянения. Все подобные случаи должны быть оформлены должным образом, чтобы стать основанием для увольнения.

Потребуются следующие документы:

Служебные записки. Их составляет непосредственный руководитель работника.

Их составляет непосредственный руководитель работника. Объяснительные записки от самого виновника. Записка предоставляется в течение двух дней после нарушения. В случае, если ее нет, составляется соответствующий акт.

Записка предоставляется в течение двух дней после нарушения. В случае, если ее нет, составляется соответствующий акт. Заверенный свидетелями акт о нарушении дисциплины. В нем описан проступок сотрудника (например, присутствие на работе в пьяном виде). Свидетелей должно быть не менее двух. После ознакомления с актом сотруднику предлагают его подписать. Если он отказывается, это действие также фиксируется отдельным актом.

В нем описан проступок сотрудника (например, присутствие на работе в пьяном виде). Свидетелей должно быть не менее двух. После ознакомления с актом сотруднику предлагают его подписать. Если он отказывается, это действие также фиксируется отдельным актом. Приказ о взыскании, за которым следует увольнение. В этом случае также необходимо ознакомить с документом работника и получить его подпись.

Сотрудник вправе оспорить правомерность действий работодателя в трудовой комиссии.

Сокращение штата

В этом случае увольнение осуществляется согласно статье 179 Трудового кодекса. Работодатель вправе оставить на работе наиболее компетентных и производительных специалистов. Стаж и возраст не выступают преимуществами.

Руководитель должен сообщить о планируемом сокращении в службу занятости. Сделать это нужно за 2 месяца до события. Сотрудника уведомляют о предстоящем увольнении в письменном виде. Сложности могут возникнуть только в случае, если у пенсионера на попечении есть несовершеннолетние дети или дети-инвалиды, и при этом он единственный опекун. Это правило применимо не только к пенсионерам, но и ко всем сотрудникам.

По закону работодатель должен ознакомить пенсионера с другими вакансиями, соответствующими или близкими его специальности. У сотрудника есть время принять решение до конца срока уведомления.

Если он не согласится на предложение начальства, готовится приказ о сокращении. Пенсионеры получают выплаты и документы в день ухода с должности.

Соглашение сторон

Если у руководства отсутствуют основания для увольнения по своей инициативе, пенсионеру могут предложить расторгнуть договор по обоюдному согласию. Чтобы стимулировать работника, он может предложить ему дополнительную компенсацию.

Какие выплаты полагаются

Пенсионер получает заработную плату, компенсацию за отпуск, а также другие суммы, предусмотренные коллективным или индивидуальным договором.

Если работодатель не смог по каким-то причинам выдать деньги в день увольнения, то согласно статье ТК, он обязан выплатить сумму с процентами. Специальных выплат для работников, выходящих на пенсию, не предусмотрено.

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