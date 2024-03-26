Россияне назвали главный источник стресса на работе

Дедлайны, внезапные и большие объемы задач, собственные ошибки, ссоры с коллегами и переработки — больше всего повышают у россиян уровень стресса от работы. К таким выводам пришли специалисты аналитического центра «Консоль.Про», с результатами ознакомился RB.RU.

Начальник, по мнению респондентов, оказался не главным источником переживаний. Они уверены, что сильнее всего на уровень стресса влияет коллектив (35%) и только 32% выбрали руководителя. Клиентов источником волнений посчитал каждый четвертый опрошенный.

Половина опрошенных уверены, что руководитель должен компенсировать стресс, получаемый работником. 30% уверены, что за это необходимо увеличить оплату труда, а четверть хотели бы консультаций с психологом.

59% россиян оценивают стресс от трудовой деятельности в 10-20% от месячного дохода. При этом они готовы отказаться от идеи повышения собственной зарплаты, если их руководство будет ставить реалистичные задачи и не будет беспокоить во внерабочее время.

Опрос проводился в марте 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1344 россиян из крупных городов России с населением свыше 1 млн человек, имеющих официальную и неофициальную работу или подработку.

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