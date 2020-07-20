Стартовый бонус и налоговый капитал для самозанятых: в чем разница и как использовать

Марат Самитов, директор компании «Авирта», рассказывает, в чем разница между этим двумя бонусами, как их получить и как они работают.

Допустим, вы решили зарегистрироваться как самозанятый. В этом году у вас будет дополнительная денежная мотивация: во-первых, всем самозанятым при регистрации дают налоговый бонус в 10 000 рублей. Во-вторых, 2020 году к нему прибавили еще налоговый капитал в размере МРОТ.

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Стартовый налоговый бонус

В чем суть: любой человек, который в первый раз регистрируется как самозанятый, получает бонус в 10 000 рублей на уплату налога (пункты 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ).

За счет этого бонуса первое время самозанятый платит меньше налога, чем положено. Полностью налог этот бонус не покрывает, а только дает скидку.

Как это работает

Обычная ставка налога для самозанятого — 6% с доходов от юрлиц и ИП, 4% — с доходов от физлиц. Но пока есть бонус, самозанятый платит только 4% и 3% соответственно.

Пример. Вы зарегистрировались самозанятым и вам начислили стартовый бонус. В первый месяц вы заработали 75 000 рублей. Клиенты — юридические лица, поэтому ставка налога — 6%. Сумма налога по этой ставке — 4 500 рублей. Но пока не истрачен бонус, налог посчитают по ставке 4%, а значит, заплатить надо будет не 4 500, а 3 000 рублей. То есть вы получите скидку в 1 500 рублей и у вас останется только 8 500 рублей бонуса. И так будет до тех пор, пока весь бонус не израсходуется. После этого нужно будет платить по стандартным ставкам.

Самозанятому даже не нужно все это подсчитывать. Он должен только заносить доходы в приложение «Мой налог» и формировать чеки. Налог с учетом бонуса посчитается автоматически. В личном кабинете приложения вы увидите сумму налога к уплате с учетом скидки и остаток бонуса.

До конца 2020 года стартовый бонус работает по-другому. Об этом ниже.

Чтобы получить стартовый бонус, от вас не нужно никаких специальных действий. Когда человек регистрируется самозанятым, этот бонус начисляется автоматически и отражается в приложении «Мой налог».

Если вы зарегистрировались самозанятым, снялись с учета, а потом снова зарегистрировались, остаток бонуса с первой регистрации вам восстановят. А вот если полностью его потратите, то при повторной регистрации новый уже не дадут.





Налоговый капитал в размере МРОТ

Этот капитал самозанятым дают только в 2020 году в качестве поддержки во время пандемии.

Помимо стартового бонуса все самозанятые получают еще 12 130 рублей на уплату налога. Это не живые деньги, а тоже лишь бонус, за счет которого можно не платить налог. Причем уже полностью, а не частично, как в случае со стартовым бонусом. То есть пока налоговый капитал не израсходовали, с 1 июля по 31 декабря 2020 года налог вы не платите совсем (пункт 2.1 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ).

Для получения налогового капитала тоже ничего не нужно делать специально. Его начисляют автоматически всем самозанятым, которые уже были зарегистрированы или зарегистрируются до конца 2020 года. Вы увидите это в приложении «Мой налог». Для получения капитала не имеет значения, в какой отрасли работает самозанятый.

А теперь внимание! Стартовый бонус и налоговый капитал в 2020 году суммируют, и до конца 2020 года работают они оба одинаково — покрывают весь налог.

То есть если вы зарегистрируетесь самозанятым в 2020 году, получите 10 000 рублей стартового бонуса и 12 130 рублей налогового капитала. В сумме это 22 130 рублей. Если вы уже были зарегистрированы, то налоговый капитал в размере МРОТ прибавят к остатку стартового бонуса. Все это до конца года будет идти на погашение вашего налога.

Пример. Вы впервые зарегистрировались самозанятым в июле 2020 года, и вам начислили два вида бонусов, итого 22 130 рублей. В первый месяц вы заработали 48 тысяч рублей. Клиенты — физлица, значит, ставка налога — 4%, а сумма налога — 1 920 рублей. Но платить их вам не придется, потому что этот налог автоматически спишут за счет бонусов. После этого останется уже не 22 130, а 20 210 рублей бонуса. И так будет до тех пор, пока весь он не израсходуется или пока не закончится 2020 год. После этого придется платить налог в обычном порядке.

Тем, кто впервые зарегистрируется самозанятым в 2021 году, налоговый капитал уже не дадут, а начислят только стартовый бонус.

Что будет с остатком бонусов в 2021 году

Стопроцентная скидка на весь налог за счет бонусов действует только до конца 2020 года. Потом все вернется на круги своя.

Если до конца 2020 года вы не израсходуете оба бонуса, на 2021 год перейдет только стартовый или его остаток (пункт 2.2 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ). Сумма зависит от того, когда вы зарегистрировались.



Ситуация 1. Вы зарегистрировались до 1 июня 2020 года.

В этом случае на 2021 год перейдет только остаток стартового бонуса, который оставался у вас на 1 июня 2020 года. Если, конечно, вы в течение 2020 года его не истратили.

Пример. Вы уже были зарегистрированы как самозанятый, часть стартового бонуса уже успели потратить, и на 1 июня от него оставалось 6 000 рублей. Вам начислили налоговый капитал 12 130 рублей, всего у вас стало 18 130 рублей бонусов. До конца 2020 года вы их не израсходовали и осталось 9 000 рублей. На 2021 год перейдет только 6 000 рублей, и потом они будут давать только скидку на уплату налога. 3 000 рублей «сгорят».





Фото: Shane / Unsplash





Ситуация 2. Вы зарегистрировались после 1 июня 2020 года.

На 2021 год перейдет только стартовый бонус в пределах 10 000 рублей.

Пример. Вы зарегистрировались впервые в августе 2020 года и вам начислили 22 130 рублей бонусов. Заработки были небольшие, поэтому до конца года удалось израсходовать только 5 000 рублей, осталось 17 130 рублей. В 2021 году от них останется только 10 000 рублей, и они уже будут покрывать налог только частично, а не полностью. Если в 2020 году вы израсходуете все 22 130 рублей, с 2021 года никаких бонусов не будет, и вы будете платить налог по стандартным ставкам.

Таким образом, в этом году все самозанятые могут существенно сэкономить на налоге. А у тех, кто еще только подумывает о регистрации, есть уникальная возможность протестировать этот налоговый режим совершенно бесплатно. Самозанятые и так не платят страховые взносы, а пока есть бонус, можно до конца года работать официально и не платить налоги с доходов.

Фото на обложке: Miss Zhang / Unsplash.