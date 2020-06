Самозанятым стали доступны меры поддержки МСП

Самозанятые вправе претендовать на все меры господдержки. Среди них — льготные кредиты, субсидии и гранты, льготы по налогам, участие в лизинговых программах и бизнес-обучении.

Также теперь самозанятые могут выступать поставщиками товаров и услуг на госзакупках. Эта мера будет действовать до 2028 года — на период проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход.

Региональные и местные власти смогут самостоятельно принимать решение о выделении бюджетных средств самозанятым. Кроме того, дополнительные мероприятия по поддержке будут включены в госпрограммы.

Специальный налоговый режим для самозанятых предусматривает налоговую ставку 4% при получении доходов от физических лиц и 6% — от юридических. Самозанятые граждане могут работать без регистрации ИП, отчетности и кассы. Впервые эксперимент заработал в 2019 году в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 1 января 2020 года его ввели еще в 19 регионах, а с 1 июля он будет действовать по всей стране.

Фото: This Is Me / Shutterstock