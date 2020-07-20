Четыре источника дополнительного дохода для программистов

Чтобы заработать деньги, нужно либо помогать людям, либо развлекать их. Вот четыре простых идеи, которые помогут получить дополнительный доход.

Один из важных плюсов данной профессии — возможность работать откуда угодно. Программисты могут выполнять множество интересных задач, в том числе в рамках сторонних проектов — для этого им требуется лишь ноутбук с выходом в интернет.

Обучающие курсы

Первый вариант — систематизировать свои знания и выпустить на их основе обучающий курс, который в дальнейшем можно будет продавать на собственном сайте или на одной из популярных платформ.

Выбор тематики зависит от автора. Если вы много знаете об определенной платформе или языке программирования — создайте обучающую методику, которая поможет разобраться в основах этой среды. Курс может быть и более узконаправленным — это особенно актуально, если вы хорошо разбираетесь в какой-то проблеме, которая часто вызывает сложности у новичков.

Можно пойти еще дальше и запустить персональный коучинг для начинающих разработчиков. Если люди видят в разработчике эксперта по определенной теме, они будут рады перенять его опыт.

Ведение блога

Блоги не теряют своей актуальности уже более десяти лет — популярные платформы типа Medium позволяют выходить на огромную аудиторию. Начать вести свою страницу легко — гораздо сложнее наполнять ее контентом на постоянной основе.

Для создание новых постов нужны время и энергия. Иногда в голову приходит столько тем, что сложно выбрать из них какую-то одну, а иногда кажется, что все идеи уже исчерпаны.

Чтобы упростить процесс ведения блога и поиска новых тем для постов, можно документировать текущие рабочие задачи. Это позволит писать о том, что вы и так делаете, а не делать что-то специально для того, чтобы было, о чем написать. При таком подходе недостатка в контенте точно не будет.

Если блоги — не ваш формат, можно попробовать выпустить электронную книгу. Это подходящий вариант для тех, кто хочет глубоко раскрыть определенную тему или не готов регулярно генерировать контент.

Электронные книги — отличный источник дополнительного пассивного дохода. Готовый текст можно продавать на собственном веб-сайте, но проще делать это через какую-нибудь платформу — например, Amazon Kindle.

Фриланс

Это отличный способ организации труда, который позволяет самостоятельно выбирать место и время для выполнения рабочих задач. Еще одно важное преимущество фриланса — возможность получить много разнообразного опыта разработки.

Искать потенциальных заказчиков проще всего через интернет. Для этого можно обратиться к представителям местного бизнеса через социальные сети и найти небольшую компанию, которой нужно сделать новый сайт или улучшить существующий. В случае удачного выполнения задачи за ней может последовать много подобных заказов.

Если этот способ поиска клиентов по каким-то причинам не подходит, можно зарегистрироваться на одной из многочисленных онлайн-платформ фриланса. Там никогда нет недостатка в заказах, правда, и конкуренция между исполнителями может быть достаточно серьезной.

Чтобы добиться популярности на подобных платформах, сначала придется работать по сниженной цене — так вы сможете привлечь больше клиентов. Успешное и своевременное выполнение их задач поможет создать репутацию, которая в дальнейшем будет работать на вас и позволит существенно поднять расценки. Так что даже если изначально эта затея не будет приносить много денег, со временем фриланс может превратиться в серьезный источник дохода.

Разработка приложений

Вероятно, самый прибыльный пункт в этом списке и единственный, для которого нужно прежде всего кодить. Если вы не фанат преподавания или создания текстов — возможно, именно этот вариант подойдет вам больше всего.

Чтобы зарабатывать деньги с помощью приложений, нужна хорошая идея — без этого доход скорее всего окажется небольшим. Подходящий пример — Flappy Bird. Это очень простое приложение, написать которое под силу даже подростку, однако сама идея оказалась фантастической. Сообщалось, что реклама в нем в лучшие времена приносила создателям до $50 тысяч в день. Это простой и выгодный проект, который отлично подойдет начинающим разработчикам.

Обратите внимание, что популярность приложений длится недолго, так что не стоит рассчитывать, что они будут приносить серьезный доход в долгосрочной перспективе.

Последний совет: документируйте процесс создания приложения. Рассказывайте в блоге о технических трудностях, с которыми столкнулись в ходе его разработки, и сможете задействовать два источника дохода одновременно.

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