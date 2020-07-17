Пять недооцененных приложений для программистов

В своей работе программисты используют множество вспомогательных программ и приложений. Не стоит ограничиваться привычными инструментами в мире, где постоянно появляются новые. Вот несколько недооцененных, но очень полезных приложений, которые стоит установить разработчику.

1. Ungit

Управление репозиторием Git через интерфейс командной строки — задача не из простых. Попробуйте уследить за коммитами в проекте, состоящем примерно из 20 разных веток, не говоря уж о том, чтобы контролировать модели ветвления кода.

Ungit решает эту проблемы с помощью интуитивно понятного графического интерфейса — он представляет репозитории в виде паутины. В результате процесс добавления коммитов существенно упрощается, а забавная анимация иллюстрирует это действие. Удобный интерфейс позволяет просматривать историю коммитов по конкретной ветке, объединять их, добавлять теги и выполнять много других полезных действий. Подробный видеообзор можно найти на YouTube.

2. Termius

Во время самоизоляции люди массово перешли на удаленную работу. Как получить доступ к компьютеру или серверу, оставшемуся в офисе? Можно подключиться к нему, предоставив себе доступ к терминалу машины с помощью простой команды SSH, но почему бы не сделать это более стильно?

Для этого подойдет Termius — Mosh-совместимый SSH-клиент, по-видимому, построенный на базе Electron, который работает практически на любых платформах — Windows, macOS, Linux, iOS и Android. Еще одна приятная функция Termius — возможность переадресации портов.

Внешний вид приложения можно настраивать самостоятельно, выбирая из множества представленных тем и шрифтов. Впрочем, его интерфейс отлично выглядит и без дополнительных настроек.

Приложение запоминает несколько хостов, которые затем можно синхронизировать с мобильными устройствами для работы с процессами удаленного сервера. Для этого понадобится учетная запись — можно зарегистрировать ее бесплатно или выбрать платный вариант с дополнительными преимуществами.

3. Alacritty

Alacritty — это отличный эмулятор локальных терминалов, который работает на Windows, MacOS и многих дистрибутивах Linux. Его производительность значительно выше по сравнению с альтернативами благодаря наличию ускорителя графического процессора.

Alacritty выглядит значительно проще, чем Termius, но все необходимые настройки присутствуют. Приложение использует конфигурационные файлы (с расширением.YML), с помощью которых можно менять практически любые элементы терминала, от цветовых схем до настроек клавиатуры. Alacritty подойдет как опытным пользователям терминала, так и тем, кто применяет его только для доступа к локальным каталогам.

4. Byobu

Данный инструмент нельзя назвать приложением или программой, но в рабочем процессе он точно пригодится. Это мультиплексор терминалов и менеджер окон — отличная альтернатива tmux и GNU screen. Он определенно будет полезен тем, кто работает на удаленном сервере (например, с помощью Termius) или часто открывает несколько окон терминалов.

Вместо того, чтобы открывать терминалы по отдельности, Byobu показывает их в едином интерфейсе, упрощая переключение между ними. Также можно настроить отдельные панели в каждом окне, чтобы создать идеальный макет терминала.

Byobu использует функциональные клавиши — например, F1, F2, F3, поэтому его проще осваивать по сравнению с другими мультиплексорами. А в случае сомнений всегда можно заглянуть в справку, нажав Shift+F1.

5. Spacedesk

Spacedesk позволит превратить iPad, старый ноутбук с Wi-Fi или даже телефон во второй монитор для основной машины. Эта возможность кажется не самой необходимой, если забыть, сколько раз в день приходится нажимать Alt-Tab.

Вместо того, чтобы покупать еще один монитор или пытаться сделать его самостоятельно из запасных частей, можно сэкономить время и деньги, установив Spacedesk. Приложение передает данные по беспроводной сети, так что для комфортной работы понадобится хороший интернет.

Spacedesk пока находится в стадии бета-тестирования, но выпуск полноценного приложения запланирован на ближайшие месяцы. Следите за обновлениями!

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