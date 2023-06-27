Хочу поработать со стартап-комьюнити в Латинской Америке — о чем стоит узнать заранее

Елизавета поделилась наблюдениями и заметками, которые могут быть полезны коллегам из инновационных департаментов и всем, кто планирует работать с технологической тусовкой в Латаме.

Недавно Елизавета Каленчук, менеджер по связям с инновационной экосистемой Kaspersky Product Studio, с командой продуктовой студии решили реализовать hands-on подход и побывать на первом Web Summit в Рио-де-Жанейро, чтобы найти партнеров.

LinkedIn – рабочий инструмент, но первый круг лучше набрать вживую

На первых порах мы искали интересные нам решения через глобальные базы (CrunchBase, Pitchbook) и нетворк. Следующим шагом выходили на потенциальных партнеров: через Linkedin «холодными рассылками» связывались с CEO, фаундерами или директорами по развитию бизнеса (BDO).

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Конверсия в ответы была крайне невысокой несмотря на то, что коммуникации велись через профессиональный профиль. После поездки на саммит и личных знакомств круг первого порядка значительно вырос.

Это привело к двум вещам:

рост входящего потока запросов от проектов, с которыми мы лично не знакомились на WS;

рост конверсии в ответ по пулу старых заявок и сообщений, которые были отправлены до поездки (шутка про «я от дяди Баира» тут вполне актуальна).

Что это значит?

Референсы от знакомых и личное взаимодействие сильно влияет на конверсию в коммуникациях. Если в планах нет поездки в Латинскую Америку, попробуйте расширить свой пул контактов через российских фаундеров, которые уже ведут бизнес там и стали «своими» для локального коммьюнити.

Федеральные институты поддержки vs сообщества

В Бразилии существует национальная программа поддержки StartUp Brazil, плюс в муниципалитетах и отдельных штатах есть свои инициативы по поддержке стартапов, куда можно обращаться за консультацией, грантами или за помощью в поиске партнеров. Например, Porto Digital в муниципалитете Ресифи.

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Большую роль играют неформальные сообщества, их могут формировать:

фонды (например, Canary — один из самых крупных латиноамериканских венчурных фондов),

вендоры (например, Latitud),

индивидуальные лидеры мнений.

Собственно сообщество – это и источник экспертизы, и проводник к инвестициям (для стартапов), и поставщик воронок (для корпораций и фондов).

Что это значит?

Для быстрого доступа и наращивания связей обращайте внимание на местные неформальные объединения (см. пункт 1).

Структура стартап-аллеи

Традиционно на Web Summit самый большой раздел выставки – это стартап-аллея. Стартапы делятся не только по индустриям и технологиям, но и по стадии зрелости.

Есть три категории – alpha, beta и growth, первые находятся на стадии идеи, последние – на стадии раннего роста, их на выставке было совсем немного, около двуз-трех десятков.

Самые большие индустриальные сегменты, которые очевидно, коррелируют с тенденциями на рынке, – это финтех и энтерпрайзное ПО для разного рода цифровизации. Таких стартапов (в основном стадии alpha) на выставке было больше 100 в каждой из категории.

Много решений (больше 50) было представлено в AdTech, AI & machine learning, eCom & retail, HRtech и medtech. Профильный для нашего core-бизнеса кибербез представлен был слабо – не более 10 решений, тоже в основном ранние стадии.

Очевидно, что это все же неполная картина по рынку, к тому же искаженная фокусным отбором организаторов на входе. Например, на выставке не было целого ряда зрелых и растущих стартапов, которые мы находили ранее через кабинетный поиск.

Что это значит?

Индустрия в большей степени представлена продуктовыми и сервисными решениями, нежели интересными технологиями, но если ранние стадии не пугают, можно в одном месте посмотреть на несколько сотен решений сразу.

Особенности tech-коммьюнити

Практически все фаундеры, с которыми мы пообщались (около 80), говорят по-английски на уровне, достаточном для ведения переговоров.

В структуре владения стартапом (каптейбле), которые уже поднимали раунды, в основном местные венчурные инвесторы (VC) и бизнес-ангелы. Господства инвесторов из Северной Америки и Европы мы не наблюдали.

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Общение и потенциальное партнерство с российскими компаниями особенно никого не пугает, а некоторым даже кажется своего рода экзотическим опытом: «Ого, мы никогда не работали с компаниями из России!».

Что это значит?

Не надо бояться недружелюбного приема. Коммуникации и на стадии знакомства, и на стадии подписания контрактов проходят без больших сложностей.

Географические особенности саммита

Из глобальных брендов на выставке были представлены Oracle, Huawei и AWS, в остальном – локальные ИТ-вендоры, банки и сервисы.

В деловой программе спикеров из США и Европы было значительно больше, включая, например, топов OnlyFans и Signal. Большая часть стартапов – из Бразилии и Уругвая, но были представители и из Чили, Аргентины и Перу, остальные страны Латинской Америки представлены были слабо.

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В целом такой разброс объясним положением бразильской экономики в сравнении с другими странами Латинской Америки.

А вот отсутствие крупных вендоров удивило – не рискну делать выводы о причинах, там может быть что угодно – от протекционистской политики, которую ведет Бразилия, до высокой стоимости участия.

Организаторы в 2023 году не принимали заявки от российского бизнеса.

Что это значит?

Для нас саммит получился продуктивным: мы нашли около 40 новых решений c потенциалом к партнерству и еще около 10 локальных провайдеров услуг и лидеров мнений в бразильском и уругвайском сообществах.

Получилось у нас – получится и у вас!

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney