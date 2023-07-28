Идея, философия, рост: что такое стартап и чем он отличается от классического бизнеса

Александр Белов, сооснователь международного венчурного клуба Prosto VC , рассказывает, чем стартап отличается от классического бизнеса и что на самом деле ожидают увидеть венчурные инвесторы.

Но стоит копнуть несколько глубже, и выясняется, что часть проектов, которые позиционируют себя как стартапы, таковыми не являются.

Доступность прогрессивных технологий и обилие информации о технологическом предпринимательстве создают среду, как бы кричащую: «Меняй мир, делай прорывы и зарабатывай на этом, будь стартапом». За такими проектами внимательно наблюдают инвесторы и бизнес-ангелы, и каждый хочет взять под крыло по-настоящему перспективный проект.

Зачем прикидываться стартапом?

Итак, вы создаете бизнес и начинаете искать инвестиции. И часто фаундеры проводят довольно поверхностный анализ тех проектов, которые получили финансирование, находят схожие черты в своем и бодро заявляют: «Мы стартап! Давайте деньги».

К сожалению, часто такие амбициозные ребята все-таки получают отказ, а не финансирование.

И самая распространенная причина, почему так происходит, — они пытаются представить венчурному инвестору свой проект как стартап, не разобравшись, что стартапом по факту не являются.

Эта ошибка встречается настолько часто, что ее можно назвать системной. И отчасти она связана с тем, что не существует единого общепринятого определения стартапа, зато есть множество различных кейсов и описаний и масса стереотипов.

Вот несколько распространенных ошибок, когда мы говорим о том, что такое стартап.

Стартап — это молодая компания с короткой операционной деятельностью

Но это абсолютная профанация.

Epic Games, основанная в 1991 году, все еще стартап.

Stripe (2010) многими до сих пор воспринимается стартапом, имея миллиарды выручки.

Джефф Безос постоянно призывает своих сотрудников Amazon оставаться стартапом.

Почему? Где тогда граница «коротизны»?Около моего дома вчера открылась новая кофейня — это стартап?

Дело совершенно не в сроке жизни бизнеса.

Стартап — это компания, которая занимается разработкой технологий

Тут тонкий лед, потому что стартапы так или иначе связаны с инновациями, но не всегда инновация кроется в собственной технологии. Чаще инновационность зашита в бизнес-модель.

Компания, разрабатывающая видеоигры, необязательно будет стартапом, но если она создала прорывную модель разработки и дистрибуции — она потенциально может им считаться.

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Звание стартапа не зависит напрямую от статуса «компания, разработавшая инновацию». Она должна уметь внедрять эти инновации в свою стратегию, основывать на них свою бизнес-модель.

Иначе мы получаем инновации ради инноваций, которые в лучшем случае в будущем кто-то адаптирует под практическое применение.

Стартап — это быстрорастущая компания

Это больше всего похоже на правду, но тоже не всегда. Представьте, что у вас цветочный магазин, и в период после 8 марта вам удалось за короткое время открыть 15 новых точек. Рост быстрый, но стартапом от этого вы не стали.

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Понятная классическая модель на понятном классическом рынке — ничего прорывного. Значит, показать волну роста тоже недостаточно, чтобы получить звание «стартапа».

То, что признано стартапом в одной стране, обязательно станет стартапом и в других

С этой идеей мы часто сталкиваемся на практике. Один раз к нам пришел проект с якобы инновационными котлетами. Создатели проекта апеллировали к аналогичному кейсу в другой стране, где подобную разработку профинансировал венчурный фонд.

Но этот проект не вносит существенных изменений в поведение своих клиентов.

Для них паттерн останется прежним — покупка этих котлет на тех же магазинных полках вместо других. А задача такого бизнеса — построить производственную линейку и обеспечить хорошую маркетинговую компанию на уже понятную и имеющуюся целевую аудиторию. Риски не больше, чем в любом другом классическом бизнесе в конкурентном рынке.

Другой пример — на моих глазах в конкурсе инноваторов выиграл проект из Индии, предложивший перевозить свеженадоенное молоко в обычных контейнерах-холодильниках, с которыми мы ходим на пляж.

В Индии есть проблема, что 90% молока производится домашними хозяйствами, но по дороге до завода молоко успевает испортиться без охлаждения. Актуально ли такое решение на рынке с другой структурой производства? Вопрос риторический.

Тогда что такое стартап?

Удивительно, но точное описание можно найти в википедии. Только искать нужно не в русской (там как раз смесь вышеприведенных стереотипов), а в англоязычной.

Там хорошо подчеркнуты несколько ключевых характеристик стартапа.

Стартап — это бизнес, ориентированный на экспоненциальный рост

Я хотел бы пояснить, что в реальном мире стартап не измеряется продолжительностью операционной деятельности.

Сейчас нам важно не время, проведенное на рынке, а результат.

Компания может быть уже опытным игроком в своей сфере, но если она нашла бизнес-модель или технологию, чтобы расти быстро и непрерывно, так, что кривая развития представляет собой клюшку на графике (резкое увеличение), — это стартап.

Когда мы принимаем во внимание эту характеристику, то можем понять, что многие «инновационные» проекты стартапами не являются.

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Например, продажа SPF в форме стиков, хоть и захлестнула рынок, но не изменила потребительское поведение.

производители этого «инновационного» средства используют те же каналы дистрибуции и маркетинга,

бизнес-модель остается такой же, как для любых других видов уходовой косметики.

Какой бы ни была оригинальной идея, если бизнес не демонстрирует кратный рост и существенные сдвиги на рынке — это не стартап.

Стартап — это сознательный выбор развития бизнеса с экспоненциальным ростом.

Стартап использует инновационные технологии и бизнес-модели, в конечном итоге меняющие поведение рынка

Когда мы говорим об инновациях, то имеем в виду, что стартап предлагает решение, чтобы улучшить процесс клиента, сделать его быстрее и дешевле.

Ярким примером такого применения будет Uber, который уменьшил время от звонка в таксопарк до подачи машины с 40 до 4 минут, при этом исключив необходимость взаимодействовать с другими людьми.

Стартап — это о том, чтобы найти более эффективный способ сделать что-то, чтобы приблизиться к идеальному конечному результату.

Идеальный конечный результат (ИКР) — это концепция развития любой деятельности, в которой процесс будет выполняться с минимальными затратами усилий.

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Стартап ищет новый способ приближения к этому ИКР в сфере своей деятельности.

К сожалению, стартапы еще не могут обеспечить нас максимальными КПД, зато могут ускорить и облегчить привычные для нас процессы:

шоппинг,

обмен данными,

перемещения.

Стартап — это бизнес с повышенной долей неопределенности

Стартап подразумевает введение инноваций там, где ранее их не было. Это повышает риски для бизнеса, потому что инновации могут не прижиться, не найти спроса или быть неверно реализованы.

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Это отличает стартап от классического бизнеса, который идет по пути минимизации риска, повторяя успешные бизнес-модели, работающие в так называемом «красном океане».

Стартап же двигается в сторону сфер с низкой конкуренцией: о которых другие предприниматели просто не думали или которые считались нерентабельными. Как, например, стриминговые платформы, вроде Spotify.

Этот стартап изменил музыкальную индустрию во всем мире, причем как для слушателей, так и для музыкантов.

Пользователи получили доступ к огромному количеству музыкальных треков и возможность создавать собственные персонализированные плейлисты. Это, в свою очередь, позволило музыкантам разной известности продвигать свою музыку и установить прямой контакт с поклонниками.

Spotify помогает пользователям открывать новых исполнителей и треки на основе их предпочтений, повышая уровень доступности и разнообразия в мире музыки.

Так что мы можем с уверенностью говорить

Стартап — это бизнес, имеющий подтвержденный потенциал кратного роста благодаря использованию инновационных технологий или бизнес-модели. А деятельность этого бизнеса в конечном итоге изменит структуру рынка на нескольких уровнях.

Из этого определения еще важно отметить слово бизнес.

«Стартапом» не сможет назваться некоммерческий проект, даже если он использует инновации

Но и тут есть исключение, социальное предпринимательство или инклюзивный бизнес может стать стартапом, если будут учтены названные выше характеристиками.

Еще идея не имеет права называться стартапом, пока ее коммерческий потенциал не подтвержден

Если проект находится на стадии разработки, вам нужно иметь при себе данные, которые подтвердят, что у вас есть основания назвать его бизнесом.

Недостаточно найти целевую аудиторию, изучить ее боли, собрать от ЦА ответы, что ваш продукт способен эти боли закрыть.

Самое главное, чтобы перейти в категорию «стартап», — иметь подтверждение, что решение востребовано настолько, что за него будут готовы платить.

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Аналогично со стадией прототипа. Мы можем собрать образец проекта, продукта или ноу-хау, но до момента коммерциализации это не бизнес, а просто разработка с возможностью превратиться в стартап.

Потенциал — это тоже неплохо, но в итоге решения будут приниматься на основе цифр, полученных на этапе аналитики.

Это применимо и к любому классическому бизнесу: даже маленький цветочный ларек имеет потенциал перерасти в онлайн-маркетплейс цветов, используя новые технологии и инновационные бизнес-модели. Он может создать собственное приложение, чтобы пользователи могли заказывать букеты онлайн, пушить объявлениями о поставках новых цветов, предложить быструю доставку за 20 минут.

Тут фантазия ничем не ограничивается, но пока бизнес не начал это реализовывать — он остается просто цветочным ларьком.

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