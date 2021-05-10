Сколько стоит разработка такого приложения, как Clubhouse

Вопреки или благодаря своей уникальной структуре «частного клуба», Clubhouse буквально взорвал мир социальных сетей.

Clubhouse создан в апреле 2020 года и по состоянию на январь 2021 года еженедельно привлекал около 2 млн активных пользователей.

Приложение загрузили 10 млн раз, по состоянию на февраль 2021 года оно насчитывало 6 млн зарегистрированных пользователей.

К январю 2021 года Clubhouse повысил свою стоимость до $1 млрд.

Clubhouse — больше, чем просто приложение, которое «заморозили» на каком-то из этапов разработки. Его создание связано с множеством неочевидных этапов и дополнительных затрат. Сложно дать точную цифру в ответ на вопрос, во сколько обойдется разработка приложения, если вы не являетесь его основателем.

Разработка MVP или MLP

Какие шаги нужно предпринять для создания MVP (минимально жизнеспособного продукта) или MLP (минимально привлекательного продукта)?

Шаг 1: Ключевые особенности решения

На этом этапе обсуждаются и приоритезируются основные функции будущего продукта. Это помогает определить минимальный объем функций для создания MVP/MLP, которые будут решать проблемы пользователей.

Шаг 2: Выбор серверной службы

При разработке серверной части стоит минимизировать расходы и выбрать работу со сторонними поставщиками, вместо того чтобы разрабатывать ее с нуля. Именно так поступили в случае с приложением Clubhouse, которое, по слухам, разработано на базе Agora. На этом этапе важно сократить расходы, но при этом обеспечить возможность простой и быстрой масштабируемости.

Шаг 3: Разработка

На этапе разработки создаются и внедряются все выбранные функции, серверная часть и дизайн.

Шаг 4: Запуск

Здесь возможны два варианта: сразу запустить приложение в App Store или воспользоваться TestFlight — режимом, который предусматривает запуск бета-версии приложения в App Store Connect. Главное отличие в том, что второй вариант подразумевает поиск и загрузку приложения только по прямой ссылке.

Clubhouse был запущен в режиме TestFlight. Это позволило собрать ценные отзывы примерно от 10000 тестировщиков и при этом сохранить в секрете уникальную идею продукта.

Шаг 5: Сбор аналитики

После запуска продукта в публичном или скрытом режиме нужно проанализировать обратную связь и проверить гипотезы. В LeverX Group для этого мы часто используем инструмент Mixpanel, который позволяет определить, какие функции нравятся пользователям.

На этом этапе часто появляется необходимость дополнительных расходов: например, может оказаться, что какая-то функция вообще не используется и надо разработать и внедрить другую. Любые изменения в решении на этом этапе могут занять время, пока не будет найден выигрышный вариант.

Шаг 6: Тестирование

При разработке Clubhouse не было тестирования MVP: создатели сделали ставку на то, что, благодаря ценности и уникальности идеи, люди продолжат пользоваться приложением даже при возникновении несущественных сбоев в его работе.

Но, как правило, тестирование приложения включается в разработку и составляет примерно 25% от его общей стоимости. Если вы создаете что-то менее уникальное, чем Clubhouse, этап тестирования потребует вложений с вашей стороны.

Шаг 7: Изменения, обновления и улучшения продукта

Работа над улучшением продукта и его новыми функциями — непрекращающийся процесс и один из важнейших этапов создания успешного решения. Речь идет как о новых функциях приложения, так и о его технических обновлениях.

Чтобы протестировать идею, компании-разработчики создают MVP с помощью сторонних библиотек. Основная цель — выяснить, будет ли работать та или иная функция и понравится ли она пользователям. В случае положительного сценария продукт потребует ряда доработок, что повлечет за собой дополнительные финансовые вложения.

О стоимости

Если вы изучите различные оценки стоимости разработки приложений, похожих на Clubhouse, то увидите: в среднем они колеблются от $50 тысяч до $100 тысяч с учетом почасовых ставок, установленных в разных компаниях.

Важно понимать: смета не учитывает такие процессы, как, например, тестирование гипотез. А ведь они тоже требуют немалых усилий, увеличивают время разработки и, следовательно, влияют на цену.

Дизайн

Когда мы говорим о копировании какого-то приложения, например, Clubhouse, процесс на первый взгляд кажется простым. Однако разработать дизайн нового продукта гораздо сложнее. Мой коллега Дмитрий Новик, руководитель отдела дизайна LeverX Group, помог разобраться в некоторых этапах создания дизайна.

Создание мокапа

Первое, что нужно знать о создании дизайна, — переданный в работу мокап уже прошел через множество итераций. Обычно дизайнер выбирает минимум две возможные версии — каждая со своими вариациями. И этот процесс скрыт от глаз клиента.

Интерактивные прототипы

Текущий дизайн приложения Clubhouse, вероятно, предусматривал создание нескольких прототипов. Это позволило тестировать идеи до тех пор, пока финальная версия не была представлена широкой публике.

В зависимости от сложности функционала продукта мы в LeverX Group создаем прототипы с низкой, средней и высокой точностью. Каждый из них требует различных временных и ресурсных затрат, что напрямую влияет на стоимость дизайна.

Этот этап позволяет достичь ключевой цели прототипов — помочь с качественными и количественными исследованиями до начала основного этапа разработки. При этом большинство оценок разработки таких приложений, как Clubhouse, его не учитывают.

Тестирование гипотез

Этап тестирования гипотез включает в себя их генерацию, внесение изменений в продукт и быструю проверку их пригодности. В него также входит сбор данных с подтвержденной статистической ценностью.

Такие данные позволяют узнать, является ли гипотеза лучшим решением, чем альтернативный вариант. Некоторые из таких тестов можно провести на этапе интерактивного прототипирования.

Но наш опыт показывает, что при использовании большинства приложений проверяется около 10 гипотез. Такой подход позволяет принимать решения на основе реальных данных, а не простых предположений или индивидуальных предпочтений. Как и предыдущий этап, тестирование гипотез также не включают в оценку приложений, похожих на Clubhouse.

Поддержка продукта

Мы разрабатываем приложения для уже существующих версий операционных систем. Это значит, что, когда выходит новая версия любой из ОС, может возникнуть необходимость адаптировать дизайн под нее.

Например, iOS 14.5 требует, чтобы пользователь дал разрешение на сбор данных. Наша роль состоит в том, чтобы аккуратно интегрировать этот запрос в существующее приложение.

Динамичный процесс

Разработка дизайна — это не создание монолита, а живой, динамичный процесс, который требует постоянной адаптации к меняющимся требованиям. Поэтому цена и время, необходимые для разработки дизайна, могут сильно разниться в зависимости от проекта.

Копирование существующего дизайна Clubhouse займет порядка нескольких дней. Однако процесс, который привел популярное сегодня приложение к его текущему виду, вероятно, занял месяцы. И, конечно, стоимость копирования и стоимость создания приложения эмпирическим путем сильно отличаются друг от друга.

Архитектура

Помимо разработки дизайна и MVP, основная часть инвестиций, которые обычно не учитываются при оценке, связана с архитектурой приложения. В этом разделе вы найдете ответы на вопросы о том, как издержки поставщиков влияют на цену приложения.

Издержки поставщиков

Разработка приложений в стиле Clubhouse предусматривает выбор поставщика потоковой передачи звука. Бытует мнение, что сам Clubhouse использует сервис Agora. Но есть и другие варианты (Zoom, Cisco Webex Meetings, Adobe Connect и так далее) и возможности (намного дороже) создания такой службы с нуля.

Предположим, что мы, как и Clubhouse, хотим отдать вопросы потоковой передачи звука на аутсорс. Это может повлечь большие расходы. Чтобы в этом убедиться, давайте взглянем на цены Agora.

Сервис утверждает, что берет $0,99 за 1000 минут аудио (это 16,5 часов трансляций). Если предположить, что у Clubhouse 2 млн активных пользователей, каждый из которых ежедневно «стримит» примерно три часа, то Clubhouse выплачивает Agora около $1,4 млн в месяц только за потоковую передачу звука.

Конечно, у таких провайдеров, как Agora, есть скидки: например, 10% на 1-3 млн минут в месяц. Если у вас есть такое приложение, как Clubhouse, будьте готовы к большим затратам на потоковую передачу звука.

Масштабируемость

Частично за вопросы масштабируемости отвечает выбранный вами поставщик (ваше решение касается только выбора этого поставщика), но есть также вопросы, связанные непосредственно с самим приложением.

Мы в LeverX Group используем Kubernetes и контейнеризацию, чтобы обеспечить простое и быстрое масштабирование разработки. Как это работает? Например, когда ваша аудитория вырастет с 1000 до 10000 пользователей, DevOps развернет 10 копий вашего приложения, чтобы справиться с возросшей нагрузкой. Несмотря на то, что этот процесс не занимает много времени, клиент должен платить за каждую копию.

Планирование архитектуры заслуживает особого внимания: при создании таких приложений, как Clubhouse, оно, вероятно, обойдется вам дороже, чем все другие процессы разработки вместе взятые.

Маркетинг

Людей привлекают эксклюзивные вещи, поэтому в случае с Clubhouse не было существенных затрат на маркетинг: популярность приложения помогла их избежать. Но такие ситуации достаточно редки — в большинстве случаев учредители должны включать маркетинговые расходы в общую стратегию разработки продукта.

Более того, иногда они превращаются в серьезные инвестиции. Например, стоимость разработки игры Call of Duty: Modern Warfare 2 оценивается примерно в $40-50 млн, при этом на маркетинг было потрачено $200 млн из бюджета.

Чтобы рассчитать стоимость уже существующего продукта, нужно помнить: версия, которую вы видите и используете сейчас, успела пройти через множество изменений. Это значит, что реальная стоимость разработки решения намного выше «фиксированной» версии.

По оценкам разных источников, стоимость разработки приложений, похожих на Clubhouse, варьируется от $50000 до $100000. При этом многие из них не учитывают такие важные аспекты, как расходы на тестирование гипотез и улучшение продукта. Однако они составляют большую часть стоимости продукта.

Фото: Evgeniia Freeman/shutterstock