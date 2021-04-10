Spaces vs Clubhouse. Подробно о популярных аудиоплатформах

Леонид Хом, интернет-маркетолог, эксперт по бизнесу и маркетингу, который при помощи Clubhouse повышал интерес к продукту по поддержке клиентов, поделился мнением о популярных аудиоплатформах.

Один из главных трендов 2021 года на рынке технологий — голосовые чаты. Пандемия затормозила развитие множества бизнесов и даже крупных индустрий, но эта сфера развивается семимильными шагами.

Что это за «зверь» такой — Spaces…

Spaces — это аудиоплатформа от Twitter, аналог соцсети с аудиокомнатами Clubhouse. Впервые информация о Spaces появилась в конце 2020 года.

Сейчас Spaces работает в тестовом режиме. Интересно, что изначально платформа была доступна только для владельцев iOS, так же, как Clubhouse. Но в марте появилась новость о начале «испытаний» Spaces на Android.

Отмечу, что «детище» Twitter работает на базе Periscope, о закрытии которого соцсеть объявила зимой 2020-го.

Clubhouse и Spaces — а велика ли разница?

Обе платформы поддерживают только аудиоформат. Основное различие — в отличие от Clubhouse, Spaces предполагает более жесткую модерацию: пользователи могут блокировать и жаловаться друг на друга.

Дело в том, что Twitter нацелен на решение проблемы буллинга и домогательства на онлайн-площадках. Именно поэтому первой тестовой группой стали женщины и участники тематических сообществ. Считаю, что это достойный и заслуживающий внимание факт.

Учитывая «наследие» Twitter в виде сервиса коротких текстовых сообщений, можно сказать, что эта соцсеть и ее разработки — основной конкурент Clubhouse в борьбе за технологическую «верхушку».

Главный актив Clubhouse — IT-предприниматели и инвесторы. Из-за них и собираются полные комнаты слушателей. Казалось бы, здесь Twitter может оказаться не у дел, но не тут-то было. Сколько из семи с половиной миллиардов живущих на планете людей могут собрать внушительную аудиторию? На самом деле не так уж и много. Илон Маск, Опра Уинфри, Джаред Лето, Кевин Харт, Марк Цукерберг… а что делать остальным? Поэтому для венчурных инвесторов долгие годы основная платформа коммуникации — именно Twitter.

Хайп на хайпе и хайпом погоняет: секрет популярности аудиоплатформ

Clubhouse «выстрелил» ровно в тот момент, когда в этой соцсети появились известные инфлюенсеры — Илон Маск и Марк Цукерберг. Количество участников проекта сразу поднялось до 1,1 млн. Пользователи поняли, что это реальный шанс пообщаться с выдающимися личностями напрямую. Clubhouse дал людям главное — надежду. Надежду попасть в одну «комнату» с кумиром.

Но, на мой взгляд, подобные аудиоплатформы — прежде всего, альтернатива общения для юзеров. Круто, когда можно не только написать комментарий, но и высказать свое мнение «голосом» и даже вступить в дискуссию. Пользователь получает новый опыт — его слышат, ему отвечают. В комнате могут объединиться несколько экспертов и слушателей, и при этом все говорят друг с другом. Кроме того, все происходит онлайн, «вживую».

По сути, развитие Clubhouse и Spaces только началось. Я думаю, сейчас важно понаблюдать со стороны — в течение года посмотреть на динамику и изменение аудитории. Кажется, у платформ есть все шансы если не потеснить основных игроков (таких как Instagram и TikTok), то, как минимум, встать с ними по количеству аудитории в один ряд.

Эффективные инструменты для продвижения

Конечно, главный инструмент для продвижения товара и привлечения аудитории — это интересный, познавательный, актуальный и востребованный контент. Важно создавать свои комнаты, обсуждать разнообразные темы, приглашать спикеров, мнение которых может быть любопытно и авторитетно.

Для старта необходимо проявлять активность: участвовать в дискуссиях, задавать вопросы, подписываться на спикеров, а потом на тех, на кого подписаны они сами, на слушателей комнаты, а также заходить в «тихие комнаты», которые как раз и создаются для обмена контактами.

Стоит тестировать все новые механики и возможности. И если после них виден положительный результат, можно включать этот канал в арсенал инструментов для продвижения на регулярной основе.

На примере моего опыта с аудиоплатформами: нам удалось повысить интерес к одному из продуктов компании по поддержке клиентов. Мы создали в Clubhouse комнаты для постоянных пользователей, в которых обсуждались пожелания клиентов, их отзывы и комментарии — так мы получили еще и информацию об опыте пользователя (user experience). Вторым полезным эффектом стало привлечение к продукту новой аудитории за счет того, что комната пользовалась популярностью, в нее заходили друзья и подписчики участников.

Составит ли Spaces серьезную конкуренцию Clubhouse?

У Spaces хорошие шансы обойти Clubhouse по аудитории. Ведь у первых есть серьезная поддержка Twitter и команда профессионалов. Во многом все будет зависеть от инвестиций, которые сможет привлечь команда Clubhouse, и от того, как разработчики выстроят маркетинг и позиционирование.

Spaces развивается довольно стремительно. В марте создатели платформы добавили к тестированию пользователей Android и таким образом потенциально расширили аудиторию на 70%.

Уже сейчас пользователи могут общаться в доступных для них чатах. Чуть позже у них будет возможность создавать комнаты для общения самостоятельно.

То, что Twitter серьезно нацелен на конкурентную борьбу, можно увидеть невооруженным глазом. В декабре 2020 года важным приобретением этой соцсети стал разработчик сервиса для видеосвязи Squad. Интересно, что с помощью приложения юзеры могут показывать экран своего гаджета собеседникам прямо в процессе общения.

Развитие, продвижение, учет пользовательских потребностей и актуальных тенденций, постоянный рост — это то, что присуще Twitter сегодня. Так что неудивительно, если в обозримом будущем их платформа Spaces не просто «расцветет» и составит конкуренцию Clubhouse, но и выбьется в лидеры.

Откуда ноги растут

После того, как Clubhouse стал набирать популярность, многие соцсети и платформы задумались о своих голосовых чатах. Ярчайший пример — команда Telegram, которая недавно заявила о том, что с помощью их платформы любой канал может стать «радиостанцией». В мессенджере появилась возможность создавать голосовые чаты в каналах и сохранять их в виде подкастов. Вот вам еще один аналог Clubhouse.

Голосовые чаты в Telegram работают с конца 2020-го. В феврале 2021 года появилась возможность создавать трансляции в группах. Обновление в марте разрешает заводить голосовые чаты в каналах и снимает ограничения с чатов в каналах и публичных группах по количеству людей.

Можно также провести параллель между голосовым расширением Telegram и «звуковой соцсетью» Stereo, созданной основателем сервиса знакомств Badoo Андреем Андреевым. Приложение дает пользователям возможность вести голосовые беседы. Можно подключаться к чужим эфирам или слушать их как подкасты, а также объединяться для разговоров и дискуссий по интересам.

Главное отличие Stereo от Clubhouse — встроенная система донатов и монетизация лучших записей эфиров. Каждый пользователь автоматически становится участником еженедельного конкурса. Авторы самых занимательных бесед, получившие наибольшее внимание слушателей в пике, получают денежные призы. И что важно — никаких инвайтов и ожидания подтверждения регистрации.

Приживутся ли новые аудиоплатформы?

С одной стороны, аудио — тренд в социальных медиа. К тому же, подобные платформы — возможность для каждого быстро найти живую компанию. А во время общения можно заниматься своими делами: гулять, готовить ужин, ехать в метро.

С другой — такие приложения отнимают много времени, поэтому люди могут от них отказываться. Многие отмечают, что зависнуть в Clubhouse можно на раз-два, рассказывая о своем опыте так: «Попал в приложение в пятницу, а ушел только в воскресенье». Пользователям кажется, что, выйдя из соцсети, они пропустят что-то важное. Да и это более энергозатратно, чем тот же скроллинг ленты Instagram.

Могу предположить, что все мы стали свидетелями зарождения новых трендов, которые останутся с нами надолго и, возможно, перевернут наши представления об общении в соцсетях. Но нельзя исключать и то, что новые сервисы могут не только измениться до неузнаваемости, но и потерять актуальность и пополнить печальный список неудачных изобретений, в котором уже «живут» Aura от «Яндекс», Google+, MySpace…

Но последний сценарий, на мой взгляд, менее вероятен.

Фото: BrAt82/shutterstock