Правило трех сториз: как увеличить продажи в Instagram

Михаил Христосенко, основатель SMM-академии, автор двух бизнес-книг: «Бизнес-сайт. Как найти клиентов и увеличить продажи» и «Раскрутка и продажи «ВКонтакте» без бюджета», рассказывает о тонкостях при работе со сториз, которые помогут повысить органический охват и продажи.

С каждым годом аудитория историй Instagram растет. Жизнь здесь кипит: контент можно публиковать намного чаще, чем в основной ленте. Это означает, что многократно увеличивается количество касаний с потенциальным клиентом.

Формируем стратегию

Помимо многократного увеличения количества касаний, сториз интересны еще и возможностью быстрее получить органический охват. Если алгоритм выдачи публикаций в ленте обойти достаточно сложно, то со сториз все намного понятнее.

После любого взаимодействия со сториз пользователь начинает видеть сториз бренда первыми, охваты аудитории растут. Но здесь не нужно действовать по принципу: все побежали, и я побежал. Определитесь с целями и задачами, которые стоят перед бизнесом, разработайте стратегию продвижения и пошаговый план действий. Не сториз ради охватов, а контент ради цели.





Определяем число сториз в день

По статистике, увеличение количества сториз до 5-7 в день обеспечивает вовлеченность подписчиков до 70% в день. Некоторые, согласно тому же исследованию, считают, что нет предела совершенству и количеству в сториз в день.

Практика показывает, что оптимальное количество: 5-7 сториз в день. Вы снимите излишнюю нагрузку с себя и избежите перегрузки пользователей. Больше сториз могут снимать только те, кто умеет делать действительно крутое вовлечение (и это отслеживается по аналитике). Но как правило, это относится к блогерам.





Выбираем формат

Здесь никаких инсайтов: видео остается самым популярным форматом, которое дает наибольшее количество вовлечений. CTR в сториз с видео примерно 0,59% против 0,29% с простыми изображениями. Уровень вовлеченности (реакций) аудитории при просмотре видеосториз колеблется от 0,02% до 0,18%, а при просмотре обычных сториз — от 0,01% до 0,14% (в зависимости от количества подписчиков).

Неудивительно, что сейчас бренды делают ставку на сториз. Например, ресторан The Toy Moscow создает профессиональные вертикальные видео специально для сториз, успевая за 15 секунд передать атмосферу и идею мероприятия.





Проценты отказа

Самое большое количество выходов пользователей происходит после трех сториз. Дальше процент значительно снижается. Как правило, до конца истории досматривают только в том случае, если контент действительно интересен, либо в случае высокой лояльности к бренду. Поэтому при работе со сториз сначала выкладываем самые интересные и интерактивные кадры, а только потом — статические шаблоны и имиджи.





Оформляем рубрикатор в сториз

Сториз — отличное место, чтобы ненавязчиво показать весь свой ассортимент, предложить новинки, создать call-to-action, показать туториал. После чего все аккуратно оформить в хайлайтах, сделав понятный рубрикатор. Но помимо отрисовки самих иконок и выделения рубрики с помощью хэштегов, можно сделать дополнительную градацию. Каждую рубрику можно выделить стилистически: с помощью шрифта, элементов дизайна, фото, цветовой гаммы.

Например, бьюти-аккаунт @ultravioletteeau сделал градацию с помощью highlights разного цвета в левом верхнем углу. Категорию Sheen (сияние) они выделили с помощью розового цвета, а категорию Holiday (каникулы) — с помощью синего.





Источник: @ultravioletteeau





Shopping Tags в России

Ничего не увеличивает продажи так, как возможность приобретать продукты, не переходя по внешним ссылкам. Плохая новость: в России тэги пока не подключены. Хорошая новость: буквально недавно в ряде стран Instagram добавил возможность подключить shopping tags в том числе и инфлюенсерам, а не только бизнес-аккаунтам.

Тенденция вселяет надежду, что, возможно, список стран для подключения shopping tags будет расширен. Порядка 2% бизнес-аккаунтов в России все-таки получили возможность использовать метки shopping tags. Нет никакого четкого алгоритма, как попасть в список счастливчиков, но важно выполнить хотя бы необходимый минимум:

иметь бизнес-аккаунт с привязкой к странице в Facebook и подтвержденным (идентифицированным) номером;

магазин на Facebook;

и самое сложное: получить одобрение администраторов соцсети (Instagram даст вам одобрение, если посчитает это необходимым).

Интерактив

А пока такой возможности нет, просто делаем ссылку на продукт в сториз (доступно для аккаунтов свыше 10 тыс. подписчиков).

Пользователи охотно делятся своими реакциями во время сториз, отвечают на вопросы, шлют приветствия во время прямых эфиров, делятся советами и проходят тесты. Поэтому видео — это, конечно, хорошо, но не панацея от всех болезней.

Не забывайте включать в свой контент-план интерактивы: это может быть не только развлекательный контент, но и взаимодействие с любым из ваших продуктов. Всегда прекрасна в этом плане @meduzapro. Их сториз всегда задевают за живое, и они почти всегда в формате интерактива. Например:





Источник: @meduzapro





Этот неизвестный AR

С выходом приложения Spark AR Studio (проект Facebook) вам не нужно быть программистом, чтобы создать собственный интерактив с дополненной реальностью. Вы можете дать дополнительный потребительский опыт: примерить одежду, потестить помаду, побывать в отеле на берегу моря — словом, все, на что хватит фантазии и возможностей.

Эта функция влияет на продажи напрямую: чем быстрее юзер сможет протестировать продукт, тем выше скорость принятия решения о покупке. И да, тренд с дополненной реальностью только набирает обороты. Перед брендами открываются неограниченные возможности коллаборации с digital-художниками.

Например, художник Влад Крутенюк создал целую философию в Instagram-масках, а бренд National Geographic дает возможность побывать на Эвересте (для создания бэкграунда использовали 360 видео, и Instagram-альпинист мог менять высоту, видеть смену пейзажей и то, как меняется его дыхание). Виральность AR-масок очень высока. Например, маска Beauty3000 собрала более 400 млн показов, 13,3 млн записанных сториз и 1,7 млн сториз, которыми поделились в ленте.





Платное продвижение

Для повышения продаж не стоит останавливаться на органических охватах. Наиболее удачную сториз можно продвинуть и показать всей аудитории подписчиков аккаунта. Например, в вашем аккаунте 10 тыс. подписчиков, но сториз смотрят только 1 тыс. человек. С помощью рекламы мы можем показать оставшейся неохваченной аудитории связку из трех крутых интерактивных сториз. Когда часть из этих людей повзаимодействует с интерактивом, они снова начнут видеть органические сториз. И в следующий раз органический охват составит не 1, а 2 тыс. пользователей.





Как достичь максимума

Если хотите увеличить продажи, уделяйте больше внимания сториз. Но помните, продают не видеоэффекты, не качество съемки и монтажа, не AR, не рубрикатор. Всегда продают смыслы. И если предложение сформулировано неинтересно, теряется среди себе подобных и не несет никакой ценности для пользователя, то не помогут даже очень хорошие сториз.



