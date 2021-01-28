С какими спорами может столкнуться строительная компания

Условно строительные компании можно разделить на следующие группы:

Строительные бригады (несколько человек, организацией и поискам строительных объектов занимается бригадир). Занимаются ремонтом или строительством небольших коттеджей; Маленькие строительные компании (в штате, как правило, генеральный директор и несколько человек, отвечающих за организацию строительства, линейный персонал как правильно не принимается в штат), выполняют отдельные (локальные) субподрядные работы; Средние строительные компании (в штате – генеральный директор, заместители генеральных директоров по направлениям, главных бухгалтер, линейный персонал) Выполняют как отдельные виды строительно-монтажных работ, так и выступают подрядчиками строительства; Крупные строительные компании в штате оптимальное количество сотрудников, необходимое для обслуживание бизнеса, выступают застройщиками и генеральными подрядчиками.

У каждого из перечисленных видов строительных компаний существует ряд своих проблем и трудностей, с которыми они сталкиваются.

Как например, если у строительной бригады это могут быть проблемы, связанные с сокрытием налогообложения (неуплата налогов). В случае если, не было образовано юридическое лицо или не присвоен статус индивидуального предпринимателя.

Так, у крупной строительной компании могут быть многомиллиардные иски о взыскании неотработанных авансов (например, по договорам госзаказа или же неисполнение инвестиционных обязательств). Неотработанные авансы возникают в случае, если от заказчика были получены авансы, но не сторонами не подписаны акты выполненных работ (о них пойдет речь ниже).

Много судебных споров возникает у них при исполнении договоров подряда на выполнения строительных работ. Это основной вид договора, которым они руководствуются в своей деятельности.

Чаще всего эти судебные споры связанны со срывом сроков выполнения работ (когда подрядчик задержал сроки выполнения работ), с нарушением их качества (у заказчика есть претензии к качеству выполненных работ) или с взысканием неотработанного аванса (неосновательное обогащение, когда аванс не закрыт актами выполненных работ).

Обычно в таких компаниях нет юриста в штате, поэтому они прибегают к помощи сторонних специалистов.

В спорной ситуации юристы руководствуются судебной практикой.

Если разбирать ситуацию со срывом срока выполнения работ (когда подрядчик задержал срок выполнения работ), можно дать несколько рекомендаций как вести себя подрядчику, чтобы противостоять иску, исходя из судебной практики.

Как поступать

В заключаемых с подрядчиком договорах за срыв срока выполнения работ (несвоевременно выполненную работу) предусмотрена неустойка. И она обеспечивает надлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств, то есть дает заказчику право потребовать от подрядчика определенную договором сумму денежных средств.

Вот как раз для взыскания неустойки заказчик работ (истец) обращается в суд.

Важно понимать, что вины подрядчика может и не быть и важно отдавать себе в отчет в том, как можно защитить свои интересы и не потерять заработанные денежные средства.

Чтобы обезопасить себя от взыскания неустойки – следует соблюсти несколько моментов:

Принимать строительную площадку, только если она пригодна для выполнения работ; Принимать проектную документацию, только если она разработана в полном объеме или же в объеме этапа выполнения работ. Документация должна быть со штампом «в производство работ». Это строгое условие для ее принятия в работу; Строго обозначить объем выполняемых работ, для дополнительных работ в случае их возникновения необходимо подписать дополнительное соглашение или хотя бы сметы на дополнительные работы; Прописать в договоре реальный срок выполнения работ; Уведомить заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ. Уведомление должно быть в письменном виде и направлено на адрес местонахождения заказчика.

При соблюдении этих простых пунктов подрядчик может избежать судебного взыскания за несвоевременно выполненные работы.

Еще один частый спор – это спор о нарушении качества выполнения работ (несоблюдение качества выполнения работ). У заказчика могут возникнуть претензии к качеству выполняемых работ.

В каждом заключаемом договоре на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрен пункт о качестве выполняемых работ, как правило, за ненадлежащее качество предусмотрена неустойка, а в некоторых случаях возможность заказчика переделать работы самостоятельно за счет подрядчика (взыскать или недоплатить подрядчику разницу за услуги третьих лиц – исправляющих за них работу).

В подавляющем большинстве судебных споров по качеству выполнения работ, суд назначает строительную экспертизу, так как не обладает специальными знаниями.

Эксперт, привлекаемый судом выявит наличие строительных дефектов и установит возможность их исправления.

Таким образом, рекомендация подрядчику тут может быть только одна – качественно выполнять работы.

Третьим из основных споров, которые «поджидают» подрядчика в работе, является спор о взыскании неосновательного обогащения (неотработанного аванса) или, можно их назвать, споры по объемам выполненных работ. Когда заказчик заплатил аванс и не хочет подписывать акты выполненных работ говоря о том, что работы не выполнены в полном объеме.

Так, при попытке заказчика в претензионном порядке потребовать возврата неотработанного аванса действия подрядчика должны быть следующие: незамедлительно направить акты выполненных работ официальным письмом на адрес местонахождения общества – заказчика.

Заказчик или проигнорирует их и это будет являться для суда фактом отказа в исковых требованиях или же ответит претензии, после чего можно будет вступить в переговоры по решению вопросов.

В случае, если исполнители работ (подрядчики) получили претензию и затем исковое заявление, необходимо совершить следующие действия:

Разобраться в проблеме, понять действительно ли имеют место нарушения, указанные заказчиком работ; Написать ответ на претензию, аргументировать если не было нарушений или указать причины, если нарушения случились; Постараться урегулировать претензию в порядке переговоров; Если урегулировать требования не удалось, необходимо привлечь к работе юриста для профессионального анализа ситуации.

В работе подрядчик часто сталкивается с непониманием и претензиями заказчика, лучшим решением вопроса является возможность договориться и не доводить дело до суда, но в случае, если это сделать не удалось, необходимо воспользоваться помощью юриста.