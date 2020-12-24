Тренд на «здоровое строительство»: что это и почему он переживет пандемию

За последние несколько месяцев пандемия вызвала рост интереса к внутренней среде помещений и роли, которую она играет в нашем самочувствии. Однако это не краткосрочный тренд. Девелоперы и руководители бизнеса поняли, что дизайн должен предусматривать и заботу о здоровье. Теперь наиболее прогрессивные компании внедряют решения, которые обеспечат хорошее самочувствие и концентрацию персонала.

Несколько лет назад эксперт по экологичным зданиям Рэйчел Ходждон посещала новую школу в округе Де-Калб, штат Джорджия. Она спросила у учителей, понравилось ли им это здание. И они ответили, что очень. Особенно их радовало, что теперь они не ощущали «головную боль с 2:30». Этот термин они придумали сами, чтобы описать, насколько плохо себя чувствовали после целого дня в школе.

В то время Ходждон была директором Центра экологичных школ. Она путешествовала и встречалась с учащимися и учителями, которые переехали из старых зданий в более экологичные, и везде слышала одинаковые истории: пропал кашель, повысилась внимательность, сократилось количество прогулов.

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Ходждон пришла к тому же мнению, которое начали разделять архитекторы и исследователи общественного здравоохранения. Сделанные в рамках стратегии устойчивого развития улучшения, например увеличенные окна или новые, более тихие системы кондиционирования, оказались благоприятны для людей внутри зданий. Осознание этого факта помогло подстегнуть движение в архитектуре, обычно называемое «здоровыми зданиями». Строения можно проектировать таким образом, чтобы способствовать хорошему самочувствию их обитателей, а не только природы.

«Люди действительно начали задумываться: "Эти пространства безопасны? Здоровы ли они? Как я могу их улучшить?"», — говорит Рик Кук, партнер-учредитель архитектурной компании COOKFOX из Нью-Йорка.

Кук и другие архитекторы работают в сотрудничестве с международными институтом WELL Building. Эта организация разрабатывает стандарты для «здоровых зданий». Сейчас ей руководит Ходждон. С начала пандемии в рамках своей программы сертификации институт регистрировал более миллиона кв. футов недвижимости в день. Динамика напоминала хоккейную клюшку — незначительное увеличение, за которым последовал резкий скачок.

Мы — это то, где мы живем

Сейчас, когда мы пытаемся оставаться здоровыми в помещении, мы используем такие меры, как социальное дистанцирование и барьеры из оргстекла, следим за вентиляцией и качеством воздуха. Но последние два фактора будут оставаться критическими даже после пандемии. Свежий воздух не только помогает распространению гриппа и простуды. Исследования показывают, что он также повышает внимательность и помогает получать повышенные баллы за когнитивные тесты.

Есть и другие факторы, которые имеют измеримое влияние на здоровье. Имунная система и общее самочувствие зависят от мест, где мы проводим большую часть жизни. Даже незначительные раздражители, например телефонный разговор сидящего рядом коллеги или мигающая лампа, могут сказаться на здоровье. На то есть причина.

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Кук считает, что такие современные удобства, как флуоресцентное освещение и кондиционер, отдаляют нас от естественных условий обитания. В результате помещения делают нас несчастнее. Исследования показывают, что окружающая среда, которая имитирует природу или позволяет взаимодействовать с ней, понижает кровяное давление и уровень кортизола, повышает концентрацию и укрепляет иммунитет. «Просто взгляните на природу — 3,8 млрд лет эволюции. Наверное, мы должны это учитывать, — говорит Кук.— Возьмем освещение».

«Если яркого света недостаточно, а лучей неправильного типа — слишком много, циркадные ритмы нарушаются. Мы плохо спим по ночам. В долгосрочной перспективе это повышает риск развития рака», — отмечает Кук.

Мара Баум, руководитель направления здоровья в дизайн-бюро HOK, отмечает: «Теперь мы знаем, что если не стимулировать циркадные ритмы должным образом, это может вызвать рак».

В «здоровом здании» не будет мерцающих флуоресцентных ламп, которые нельзя отрегулировать. Вместо этого проектируется освещение, которое автоматически меняет цветовую температуру в течение дня, имитируя свет солнца. HOK уже использует эту технологию для некоторых проектов. Люди смогут настроить освещение для себя, в зависимости от настроения и типа работы, которую они выполняют.

Перегрузка органов чувств

Когда мы думаем об архитектуре, то часто представляем красоту и форму — то, что хорошо смотрится в Instagram или глянце.

«На самом деле мы воспринимаем пространства всеми органами чувств», — говорит Кук.

Такие дизайнеры, как Кук и Баум, учитывают множество данных, которые мы получаем через ощущения. Это не только освещение, но и температура, влажность, качество воды, вид и безопасность.

Компоненты дизайна могут влиять на нас, склоняя к здоровому выбору. Так, широкая, воздушная лестница выглядит лучше, чем забитый людьми эскалатор. Места для велосипедов чаще размещают у главного входа, а не у заднего, рядом с мусорными баками. Продуманная планировка комнаты и выбор материалов могут оптимизировать акустику, позволяя заглушить нежелательные разговоры и снизить фоновый шум. Даже допустимый уровень громкости звуков в традиционном офисе повышает риск гипертонии.

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Установка датчиков помогает оценить риски для здоровья, которые недосягаемы для наших органов чувств. Например, присутствие формальдегида и прочих веществ, а также уровень углекислого газа. Архитекторы и дизайнеры уже заметили растущий спрос на такой мониторинг.

Баум отмечает: «Доверие между персоналом и работодателем стало важно как никогда. Одно из самых значительных изменений, которые мы наблюдали в последние 9 месяцев — появление прозрачности и понимания, что происходит внутри здания, и как это влияет на наше здоровье».

Контроль за здоровьем

Ходждон рассказывает, что с самого начала пандемии компании начали задавать вопросом, как сделать помещения безопаснее. Международный институт WELL Building разработал собственный стандарт под названием «Рейтинг безопасности для здоровья WELL». Это научно обоснованная сертификация, которая прошла стороннюю проверку.

Она подтверждает, что в помещении есть все возможное, чтобы обезопасить жильцов от вируса:

протоколы дезинфекции и готовности к ЧС,

управление качеством воздуха и воды,

политика, ориентированная на здоровье, например, обеспечение прививок от гриппа и отказ от курения.

Одними из первых стандарт приняли Эмпайр-Стейт-Билдинг и стадион «Янки».

Ходждон считает, что у сертификации, спровоцированной пандемией, есть долгосрочное преимущество: она поможет распространению стандарта WELL. Институт создал целый список возможностей, которыми компании могут оснастить свои здания. Если их будет достаточно, организации могут получить сертификат. Это снижение загрязнения воздуха в помещениях, проверка красок и герметиков на канцерогены, а также менее осязаемые концепции, такие как поддержка молодых родителей и поощрение гражданской активности.

Программа ориентируется на стандарт LEED для сертификации зеленых зданий, который за последние 25 лет превратился из радикальной идеи в индустрию стоимостью в триллион долларов.

По оценке Ходждон, более пятой части участников списка Fortune 500 в настоящее время участвуют в программах сертификации «здоровых зданий» института. Она считает, что это показатель того, куда движется рынок.

Свои здания уже сертифицировали как технологические компании, например, LinkedIn и Genentech, так и финансовые группы, в том числе Goldman Sachs. Часто эта процедура добавляет 1-2% к бюджету проекта, но бизнес обнаружил, что более счастливые и здоровые сотрудники означают меньше отгулов и больничных и более высокую производительность. В долгосрочной перспективе это позволяет экономить деньги. При этом программа WELL является гибкой — здания не должны включать в себя все функции. В результате «здоровые здания» сохраняют свою индивидуальность.

«Мы считаем, что пространства могут уравнивать людей», — говорит Ходждон.

Она считает, что будущее после пандемии — шанс побороться за то, что сделает людей и сообщества здоровыми. «Мы не откажемся от рукопожатий, объятий и обмена ручками. Мы не сможем сидеть на расстоянии в несколько метров друг от друга. Как только мы победим вирус, то откажемся от ограничений и сосредоточимся на долгосрочных факторах, которые способствуют здоровью и равному доступу к нему».

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