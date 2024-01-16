Россия — в первой пятерке поставщиков товаров в Бразилию

Рейтинг отражает процессы, которые происходят с российским экспортом: товары, предназначенные для европейского рынка, перераспределяются по дружественным странам. Анализ торговых операций Бразилии показывает, что одна из главных статей импорта — удобрения. До пандемии страна импортировала удобрения общей стоимостью в несколько сотен миллионов долларов в год. Начиная с 2022 года объём импорта увеличился до $2,5 млрд в год и продолжает расти.

На торговле положительно сказывается сравнительно недорогая нефть, которую Россия поставляет Бразилии. Прежде всего к дешёвым для страны можно отнести горюче-смазочные материалы и переработанное топливо. Однако говорить о долгосрочном тренде или об улучшении отношений пока рано. Прежде импорт растет за счёт тех же статей, которые составляли основу и 2 года назад — Россия предлагает самые выгодные цены даже с учётом длинной логистической цепочки. К тому же, статьи импорта из РФ не облагаются в Бразилии высокими пошлинами. Например, удобрения: ставка составляет около 5%, в то время как китайские автомобили облагаются ставкой в 25-30%.

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