Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать

Что делать и о чем нужно знать, когда налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор». И неважно, будет ли это вызов на допрос в качестве свидетеля или явка уполномоченного от компании лица для дачи пояснений. Важно не только понимать причины такого внимания со стороны налогового органа, но четко знать границы допустимого поведения проверяющих налоговых инспекторов.

Выездных проверок в отношении компаний стало меньше, что заставляет налоговиков использовать новые способы воздействия на бизнес для достижения целевых показателей собираемости. Если раньше вызов в налоговую инспекцию на «разговор» означал вызов на допрос в рамках выездной налоговой проверки, теперь это обыденное событие для налоговиков.

Чтобы вызвать налогоплательщика на беседу в отношении него необязательно нужно назначать выездную проверку, достаточно просто пригласить его для дачи пояснений по интересующему проверяющего инспектора вопросу.

Какие возможности есть у налоговых органов, если нужно получить устные пояснения у ключевых лиц компании — директора и бухгалтера.

Два способа для получения налоговым органом необходимой информации о бизнес-модели и о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании при вызове ключевых лиц компаний на «беседу»:

Допрос свидетеля (на основании статьи 90 Налогового кодекса РФ); Вызов для дачи пояснений (на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ).

1. Что делать и что необходимо знать?

Налоговый орган вправе вызывать свидетеля (например, директора или бухгалтера) на допрос при проведении в отношении вашей компании следующих контрольных мероприятий:

камеральная проверка;

выездная проверка;

вне рамок налоговой проверки.

На допрос вызывают тогда, когда налоговым органом в рамках предпроверочного анализа деятельности вашей компании установлены факты, свидетельствующие об искусственном занижении размера налогов, которые вы на самом деле должны были уплатить в бюджет. Допрос — в данном случае один способов «цементирования» проверяющим налоговым инспектором доказательственной базы.

Вызывать могут и по иным причинам. Выбор должностным лицом применяемого в отношении компании конкретного контрольного полномочия не всегда может быть основан на правильном понимании принципов работы закона.

Иногда такой выбор может быть продиктован личными корыстными интересами «нечистых на руку» должностных лиц налогового органа. Сбор в отношении бизнеса так называемого «компромата» — стандартная практика проверяющих налоговых инспекторов.

1.1. Что такое допрос свидетеля и чем он регламентирован

Допрос — это одно из самых строго регламентированных мероприятий налогового контроля. Речь о том, что при проведении допроса налоговые инспекторы должны четко следовать порядку, установленному Налоговым кодексом, нарушение которого впоследствии может привести к признанию недопустимыми доказательствами, показания опрошенных лиц, связанных с компанией (проверяемым налогоплательщиком).

Важно знать, что на допрос в налоговый орган вызывают только конкретных физических лиц и только по повестке. Крайне необходимо знать права свидетеля при допросе в налоговом органе и последствия неявки на допрос или отказа от дачи показаний, чтобы правильно выбрать тактику поведения при общении с налоговым инспектором.

Основной правовой инструментарий налогового инспектора при допросе свидетеля предусмотрен ст. 90 Налогового кодекса. Разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №57 и актуальная арбитражная практика подскажет, правильно ли налоговым инспектором применяются положения.

1.2. Идти или не идти на допрос, последствия отказа от дачи показаний или неявки

Выбор идти или не идти на допрос в налоговую или в итоге прийти и отказаться от дачи показаний есть всегда. Здесь важно понимать последствия того или иного решения.

От дачи показаний в налоговом органе освобождены только лица, указанные в пункте 2 статьи 90 Налогового кодекса. Остальным остается выбор, явиться для дачи показаний или отказаться от нее, неся риск наступления негативных последствий в виде привлечения к ответственности по статье 128 Налогового кодекса за неправомерный отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний или за неявку либо уклонение от явки без уважительных причин.

Уважительную причину неявки на допрос не рассматриваем — она не отменяет допрос, а лишь отодвигает дату его проведения.

В последнее время проверяющие налоговые инспекторы очень часто стали путать и смешивать между собой положения уголовно-процессуального и налогового законодательства и подменять последнее нормами первого.

Мы держим в уме один немаловажный момент, если при допросе в налоговом органе присутствует сотрудник полиции, вы вправе отказаться от дачи объяснений в его присутствии на основании пункта 3 части 1 статьи 13 Закона о полиции либо на основании статьи 51 Конституции.

Важно об этом помнить и дать понять проверяющему налоговому инспектору о том, что вы в курсе, как правильно применяется закон и что возлагать свои полномочия на сотрудников полиции путем дачи им отдельного поручения об осуществлении мер налогового контроля (в рассматриваемом случае — допроса) по Налоговому кодексу РФ является недопустимым.

Для справки: Свидетеля нельзя привлечь к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний или за отказ от дачи показаний в рамках налоговой проверки. Об этом говорится в статьях 307 и 308 Уголовного кодекса РФ. Указанные статьи применяется только в случаях, когда свидетель дает показания в суде или в ходе производства по уголовному делу о налоговом преступлении.

Сама ФНС подтверждает это в своем Письме от 17.07.2013 № АС-4-2/12837 (с изм. от 15.01.2019): «Необходимо учитывать, что административная ответственность (КоАП РФ) и уголовная ответственность (Уголовный кодекс) свидетеля по делу о налоговом правонарушении не предусмотрены».

Еще одно исключение, которое имеем в виду — недопустимость вызова свидетеля на допрос после завершения налоговой проверки. Так как суд с большей долей вероятности признает протокол такого допроса недопустимым доказательством, привлечение к ответственности за неявку или отказ от дачи показаний можно будет оспорить.

1.3. Краткий вывод и рекомендации

Если вызова на допрос в налоговую избежать не удастся, лучше подготовиться к нему так, чтобы не оставить проверяющему налоговому инспектору простора для возможных злоупотреблений. Ни в коем случае не рекомендуется недооценивать сотрудников налогового органа.

Необходимо заранее быть готовым к возможному противодействию возможным психологическим манипуляциям, давлению и ухищрениям со стороны проверяющих в отношении допрашиваемых лиц. И не так важно, кого вызывают на допрос в налоговый орган, директора и бухгалтера компании или ее обычных работников.

Если не уверены, что справитесь сами, лучше воспользоваться помощью квалифицированного специалиста, имеющего профессиональный опыт общения с сотрудниками налоговых органов. И держим важные выводы из арбитражной практики в уме, чтобы адекватно оценивать возможные негативные последствия выбора соответствующей тактики поведения при общении с проверяющим.

2. Вызывают для дачи показаний

Итак, вы бухгалтер небольшой компании, ваше утро начинается с прочтения новостей, чая, ну и, конечно, просмотра сообщений в личном кабинете программной среды, которую используете для отправления отчетности и других сообщений и уведомлений в адрес налогового органа.

В одно утро вы видите уведомление от налогового органа со следующим содержанием:

«Инспекция ФНС № 00 по г. Москве в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ вызывает на основании настоящего уведомления в налоговый орган, находящийся по адресу:...».

«В связи с проведением мероприятий налогового контроля в отношении выявленных расхождений типа разрыв в декларациях НДС за такой-то квартал такого-то года, необходимо явиться Генеральному директору и Главному бухгалтеру ООО „БОЛЬШОЙ БОЛТ“ ...».

Вы хватаетесь за голову и бежите к директору со словами: «Шеф, все пропало, все пропало! НДС и расходы снимут! Уголовной ответственностью будут грозить».

Если вы полностью уверены в своей правоте и не совершали ничего плохого, на разговор в налоговый орган для дачи пояснений необходимо обязательно идти.

2.1. Что такое вызов для дачи пояснений

Вызов для дачи пояснений — это разговор «по душам», цель которого — заставить вашу компанию заплатить в бюджет больше, чем она на самом деле должна. Основная причина вызова директора и бухгалтера компании на разговор в налоговую одна — чаще всего контрагент вашей компании не заплатил налог на добавленную стоимость. Иногда бывают вопросы, связанные с размерами официальных зарплат работников либо спрашивают о финансовом результате.

В последнее время вызов для дачи пояснений на практике выглядит самым обычным побуждением компании к добровольной уплате налогов через вызов для дачи пояснений.

Важно знать, что при вызове для дачи пояснений вызывают налогоплательщика — то есть уполномоченного представителя компании, а не конкретных физических лиц, как при допросе свидетеля по статье 90 Налогового кодекса. Это важное отличие вызова для дачи пояснений от допроса. Права и обязанности налогоплательщика при вызове для дачи пояснений отличаются. Право налогового органа на вызов налогоплательщика предусмотрено на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса.

Как правило, под предлогом дачи пояснений компанию будут вежливо просить заплатить в бюджет то, что не заплатил контрагент. Комиссии по легализации (хотя формально ФНС отказалась от использование этого термина в 2020 году) или «вежливое» побуждение на сегодняшний день является действенным инструментом запугивания компаний со стороны налоговых органов.

2.2. Рекомендации и правовые последствия неявки в налоговый орган для дачи пояснений

Рекомендации при общении с налоговым инспектором при вызове для дачи пояснений будут отличаться от тех, которые можно было рекомендовать для использования при вызове свидетеля на допрос. Также и последствия неявки для дачи пояснений будут иные, нежели чем при неявке на допрос или отказ от дачи показаний.

В случае отказа от явки в налоговый орган для дачи пояснений предусмотрена административная ответственность (статьей 19.4 Кодекса об административных правонарушениях). Есть конечно и «параналоговые» риски при отказе от явки для дачи пояснений, связанные с последствиями возможного назначения тематической или выездной проверки.

Но если компания действовала добросовестно, не ставила целью получение необоснованной налоговой выгоды и все названное может подтвердить, общаться с проверяющими или нет — на усмотрение лиц, принимающих решения в компании.

О практике побуждений можно говорить много, но остановимся на общих рекомендациях, которые можно дать директорам и бухгалтерам компаний при вызове в налоговый орган для дачи пояснений.

Налоговые инспекторы при вызове директора и бухгалтера компании для дачи пояснений будут применять различные манипуляции и играть на их страхе привлечения к уголовной или субсидиарной ответственности. Никакой «самодеятельности» — явка в налоговую для дачи пояснений только с юристом или адвокатом.

Адвокат — только особый статус, позволяющий участвовать в уголовном производстве. В обычных налоговых правоотношениях статус значения не имеет. Главное — квалификация лица, оказывающего вам правовую помощь при общении с налоговыми инспекторами.

Важно четко понимать, каков потенциальный размер недоимки, которую вам могут вменить и держать в уме основную мысль, что если размер предполагаемого ущерба составляет 15 миллионов рублей и выше, необходимо учитывать риски привлечения к уголовной ответственности по статье 199 УК.

Директору и бухгалтеру также необходимо понимать основания для возможного последующего привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам компании. Обстоятельства, предшествующие возникновению оснований для привлечения директора компании, будут оцениваться судом.

Усмотрит или не усмотрит суд такие основания — вопрос доказывания. Бухгалтеру в отличие от директора немного проще, на этапе допроса или дачи пояснений от лица компании он может прибегнуть к части 3 статьи 9 ФЗ «О бухгалтерском учете», напомнив проверяющему налоговому инспектору, что на бухгалтера возложено ведение бухгалтерского учета и он не несет «ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни».

Краткий вывод

Адекватная оценка последствий неявки на беседу или отказа от дачи пояснений в последующем поможет избежать негативных последствий для компании при общении с налоговыми органами.

Любые преждевременно принятые решения могут оказаться ошибочными. Как известно, ошибочными являются решения, принятые в условиях неосведомленности или неполной осведомленности, либо ошибочности предположений о возможном варианте развития событий.

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