Аргументы от ИИ, города-лаборатории в Азии и ренессанс блокчейна: TechTrends-дайджест

Ринат Максутов, руководитель практики «Новые технологии» Accenture в России, рассказывает о применении искусственного интеллекта в дискуссиях, о городах-лабораториях для тестирования новейших технологий в Японии и Китае и о потенциале блокчейна в 2020 году в шестом выпуске дайджеста TechTrends.

ИИ

Чтобы помочь людям принять решение, алгоритмы ИИ могут использовать так называемый метод «добычи аргументов». Компания IBM делает большой шаг в развитии этого направления. В прошлом году IBM продемонстрировала разрабатываемую технологию в живой дискуссии с человеком — чемпионом мира по дебатам.

Полученная нейронная сеть может обрабатывать запросы на самые разные темы. Система ранжирует найденные предложения в соответствии с тем, насколько они хороши в качестве доказательств.

Например, на утверждение «Донорство крови должно быть обязательным», программа заявила: «Исследование, опубликованное в Американском эпидемиологическом журнале, показало, что доноры крови имеют на 88% меньше риска пострадать от сердечного приступа и инсульта».

Планируется предложить ИИ-проект Project Debater в качестве платформы для компаний и правительств. «Мы видим будущее Project Debater как облачный сервис AI», — говорят в компании.

В качестве примера IBM провела опрос 3,5 тысяч жителей города Лугано (Швейцария) о том, следует ли городу инвестировать в автономные транспортные средства. Компания использовала искусственный интеллект для извлечения и оценки аргументов в пользу и против предложения. Местные власти могли бы использовать результаты для принятия решения.

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Города-лаборатории

Кремниевая долина, как выяснилось, не самое передовое место на планете. Даже в прогрессивных США есть множество законодательных ограничений на тестирование 5G и беспилотников. В это время в Китае и Японии создают специальные высокотехнологичные города-лаборатории для тестирования автоматизированных транспортных средств, роботов, зон 5G и других новых технологий.

Китайский проект «Новый район Сянгань» — часть амбициозных планов правительства. Анонсированный президентом Си Цзиньпином в 2017 году, этот мегаполис строится в сельской местности примерно в 100 км к юго-западу от Пекина, его потенциальная стоимость составляет $300 млрд.

В Японии похожий проект, возглавляемый промышленным гигантом Toyota Motor Corp, расположен недалеко от японской горы Фудзи. Основное предназначение таких городов — ускорение развития и внедрения в повседневную жизнь новых технологий.

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Блокчейн

В 2019 году у блокчейна сложилась не самая лучшая репутация из-за ассоциации с криптовалютами. Пару лет назад во время бурного хайпа делались грандиозные предсказания, как весь мир изменится благодаря различным крипторешениям. В итоге многие проекты заглохли, часть оказалось просто мошенническими. Но негативный остаток сохранился.

В индустрии многие первичные проекты по блокчейну остановились, так как на ранних стадиях не у всех было корректное понимание, для каких случаев и как его применять.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в своем докладе пытается реабилитировать блокчейн. ВЭФ показывает, что сложившаяся негативная картинка не соответствует реальности — множество компаний тестируют и внедряют блокчейн. «Сотни производственных систем работают в десятке отраслей промышленности. Большинство из них основаны на Ethereum, Hyperledger или Corda, но появляются и другие платформы», — говорится в докладе.

TradeLens — совместная инициатива IBM и Maersk по созданию блокчейна в судоходстве. Британский блокчейн-стартап Everledger стал использовать приложение WeChat для выявления поддельных алмазов в Китае и привлек на развитие более $10 млрд.

Facebook презентовал свой блокчейн-проект Libra, представляющий собой платежную систему для денежных переводов внутри социальных сетей. Китай создает цифровой юань с применением технологии блокчейн. Эти и другие примеры обещают новый виток развития блокчейна в 2020 году.

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Ведущие мировые банки Англии, ЕС, Канады, Японии, Швейцарии и Швеции сформировали консорциум для изучения потенциала использования цифровой валюты.

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Подразделение автомобильного лизинга Toyota Motor Thailand стало первой компанией, которая выпустила долговые обязательства через технологию распределенного реестра (DLT) под надзором Комиссии по ценным бумагам и биржам.

DLT выступает в качестве центра по сбору данных и документов держателей долговых обязательств. Цифровая система записывает транзакции в нескольких местах одновременно и позволяет наблюдать за операциями участников системы в режиме реального времени.

DLT позволит собирать более полную информацию по сравнению с традиционными системами.

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