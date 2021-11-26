Особенности рекламы в Telegram. Как разместить?

26 октября Павел Дуров анонсировал запуск рекламы в Telegram, а спустя неделю стали появляться первые рекламные сообщения. Многие бренды проявляют интерес к новому источнику трафика.
В чем особенности новой рекламной платформы и каковы ее перспективы, рассказывает Мария Азлецкая, коммерческий директор агентства iConText, входящего в iConText Group. Возможности рекламной платформы изучили специалисты компании.
Догнать аудиторию на новой площадке
Несколько факторов, которые позволяют предполагать, что реклама в Telegram будет пользоваться спросом у рекламодателей.
1. Большая аудитория социальной платформы
В 2021 году Telegram значительно нарастил число посетителей: за сутки сбоя в Facebook и связанных сервисах аудитория мессенджера увеличилась на 70 млн. А совокупное количество пользователей превысило 500 млн еще в начале года.
Если брать в расчет российский рынок, то Telegram стал одной из самых популярных платформ для общения и потребления контента. Аудитория Telegram в России, по оценкам экспертов, составляет более 50 млн пользователей, а количество каналов с 1000+ подписчиками — около 110 тысяч.
2. Возможность напрямую коммуницировать с аудиторией
Telegram — популярный мессенджер для общения в бизнес-среде: рабочие чаты с коллегами, переписки с клиентами. Среднестатистический пользователь Telegram — это житель крупного города с высшим образованием и зарплатой более 60 тысяч рублей.
Из этого можно сделать вывод, что взрослая и платежеспособная аудитория проводит большое количество времени в этом приложении. Главное преимущество Telegram как канала для привлечения трафика в том, что бренд может коммуницировать с аудиторией — охватить ее в новом инфополе.
3. Новая система потребления контента
Раньше мы читали печатные СМИ. Потом эти издания были оцифрованы, и все стали смотреть новости на сайтах. Сегодня огромное количество людей следят за новостями в Telegram. Поэтому возможность разместить рекламу в новом, актуальном для текущего способа потребления плейсменте — заманчивое предложение для многих брендов.
В авангарде этичности, или Почему реклама в Telegram в тренде
В последние годы основной тренд в рекламе — это защита персональных данных. Ужесточаются политики конфиденциальности, а крупнейшие площадки готовят решения для отказа от cookies.
Для Telegram крайне важна приватность пользователей, поэтому с любыми форматами таргетинга они крайне аккуратны. Помимо традиционных запрещенных услуг, на платформе не допускается реклама фастфуда, хотя спрос на нее среди крупных фастфуд-брендов огромен. Но тут роль играет личность самого Павла Дурова, так как он несет в массы идеи о здоровом образе жизни.
Важно и то, что в Telegram-рекламе нет внешних ссылок, пользователь сразу попадет на канал рекламодателя. Если контент заинтересует его, человек подпишется, и это будет его личный выбор.
В этом случае главная задача рекламодателя — удержать пользователя и предоставить релевантный и интересный контент. Поэтому такой вид продвижения будет более трудозатратным, чем обычная реклама. В то же время он позволит коммуницировать с аудиторией максимально нативно на протяжении большого количества времени. Если пользователь не захочет видеть рекламный контент, он сможет оформить подписку.
Кому выгодна реклама в Telegram
В первую очередь реклама будет интересна крупным брендам по ряду причин:
- нативный формат продвижения;
- широкий охват;
- высокая видимость;
- внимание со стороны общественности;
- этичный формат размещения.
Первая реклама, которая появилась на платформе, была связана с инвестициями и криптовалютой. Это неудивительно, так как в данных вертикалях продвижение по многим каналам ограничено. Отсутствие таргетинга привело к тому, что каналы начали показываться у людей, которым не интересна эта тема, что привело к негативной реакции.
Сегодня платформа находится в поиске крупных брендов. Первым из них стал «Яндекс», а затем «Сбер». Рекламный рынок будет наблюдает за развитием событий в дальнейшем.
Пока самым простым и логичным видится продвижение с помощью рекламных агентств. И вот почему:
- агентствам, которые имеют опыт запуска новых рекламных форматов и постоянно находятся на связи с представителями рекламных платформ, проще запустить кампанию. Кроме того, рекламное агентство использует в своей работе все необходимые инструменты аналитики мультиканальной атрибуции. Это поможет оценить эффективность рекламы и вклад Telegram в общую рекламную стратегию;
- рекламная платформа пока не планирует открывать юрлицо в России, что для ряда крупных компаний является ограничением;
- требования по бюджету не завязаны на одном рекламодателе. Напомним, чтобы начать рекламную деятельность, необходимо иметь €2 млн: €1 млн на кампании и депозит в размере €1 млн. В настоящий момент это достаточно серьезные ограничения для самостоятельного размещения для многих рекламодателей.
Как работает рекламная платформа
Реклама будет показываться в каналах, которые имеют более 1000 подписчиков. Рекламное сообщение не должно превышать 160 символов, также запрещены внешние ссылки и фотографии. Мессенджер не собирает личные данные, а размещение рекламных сообщений зависит от канала.
Зарегистрироваться на рекламной платформе может каждый. Поэтому рекламодатель сможет запустить рекламу самостоятельно, если располагает бюджетом.
Как это сделать?
- Зарегистрируйтесь с помощью номера телефона;
- Используйте личный аккаунт или создайте организацию (ссылка будет вести на канал);
- Создайте рекламную кампанию. При создании рекламного поста нужно написать заголовок, текст сообщения, указать ссылку на канал, выставить цену за 1000 показов и планируемый бюджет. Можно также выбрать язык каналов, их тематику. В то же время вы можете убрать категории, которые вам неинтересны.
- После создания рекламной кампании остается дождаться подтверждения со стороны площадки.
Если говорить об аналитике, то будет известна статистика по присоединению к каналу или запуску чат-бота после перехода по объявлению. Будет также доступна информация о потраченном бюджете и цене за 1000 показов (CPM-модель).
Рекламодателю необходимо подойти ответственно к контенту на своем канале, чтобы удержать пользователя — тогда реклама будет эффективной. Изменение созданного рекламного объявления пока невозможно.
Важно отметить, что представители Telegram ищут оптимальную модель продвижения, и это лишь первые шаги. В дальнейшем механики будут меняться.
Преград на пути пока достаточно, но мы уже видим, что представители Telegram позитивно реагируют на обратную связь пользователей и совершенствуют платформу. Условия рекламы и механики гибкие и будут меняться, но привлекательность нового канала трафика для рекламодателей не вызывает сомнений.
Два года назад бренды скептически относились к рекламе в TikTok, а сейчас активно ведут там рекламные кампании. Те, кто начали делать это первыми, смогли извлечь хорошую выгоду, потому что в новом канале аудитория ведет себя активнее. Поэтому, чтобы не остаться в последнем вагоне, стоит протестировать рекламу в Telegram раньше конкурентов.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Telegram для заработка: 4 проверенных способа монетизировать канал
- 2 Групповые чаты в Telegram: как бизнесу их использовать
- 3 Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест
- 4 Реклама в Telegram: 4 нюанса, о которых нужно знать
- 5 «Когда я захотел сменить работу — сделал об этом пост и получил более 30 предложений за 2 дня». Как раскрутить Telegram-канал и что он может дать
ВОЗМОЖНОСТИ
28 ноября 2021
28 ноября 2021
28 ноября 2021