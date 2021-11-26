Особенности рекламы в Telegram. Как разместить?

В чем особенности новой рекламной платформы и каковы ее перспективы, рассказывает Мария Азлецкая, коммерческий директор агентства iConText, входящего в iConText Group. Возможности рекламной платформы изучили специалисты компании.

Догнать аудиторию на новой площадке

Несколько факторов, которые позволяют предполагать, что реклама в Telegram будет пользоваться спросом у рекламодателей.

1. Большая аудитория социальной платформы

В 2021 году Telegram значительно нарастил число посетителей: за сутки сбоя в Facebook и связанных сервисах аудитория мессенджера увеличилась на 70 млн. А совокупное количество пользователей превысило 500 млн еще в начале года.

Если брать в расчет российский рынок, то Telegram стал одной из самых популярных платформ для общения и потребления контента. Аудитория Telegram в России, по оценкам экспертов, составляет более 50 млн пользователей, а количество каналов с 1000+ подписчиками — около 110 тысяч.

2. Возможность напрямую коммуницировать с аудиторией

Telegram — популярный мессенджер для общения в бизнес-среде: рабочие чаты с коллегами, переписки с клиентами. Среднестатистический пользователь Telegram — это житель крупного города с высшим образованием и зарплатой более 60 тысяч рублей.

Из этого можно сделать вывод, что взрослая и платежеспособная аудитория проводит большое количество времени в этом приложении. Главное преимущество Telegram как канала для привлечения трафика в том, что бренд может коммуницировать с аудиторией — охватить ее в новом инфополе.

3. Новая система потребления контента

Раньше мы читали печатные СМИ. Потом эти издания были оцифрованы, и все стали смотреть новости на сайтах. Сегодня огромное количество людей следят за новостями в Telegram. Поэтому возможность разместить рекламу в новом, актуальном для текущего способа потребления плейсменте — заманчивое предложение для многих брендов.

В авангарде этичности, или Почему реклама в Telegram в тренде

В последние годы основной тренд в рекламе — это защита персональных данных. Ужесточаются политики конфиденциальности, а крупнейшие площадки готовят решения для отказа от cookies.

Для Telegram крайне важна приватность пользователей, поэтому с любыми форматами таргетинга они крайне аккуратны. Помимо традиционных запрещенных услуг, на платформе не допускается реклама фастфуда, хотя спрос на нее среди крупных фастфуд-брендов огромен. Но тут роль играет личность самого Павла Дурова, так как он несет в массы идеи о здоровом образе жизни.

Важно и то, что в Telegram-рекламе нет внешних ссылок, пользователь сразу попадет на канал рекламодателя. Если контент заинтересует его, человек подпишется, и это будет его личный выбор.

В этом случае главная задача рекламодателя — удержать пользователя и предоставить релевантный и интересный контент. Поэтому такой вид продвижения будет более трудозатратным, чем обычная реклама. В то же время он позволит коммуницировать с аудиторией максимально нативно на протяжении большого количества времени. Если пользователь не захочет видеть рекламный контент, он сможет оформить подписку.

Кому выгодна реклама в Telegram

В первую очередь реклама будет интересна крупным брендам по ряду причин:

нативный формат продвижения;

широкий охват;

высокая видимость;

внимание со стороны общественности;

этичный формат размещения.

Первая реклама, которая появилась на платформе, была связана с инвестициями и криптовалютой. Это неудивительно, так как в данных вертикалях продвижение по многим каналам ограничено. Отсутствие таргетинга привело к тому, что каналы начали показываться у людей, которым не интересна эта тема, что привело к негативной реакции.

Сегодня платформа находится в поиске крупных брендов. Первым из них стал «Яндекс», а затем «Сбер». Рекламный рынок будет наблюдает за развитием событий в дальнейшем.

Пока самым простым и логичным видится продвижение с помощью рекламных агентств. И вот почему:

агентствам, которые имеют опыт запуска новых рекламных форматов и постоянно находятся на связи с представителями рекламных платформ, проще запустить кампанию. Кроме того, рекламное агентство использует в своей работе все необходимые инструменты аналитики мультиканальной атрибуции. Это поможет оценить эффективность рекламы и вклад Telegram в общую рекламную стратегию;

рекламная платформа пока не планирует открывать юрлицо в России, что для ряда крупных компаний является ограничением;

требования по бюджету не завязаны на одном рекламодателе. Напомним, чтобы начать рекламную деятельность, необходимо иметь €2 млн: €1 млн на кампании и депозит в размере €1 млн. В настоящий момент это достаточно серьезные ограничения для самостоятельного размещения для многих рекламодателей.

Как работает рекламная платформа

Реклама будет показываться в каналах, которые имеют более 1000 подписчиков. Рекламное сообщение не должно превышать 160 символов, также запрещены внешние ссылки и фотографии. Мессенджер не собирает личные данные, а размещение рекламных сообщений зависит от канала.

Зарегистрироваться на рекламной платформе может каждый. Поэтому рекламодатель сможет запустить рекламу самостоятельно, если располагает бюджетом.

Как это сделать?

Зарегистрируйтесь с помощью номера телефона; Используйте личный аккаунт или создайте организацию (ссылка будет вести на канал); Создайте рекламную кампанию. При создании рекламного поста нужно написать заголовок, текст сообщения, указать ссылку на канал, выставить цену за 1000 показов и планируемый бюджет. Можно также выбрать язык каналов, их тематику. В то же время вы можете убрать категории, которые вам неинтересны. После создания рекламной кампании остается дождаться подтверждения со стороны площадки.

Если говорить об аналитике, то будет известна статистика по присоединению к каналу или запуску чат-бота после перехода по объявлению. Будет также доступна информация о потраченном бюджете и цене за 1000 показов (CPM-модель).

Рекламодателю необходимо подойти ответственно к контенту на своем канале, чтобы удержать пользователя — тогда реклама будет эффективной. Изменение созданного рекламного объявления пока невозможно.

Важно отметить, что представители Telegram ищут оптимальную модель продвижения, и это лишь первые шаги. В дальнейшем механики будут меняться.

Преград на пути пока достаточно, но мы уже видим, что представители Telegram позитивно реагируют на обратную связь пользователей и совершенствуют платформу. Условия рекламы и механики гибкие и будут меняться, но привлекательность нового канала трафика для рекламодателей не вызывает сомнений.

Два года назад бренды скептически относились к рекламе в TikTok, а сейчас активно ведут там рекламные кампании. Те, кто начали делать это первыми, смогли извлечь хорошую выгоду, потому что в новом канале аудитория ведет себя активнее. Поэтому, чтобы не остаться в последнем вагоне, стоит протестировать рекламу в Telegram раньше конкурентов.

Фото на обложке: Shutterstock / New Africa