Телепорт не туда: открытое письмо предпринимателям

О том, как это работает с точки зрения платежного агрегатора и к каким последствиям может привести, рассказывает Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор компании CloudPayments, советник заместителя председателя правления Тинькофф.

Отклонения от нормы в том или ином сегменте бизнеса еще не являются патологией всего сегмента. Почему это утверждение можно считать справедливым? Потому что любой зрелый бизнес активно практикует процедуры скоринга и мониторинга, позволяющие выявлять недобросовестных партнеров и принимать соответствующие меры.

Опыт, сын ошибок трудных

Чем серьезнее и успешнее компания, тем больше желающих «прокатиться» на волне ее популярности. Причем список претендентов ранжируется от крупных СМИ до сомнительных телеграм-каналов. Моя компания существует на рынке онлайн-платежей с 2014 года. И за все это время зарекомендовала себя как надежный и добросовестный партнер, не замешанный в судебных разбирательствах. Но осенью 2020 года на нашей карте арбитражной активности появилось два иска от одного и того же партнера.

Это Телепорт-М и Телепорт-Медиа (юридические лица аффилированы). Компании, которые предположительно занимаются лидогенерацией для определенного сегмента бизнеса. Вероятно, это несколько сайтов, на которых люди могут размещать свои персональные данные для получения микрозаймов, а эти компании оказывают им информационные услуги по подписке и регулярно снимают с них деньги.

Добрыми делами дорога выстлана сами знаете куда

Небольшое предисловие: после проведения стандартной процедуры предварительной проверки контрагента наша система скоринга не выявила риск-факторов, препятствующих заключению договора с ними. Стоит отметить, что в скоринг-модели в принципе заложен набор алгоритмов, достаточный для того, чтобы отсеять контрагента на этапе заключения договора, но не гарантирующий, что в процессе взаимоотношений не появятся новые вводные.

Что, собственно, и произошло.

Началось все с того, что система мониторинга выявила существенный рост возвратных транзакций по этим партнерам, и, в соответствии с офертой, их обслуживание было приостановлено. А пока сотрудники CloudPayments вели с ними переписку, чтобы решить вопрос мирно, Телепорт-М и Телепорт-Медиа подали на нас в суд. После чего нам пришлось прекратить коммуникацию и действовать в судебном порядке.

Через тернии к звездам

К слову, арбитражный суд Москвы уже отказал этим компаниям по обоим искам, так как приостановление услуг с нашей стороны полностью отвечало условиям договора и требованиям законодательства. Но если вы думаете, что это единственный кейс работы нашей системы комплаенс-контроля, то вы ошибаетесь.

Так, к примеру, только в 2020 году CloudPayments выявил и отключил 19 аналогичных лидогенераторов рынка МФО, деятельность которых не соответствовала методологии списания денежных средств или не была прозрачно отражена на сайте. И что все это значит, спросите вы?



Это значит, что результаты работы системы комплаенс-контроля всегда динамичны. Как я уже говорил, в каждом сегменте бизнеса есть свои недобросовестные партнеры, однако от этого сам сегмент не становится плохим. Да, бывают ситуации, что кто-то и где-то нарушает закон, но для этого законодательство и создано, чтобы ты мог защититься в правовом поле.

А, бывает, что прецедента никакого нет, и тебя хотят обвинить в том, чего ты не делал. Сначала — шантажируют, пытаясь извлечь материальную выгоду, а потом и вовсе подают в суд, чтобы создать негативный информационный фон в надежде, что на это обратят внимание потенциальные партнеры.

Сам по себе факт наличия таких исков создает репутационные риски для бренда. А еще бывает, что, пользуясь асимметрией информации, желаемое выдают за действительное и вырывают из контекста то, что хорошо конвертируется в «желтые» заголовки и самопиар.

Постскриптум

Уважаемые предприниматели!

К сожалению, есть люди, которые занимаются подобным в надежде на то, что бизнес будет считать публикацию такой информации как усиливающую негатив. Но мне, как человеку и как руководителю, скрывать нечего. Поэтому я в очередной раз покажу на своем примере, что не нужно бояться огласки.

Отстаивать свои интересы необходимо до конца. Разумеется, в правовом поле. Замалчивая такие ситуации, вы создаете прецеденты для подобных инсинуаций. Пока мы не научимся публично защищать себя и делиться опытом с рынком, недобросовестные игроки продолжать нападки на порядочных предпринимателей.

Как защищать свою репутацию:

Всегда имейте в штате своих юристов, которые вовремя заметят и обезвредят бомбу замедленного действия. Юрист в команде, который знает все процессы и внутреннюю кухню компании — залог победы в подобных случаях. Не реагируйте на провокации, которые могут поступать от журналистов и блогеров. Ведь блогеры, особенно в последнее время, имеют такой же вес, как авторитетные СМИ и могут использовать анонимность и медиа-ресурс по заказу конкурентов. Идите в правовом поле до конца. Многие боятся судебных процессов и заранее сдаются. Пойти на требования недобросовестных партнеров и заплатить — всегда быстрее и проще. Но справедливость всегда, в итоге, важнее. Не вступайте в полемику и не позволяйте в нее вступать своим сотрудникам, когда логическая цепочка коммуникации уже прервана. На этапе невозможности договориться и нежелания вас слышать — переводите все на юристов, не пытайтесь вырулить сами. Будьте открыты и не бойтесь афишировать негативные кейсы. Об успехе может писать любой, об ошибках — не каждый. Нужно иметь смелость публично признаться, что даже у самой прогрессивной компании бывают конфликты.

Фото на обложке: pixabay.com

Материал является личным мнением автора.