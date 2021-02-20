Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Телепорт не туда: открытое письмо предпринимателям

Колонки
Дмитрий Спиридонов
Дмитрий Спиридонов

Сооснователь и генеральный директор компании CloudPayments, советник заместителя председателя правления Тинькофф

Алина Алещенко

Отклонения от нормы в том или ином сегменте бизнеса еще не являются патологией всего сегмента. Почему это утверждение можно считать справедливым? Потому что любой зрелый бизнес активно практикует процедуры скоринга и мониторинга, позволяющие выявлять недобросовестных партнеров и принимать соответствующие меры.

О том, как это работает с точки зрения платежного агрегатора и к каким последствиям может привести, рассказывает Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор компании CloudPayments, советник заместителя председателя правления Тинькофф.

Телепорт не туда: открытое письмо предпринимателям

Опыт, сын ошибок трудных

Чем серьезнее и успешнее компания, тем больше желающих «прокатиться» на волне ее популярности. Причем список претендентов ранжируется от крупных СМИ до сомнительных телеграм-каналов. Моя компания существует на рынке онлайн-платежей с 2014 года. И за все это время зарекомендовала себя как надежный и добросовестный партнер, не замешанный в судебных разбирательствах. Но осенью 2020 года на нашей карте арбитражной активности появилось два иска от одного и того же партнера. 

Это Телепорт-М и Телепорт-Медиа (юридические лица аффилированы). Компании, которые предположительно занимаются лидогенерацией для определенного сегмента бизнеса. Вероятно, это несколько сайтов, на которых люди могут размещать свои персональные данные для получения микрозаймов, а эти компании оказывают им информационные услуги по подписке и регулярно снимают с них деньги.

 

Добрыми делами дорога выстлана сами знаете куда

Небольшое предисловие: после проведения стандартной процедуры предварительной проверки контрагента наша система скоринга не выявила риск-факторов, препятствующих заключению договора с ними. Стоит отметить, что в скоринг-модели в принципе заложен набор алгоритмов, достаточный для того, чтобы отсеять контрагента на этапе заключения договора, но не гарантирующий, что в процессе взаимоотношений не появятся новые вводные. 

Что, собственно, и произошло.

Началось все с того, что система мониторинга выявила существенный рост возвратных транзакций по этим партнерам, и, в соответствии с офертой, их обслуживание было приостановлено. А пока сотрудники CloudPayments вели с ними переписку, чтобы решить вопрос мирно, Телепорт-М и Телепорт-Медиа подали на нас в суд. После чего нам пришлось прекратить коммуникацию и действовать в судебном порядке.

 

Через тернии к звездам

К слову, арбитражный суд Москвы уже отказал этим компаниям по обоим искам, так как приостановление услуг с нашей стороны полностью отвечало условиям договора и требованиям законодательства. Но если вы думаете, что это единственный кейс работы нашей системы комплаенс-контроля, то вы ошибаетесь. 

Так, к примеру, только в 2020 году CloudPayments выявил и отключил 19 аналогичных лидогенераторов рынка МФО, деятельность которых не соответствовала методологии списания денежных средств или не была прозрачно отражена на сайте. И что все это значит, спросите вы?

Это значит, что результаты работы системы комплаенс-контроля всегда динамичны. Как я уже говорил, в каждом сегменте бизнеса есть свои недобросовестные партнеры, однако от этого сам сегмент не становится плохим. Да, бывают ситуации, что кто-то и где-то нарушает закон, но для этого законодательство и создано, чтобы ты мог защититься в правовом поле. 

А, бывает, что прецедента никакого нет, и тебя хотят обвинить в том, чего ты не делал. Сначала — шантажируют, пытаясь извлечь материальную выгоду, а потом и вовсе подают в суд, чтобы создать негативный информационный фон в надежде, что на это обратят внимание потенциальные партнеры.

Сам по себе факт наличия таких исков создает репутационные риски для бренда. А еще бывает, что, пользуясь асимметрией информации, желаемое выдают за действительное и вырывают из контекста то, что хорошо конвертируется в «желтые» заголовки и самопиар.

 

Постскриптум

Уважаемые предприниматели!

К сожалению, есть люди, которые занимаются подобным в надежде на то, что бизнес будет считать публикацию такой информации как усиливающую негатив. Но мне, как человеку и как руководителю, скрывать нечего. Поэтому я в очередной раз покажу на своем примере, что не нужно бояться огласки. 

Отстаивать свои интересы необходимо до конца. Разумеется, в правовом поле. Замалчивая такие ситуации, вы создаете прецеденты для подобных инсинуаций. Пока мы не научимся публично защищать себя и делиться опытом с рынком, недобросовестные игроки продолжать нападки на порядочных предпринимателей. 

 

Как защищать свою репутацию:

  1. Всегда имейте в штате своих юристов, которые вовремя заметят и обезвредят бомбу замедленного действия. Юрист в команде, который знает все процессы и внутреннюю кухню компании — залог победы в подобных случаях.
  2. Не реагируйте на провокации, которые могут поступать от журналистов и блогеров. Ведь блогеры, особенно в последнее время, имеют такой же вес, как авторитетные СМИ и могут использовать анонимность и медиа-ресурс по заказу конкурентов.
  3. Идите в правовом поле до конца. Многие боятся судебных процессов и заранее сдаются. Пойти на требования недобросовестных партнеров и заплатить — всегда быстрее и проще. Но справедливость всегда, в итоге, важнее.
  4. Не вступайте в полемику и не позволяйте в нее вступать своим сотрудникам, когда логическая цепочка коммуникации уже прервана. На этапе невозможности договориться и нежелания вас слышать — переводите все на юристов, не пытайтесь вырулить сами.
  5. Будьте открыты и не бойтесь афишировать негативные кейсы. Об успехе может писать любой, об ошибках — не каждый. Нужно иметь смелость публично признаться, что даже у самой прогрессивной компании бывают конфликты. 

Фото на обложке: pixabay.com

Материал является личным мнением автора.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Пять способов создать успешную репутацию
  2. 2 Онлайн-репутация: почему ей нужно управлять и кто ее проверяет

ВОЗМОЖНОСТИ

21 февраля 2021

Онлайн-хакатон SberCode

23 февраля 2021

ANALYZE.ME – Онлайн-контест от Группы «М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО»

25 февраля 2021

Программа открытых инноваций — PwC Venture Hub

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма