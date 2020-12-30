Русский бизнес в США: как разница мышления влияет на результат

Чаще всего русские в Америке переживают за свой английский. На деле даже при идеальном английском с американцами предприниматели из России нередко говорят на разных языках. Все дело в различиях менталитета и подходах к ведению бизнеса. Как научиться понимать друг друга и построить успешное взаимодействие? Анастасия Головина, международный PR-специалист, поделилась опытом.

5 главных вещей для коммуникации с американцами

Ситуация: типичный Zoom-звонок. Разговор между американским пиар-агентством и клиентом в России. Чувствуется какая-то напряженность и недосказанность. После звонка собирают фидбек от русских и американских коллег.

Русские:

– Почему они сразу не могут перейти к сути и прямо сказать, как есть? Ни на один вопрос прямо не ответили!

Американцы:

– Это звучало достаточно дружелюбно? Кажется, высказались слишком прямолинейно и грубо.

Межкультурным коммуникациям не учат на курсах бизнес-английского, а это чуть ли не самое важное в построении бизнеса.

Я много работаю с технологическими стартапами с российскими корнями, которые хотят выйти на американский рынок. Часто партнерство с американцами не складывается. И причина тут не в политических предубеждениях — просто обе стороны не знают, как принято вести себя в наших культурах.

Никаких «Здравствуйте, уважаемые коллеги»

Первое, что мне пришлось сделать после переезда в Америку — это поменять гардероб. Мой босс-американец ходит на официальные встречи в рваных джинсах, толстовке и кедах.

Я же со своими пиджаками и платьями чувствовала себя белой вороной. Неформальность проявляется не только в одежде, но и в поведении и речи. Никаких «здравствуйте, уважаемые коллеги», а сразу, с порога, «Привет, Джон!»

Иностранцы порой критикуют американцев за то, что они слишком неформальны. В других культурах, в том числе и в российской, человек, который ведет себя неформально, особенно в деловых отношениях, считается непрофессионалом и несерьезным.

Бесцеремонность американцев, особенно в сфере бизнеса, нередко расценивается иностранцами как отсутствие уважения.

Для американцев же такой подход показывает, что они доверяют собеседнику и расположены к нему. Поскольку доверие важно в деловых отношениях, американцы используют простой язык и одеваются неофициально — всем так комфортнее.

Что делать? Если ваш бизнес-партнер пришел на встречу в толстовке – не стоит удивляться.

Не суди книгу по обложке

В 2020 мы все оценили джоггеры и soft pants, так что не стоит отказывать себе и собеседнику в комфорте.

Агрессивная самопрезентация

И вот, вы начали обсуждать бизнес. Американцы любят представлять себя собеседнику или работодателю в превосходных тонах. Они могут говорить о себе типа «Я прекрасный специалист», «Я великолепно разбираюсь в…», которые совершенно не приняты в России.

Не стоит воспринимать это как чрезмерное нахваливание — возможно, ваш бизнес-партнер действительно хороший специалист и не стесняется об этом говорить.

Что делать?

Главное – не молчать!

Это одна из ошибок русских на звонках и переговорах с американцами. Если американцы не получают вербальной реакции, они могут подумать, что их не слушают, собеседник скучает, раздражен или не согласен с ними.

Когда американцы хотят добиться обратной связи, они обычно задают следующие вопросы: «Вы понимаете, что я имею в виду?»; «Я понятно говорю?»; «Вы знаете?»; «Есть ли какие-нибудь вопросы?»

Сглаживание острых углов

Если что-то идет не так, как вам бы хотелось, имейте в виду, что американцы стараются избегать открытого противостояния. Они скорее урегулируют вопрос путем обсуждения и брейншторма вариантов.

Если русские прямо выскажут собеседнику все, чем недовольны, то американцы будут обсуждать проблему, избегая категорических утверждений или отрицаний. Они могут даже изменить мнение в угоду противоположной стороны, показывая тем самым уважение к собеседнику.

Так, например, в разговоре между двумя американцами, можно услышать: «Я уверен, что эта статья должна выйти завтра» – «Боюсь, что у нас могут возникнуть проблемы, но мы сделаем все, что в наших силах».

Оба собеседника понимают, что статья вряд ли будет опубликована завтра, но не говорят об этом открыто. Никто не хочет поставить себя или собеседника в неловкое положение и старается сгладить острые углы. Оба пытаются урегулировать спор в рамках приличий, и, несомненно, понимают друг друга.

Что делать?

Учитесь читать между строк.

Если американец говорит вам, что по ряду причин что-то сделать не получится – воспринимайте это как вежливый отказ и предложите вместе обсудить альтернативные варианты.

Договоры и деньги

Американцы, как правило, верны своим обещаниям и соблюдают взятые на себя обязательства. Их нарушение считается плохим тоном.

Поэтому американцы не ждут друг от друга несоблюдения обязательств и невыполнения установленных сроков. Того же будут ждать от вас. За исключением рекламы и политики, американцы обычно не преувеличивают и не обещают того, что не смогут выполнить.

Американцы так высоко ценят время, что обычно негодуют на тех, кто тратит его без уважительной причины или отнимает у них.

Время – деньги.

Часто американские специалисты работают по часовой ставке. Будьте готовы к тому, что счет вам выставят за все часы, которые американец провел, занимаясь вашим проектом, включая поиск информации, планирование и составление отчетности.

Не рассчитывайте на договоры, подписанные «задним числом», и оплату услуг иначе, чем через банк. Американцы серьезно относятся к любым юридическим вопросам, поэтому махинации в договорах подорвут доверие еще до начала работы.

Что делать? В американском обществе действует культура отзывов. Американцы скорее пойдут в ресторан, рекомендованный на Yelp, даже если цены там выше, а еда — хуже.

Главное — рекомендация!

У большинства американских компаний на сайте всегда можно найти страничку с отзывами. Изучите их, прежде чем подписывать контракт. Если вы не остались недовольны сотрудничеством с американской компанией — оставьте о них отзыв.

Позитивный настрой

В общении с собеседником на любую тему принято излучать оптимизм. Американец должен быть всегда в отличном настроении. Здесь не принято хандрить, ходить с унылым видом, жаловаться и выглядеть удрученным.

Быть угрюмым на работе — все равно, что быть грязно одетым.

Американец всегда готов прийти на помощь. Он будет спрашивать клиентов и партнеров «Чем я могу вам помочь?»

Иностранцы нередко говорят, что американцы столь дружелюбны, обходительны и участливы, что порой даже надоедливы со своим вопросом «Can I help you?»

Быть дружелюбным – черта, которую американцы ценят. Это показывают уважение.

Что делать? Помните, что быть позитивным для американца означает уважение к собеседнику. Американцы не хотят вываливать свои проблемы, а скорее будут cheer you up — бодрить и внушать оптимизм.

Это не означает, что человек несерьезный, глупый, или у него в жизни все идеально — вполне возможно, что вечера он проводит у психоаналитика и заливает всё слезами. Просто знайте, что в бизнес-переговорах не принято быть мрачным.

Конечно, различий среди русских и американцев намного больше (впрочем, столько же можно обозначить и сходств), и глубоко ощутить их можно только находясь в стране какоето время.

И всё же, если вы планируете выход в Америку и коммуникацию с американцами, даже эти пять пунктов могут серьезно продвинуть вас в достижении целей.

Фото на обложке: Jacob Lund/Shutterstock