Где искать креативных специалистов? Попробуйте TikTok

Поиск талантливых сотрудников, которые вольются в коллектив и останутся в нем надолго, — боль многих компаний. И не всегда можно найти подходящую кандидатуру через традиционные каналы, например, HeadHunter.Светлана Соколова, генеральный директор коммуникационного агентства MYGRIBS, рассказала, как компания закрывает нужные позиции через TikTok.
Многие бренды используют TikTok как инструмент продвижения товаров и услуг. Продать через рекомендации можно все: от свечей ручной работы до проектов по строительству домов. Мы в MYGRIBS тоже решили попробовать искать клиентов через TikTok.
В декабре 2019 года создали профиль и занялись его продвижением: составили контент-план, изучили тренды и начали создавать короткие ролики.
Видео набирали по две-четыре тысячи просмотров ― достаточно хороший результат для молодого аккаунта, но клиентов больше не стало. За все время существования аккаунта было несколько лидов ― они приходили из TikTok, но связывались с нами через Instagram. Тем не менее до продаж не дошло.
Более того, иногда канал создавал проблемы: некоторые клиенты не верили, что команда MYGRIBS успевала качественно работать и снимать видео, и поэтому с недоверием относились к нашему агентству. Из-за этого мы даже хотели удалить TikTok-аккаунт, но передумали и просто сделали перерыв на четыре месяца.
Как мы получили 240 резюме через TikTok
До запуска TikTok агентство испытывало некоторые трудности в привлечении молодых работников ― на почту HR-отдела в MYGRIBS в среднем приходило три-пять заявок за месяц, однако их качество оставляло желать лучшего.
Пробовали искать таланты и на HeadHunter, но там большинство соискателей отправляли отклики только потому, что их устраивал уровень заработной платы ― под другие важные критерии (опыт, готовность работать в офисе, многозадачность) подходил только каждый десятый, а на собеседование попадал и вовсе лишь один из сотен.
Через пару недель после того, как мы завели TikTok, под роликами начали появляться комментарии вроде: «Такой классный офис, хочу у вас работать». А спустя два-три месяца в директ Instagram и в раздел «Команда» на сайте и вовсе начали приходить резюме от соискателей, которые заметили нас в TikTok и хотели попасть в нашу команду.
Так, благодаря TikTok мы получали уже по три-четыре предложения в неделю, а за 18 месяцев ведения канала к нам поступило 240 резюме.
Качество заявок по сравнению с откликами на HeadHunter тоже возросло ― под базовые требования подходил уже каждый четвертый соискатель, и всего на первичное собеседование мы пригласили 62 человека.
Главное, что первостепенную роль начала играть не зарплата (соискатели даже не знали наших вилок), а желание стать частью именно нашей компании.
Сейчас в штате MYGRIBS работает три сотрудника, пришедших из TikTok: два SMM-специалиста и офис-менеджер. Возможно, эти цифры не кажутся вам впечатляющими ― всего три закрытых вакансии. Однако, сейчас для агентства важны не столько количество, сколько качество: поскольку новые работники заранее понимали, в какой атмосфере им предстоит работать, у нас есть основания полагать, что они с большей вероятностью не уйдут через пару месяцев после заключения трудового договора.
Плюсы поиска работников через TikTok
Из-за клипового мышления и быстрого ритма жизни соискатели вряд ли дочитают огромное объявление на HeadHunter, в котором описаны ценности компании, миссия, отношения в коллективе. Всю эту информацию гораздо удобнее воспринять через видео в TikTok, а потом уже найти на сайте вакансий условия по конкретной позиции: заработная плата, задачи, график работы. К тому же это освобождает вас от необходимости тратить много времени на заполнение вакансии и повышает шансы того, что к вам придет нужный сотрудник.
Формат TikTok, в отличие от HeadHunter, позволяет показать «внутреннюю кухню» компании. Соискатель просматривает видео и узнает об офисе, коллективе, атмосфере в компании, то есть сразу для себя делает вывод, сможет ли он работать там или нет.
Поэтому из TikTok приходят «теплые» соискатели ― они идут не просто за работой на должности, а в определенную компанию. Это снижает риски того, что работник не вольется в коллектив и уволится через пару месяцев.
Кого можно найти в TikTok
TikTok не всесилен: закрыть абсолютно все позиции с его помощью не получится. Во-первых, через TikTok проблематично искать специалистов из некоторых сфер: например, инженеров, врачей, бухгалтеров. Но вот найти Junior-копирайтера или бармена можно: на таких позициях в разных компаниях примерно одинаковый уровень зарплат и набор задач, поэтому соискателям более важны важны нематериальные ценности вроде атмосферы в коллективе или комфорта офиса.
Во-вторых, в TikTok вряд ли получится закрыть руководящие позиции. Например, топ-менеджера, имеющего опыт работы на руководящей должности, найти через видеоролики будет непросто. У таких людей обычно много работы и нет времени на TikTok, да и их вряд ли можно привлечь мягкими диванами в офисе или дружелюбным коллективом. Руководящих специалистов более продуктивно искать традиционными методами.
Как использовать TikTok для формирования HR-бренда и привлечения работников
Перед тем, как вы прочтете инструкцию, хочу еще раз напомнить ― возможности TikTok не безграничны. Если вам нужно найти топ-менеджера, инженера или юриста, можете попробовать TikTok, но продуктивнее будет воспользоваться традиционными способами поиска специалистов.
Мы собрали весь свой опыт поиска сотрудников через TikTok в список полезных советов.
Совет 1. Выявите инициативную группу — тех сотрудников, кто будет вести TikTok
Гораздо удобнее будет попросить вести аккаунт молодых сотрудников ― они чаще сидят в социальных сетях, лучше разбираются в трендах и, вероятнее всего, им вести канал будет легче, чем возрастному управляющему или генеральному директору.
Совет 2. Заполните данные в профиле TikTok
Укажите сферу вашей деятельности, в двух-трех словах расскажите о вашем бренде. Прикрепите ссылки на другие соцсети для того, чтобы аудитория, узнавшая о вас в TikTok, могла связаться с вами на более удобной для них платформе ― например, в директ Instagram или по почте.
Совет 3. Определите, какие ценности и особенности вашей компании вы будете транслировать
Это может быть, например, обустройство офиса, забавная система поощрений, понятный процесс работы. Не советую транслировать материальные ценности вроде заработной платы ― об этом соискатель может узнать из вакансии на сайтах.
Совет 4. Составьте контент-план
Контент-план позволяет экономить время на продумывание темы видео. Вам достаточно открыть в нужный момент свое расписание, увидеть рубрику и идею, а затем доработать ее. Кроме того, наличие контент-плана положительно влияет на регулярность выхода роликов, а это, в свою очередь, позволяет увеличить активность зрителей и попасть в рекомендации.
Совет 5. Снимайте тренды
Обращайте внимание на то, какие ролики пользуются наибольшей популярностью в TikTok: отслеживать тренды можно через раздел «Интересное». Снять качественное видео в рамках популярного челленджа проще, ведь уже есть тема ролика и заинтересованная публика, которая вероятнее всего увидит ролик.
Совет 6. Выкладывая видео, прикрепляйте к ним геолокацию
Благодаря геолокации ролики будут показываться именно в вашем регионе, что повысит шансы найти необходимых вам сотрудников, особенно если вы работаете в офисе, а не на удаленке.
Совет 7. Используйте хештеги
Хештеги позволяют классифицировать видеоролики по определенным тематикам и привлекать на свой аккаунт новую аудиторию, учитывая общие с ними интересы.
Но не стоит ставить десяток хештегов, даже если очень хочется. Лучше ограничиться двумя-тремя ключевыми словами, иначе алгоритм соцсети не сможет правильно определить целевую аудиторию ролика и будет показывать видео незаинтересованным людям.
Совет 8. Поощряйте инициативных сотрудников, которые предлагают новые идеи для контента
В идеале ваши работники должны думать, что TikTok ― это не обязанность, а возможность проявить себя и показать аудитории этой соцсети, насколько классная компания, в которой они работают.
Совет 9. Анализируйте отклики на ваши видео
Отслеживайте, сколько просмотров и реакций набирают ваши видео, какие ролики попадают в рекомендации на большое число просмотров, а какие нет, после какого видео вам поступает больше всего резюме. Это позволит вам делать интересный аудитории контент.
Совет 10. Не останавливайтесь, если через неделю или две после начала публикаций к вам на почту не посыпались заявки
Потенциальным работникам из TikTok нужно время, чтобы узнать вашу компанию и решить, что они хотят у вас работать. Дайте им это время.
Сейчас поиск сотрудников через TikTok еще кажется многим странной и нерациональной идеей, но я уверена, что уже скоро он станет комфортной площадкой для Human Research. Об этом свидетельствует и запуск нового сервиса от TikTok, в котором пользователи смогут размещать на сайте вместо традиционного резюме видео в стиле соцсети.
Сейчас проект запущен в пилотном режиме, но уже пользуется популярностью среди пользователей. И, вероятнее всего, это не последняя функция в сфере HR, которую нам представят разработчики TikTok.
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