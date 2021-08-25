Где искать креативных специалистов? Попробуйте TikTok

Поиск талантливых сотрудников, которые вольются в коллектив и останутся в нем надолго, — боль многих компаний. И не всегда можно найти подходящую кандидатуру через традиционные каналы, например, HeadHunter.

Многие бренды используют TikTok как инструмент продвижения товаров и услуг. Продать через рекомендации можно все: от свечей ручной работы до проектов по строительству домов. Мы в MYGRIBS тоже решили попробовать искать клиентов через TikTok.

В декабре 2019 года создали профиль и занялись его продвижением: составили контент-план, изучили тренды и начали создавать короткие ролики.

Видео набирали по две-четыре тысячи просмотров ― достаточно хороший результат для молодого аккаунта, но клиентов больше не стало. За все время существования аккаунта было несколько лидов ― они приходили из TikTok, но связывались с нами через Instagram. Тем не менее до продаж не дошло.

Более того, иногда канал создавал проблемы: некоторые клиенты не верили, что команда MYGRIBS успевала качественно работать и снимать видео, и поэтому с недоверием относились к нашему агентству. Из-за этого мы даже хотели удалить TikTok-аккаунт, но передумали и просто сделали перерыв на четыре месяца.

Как мы получили 240 резюме через TikTok

До запуска TikTok агентство испытывало некоторые трудности в привлечении молодых работников ― на почту HR-отдела в MYGRIBS в среднем приходило три-пять заявок за месяц, однако их качество оставляло желать лучшего.

Пробовали искать таланты и на HeadHunter, но там большинство соискателей отправляли отклики только потому, что их устраивал уровень заработной платы ― под другие важные критерии (опыт, готовность работать в офисе, многозадачность) подходил только каждый десятый, а на собеседование попадал и вовсе лишь один из сотен.

Через пару недель после того, как мы завели TikTok, под роликами начали появляться комментарии вроде: «Такой классный офис, хочу у вас работать». А спустя два-три месяца в директ Instagram и в раздел «Команда» на сайте и вовсе начали приходить резюме от соискателей, которые заметили нас в TikTok и хотели попасть в нашу команду.

Так, благодаря TikTok мы получали уже по три-четыре предложения в неделю, а за 18 месяцев ведения канала к нам поступило 240 резюме.

Качество заявок по сравнению с откликами на HeadHunter тоже возросло ― под базовые требования подходил уже каждый четвертый соискатель, и всего на первичное собеседование мы пригласили 62 человека.

Главное, что первостепенную роль начала играть не зарплата (соискатели даже не знали наших вилок), а желание стать частью именно нашей компании.

Сейчас в штате MYGRIBS работает три сотрудника, пришедших из TikTok: два SMM-специалиста и офис-менеджер. Возможно, эти цифры не кажутся вам впечатляющими ― всего три закрытых вакансии. Однако, сейчас для агентства важны не столько количество, сколько качество: поскольку новые работники заранее понимали, в какой атмосфере им предстоит работать, у нас есть основания полагать, что они с большей вероятностью не уйдут через пару месяцев после заключения трудового договора.

Плюсы поиска работников через TikTok

Из-за клипового мышления и быстрого ритма жизни соискатели вряд ли дочитают огромное объявление на HeadHunter, в котором описаны ценности компании, миссия, отношения в коллективе. Всю эту информацию гораздо удобнее воспринять через видео в TikTok, а потом уже найти на сайте вакансий условия по конкретной позиции: заработная плата, задачи, график работы. К тому же это освобождает вас от необходимости тратить много времени на заполнение вакансии и повышает шансы того, что к вам придет нужный сотрудник.

Формат TikTok, в отличие от HeadHunter, позволяет показать «внутреннюю кухню» компании. Соискатель просматривает видео и узнает об офисе, коллективе, атмосфере в компании, то есть сразу для себя делает вывод, сможет ли он работать там или нет.

Поэтому из TikTok приходят «теплые» соискатели ― они идут не просто за работой на должности, а в определенную компанию. Это снижает риски того, что работник не вольется в коллектив и уволится через пару месяцев.

Кого можно найти в TikTok

TikTok не всесилен: закрыть абсолютно все позиции с его помощью не получится. Во-первых, через TikTok проблематично искать специалистов из некоторых сфер: например, инженеров, врачей, бухгалтеров. Но вот найти Junior-копирайтера или бармена можно: на таких позициях в разных компаниях примерно одинаковый уровень зарплат и набор задач, поэтому соискателям более важны важны нематериальные ценности вроде атмосферы в коллективе или комфорта офиса.

Во-вторых, в TikTok вряд ли получится закрыть руководящие позиции. Например, топ-менеджера, имеющего опыт работы на руководящей должности, найти через видеоролики будет непросто. У таких людей обычно много работы и нет времени на TikTok, да и их вряд ли можно привлечь мягкими диванами в офисе или дружелюбным коллективом. Руководящих специалистов более продуктивно искать традиционными методами.

Как использовать TikTok для формирования HR-бренда и привлечения работников

Перед тем, как вы прочтете инструкцию, хочу еще раз напомнить ― возможности TikTok не безграничны. Если вам нужно найти топ-менеджера, инженера или юриста, можете попробовать TikTok, но продуктивнее будет воспользоваться традиционными способами поиска специалистов.

Мы собрали весь свой опыт поиска сотрудников через TikTok в список полезных советов.

Совет 1. Выявите инициативную группу — тех сотрудников, кто будет вести TikTok

Гораздо удобнее будет попросить вести аккаунт молодых сотрудников ― они чаще сидят в социальных сетях, лучше разбираются в трендах и, вероятнее всего, им вести канал будет легче, чем возрастному управляющему или генеральному директору.

Совет 2. Заполните данные в профиле TikTok

Укажите сферу вашей деятельности, в двух-трех словах расскажите о вашем бренде. Прикрепите ссылки на другие соцсети для того, чтобы аудитория, узнавшая о вас в TikTok, могла связаться с вами на более удобной для них платформе ― например, в директ Instagram или по почте.

Совет 3. Определите, какие ценности и особенности вашей компании вы будете транслировать

Это может быть, например, обустройство офиса, забавная система поощрений, понятный процесс работы. Не советую транслировать материальные ценности вроде заработной платы ― об этом соискатель может узнать из вакансии на сайтах.

Совет 4. Составьте контент-план

Контент-план позволяет экономить время на продумывание темы видео. Вам достаточно открыть в нужный момент свое расписание, увидеть рубрику и идею, а затем доработать ее. Кроме того, наличие контент-плана положительно влияет на регулярность выхода роликов, а это, в свою очередь, позволяет увеличить активность зрителей и попасть в рекомендации.

Совет 5. Снимайте тренды

Обращайте внимание на то, какие ролики пользуются наибольшей популярностью в TikTok: отслеживать тренды можно через раздел «Интересное». Снять качественное видео в рамках популярного челленджа проще, ведь уже есть тема ролика и заинтересованная публика, которая вероятнее всего увидит ролик.

Совет 6. Выкладывая видео, прикрепляйте к ним геолокацию

Благодаря геолокации ролики будут показываться именно в вашем регионе, что повысит шансы найти необходимых вам сотрудников, особенно если вы работаете в офисе, а не на удаленке.

Совет 7. Используйте хештеги

Хештеги позволяют классифицировать видеоролики по определенным тематикам и привлекать на свой аккаунт новую аудиторию, учитывая общие с ними интересы.

Но не стоит ставить десяток хештегов, даже если очень хочется. Лучше ограничиться двумя-тремя ключевыми словами, иначе алгоритм соцсети не сможет правильно определить целевую аудиторию ролика и будет показывать видео незаинтересованным людям.

Совет 8. Поощряйте инициативных сотрудников, которые предлагают новые идеи для контента

В идеале ваши работники должны думать, что TikTok ― это не обязанность, а возможность проявить себя и показать аудитории этой соцсети, насколько классная компания, в которой они работают.

Совет 9. Анализируйте отклики на ваши видео

Отслеживайте, сколько просмотров и реакций набирают ваши видео, какие ролики попадают в рекомендации на большое число просмотров, а какие нет, после какого видео вам поступает больше всего резюме. Это позволит вам делать интересный аудитории контент.

Совет 10. Не останавливайтесь, если через неделю или две после начала публикаций к вам на почту не посыпались заявки

Потенциальным работникам из TikTok нужно время, чтобы узнать вашу компанию и решить, что они хотят у вас работать. Дайте им это время.

Сейчас поиск сотрудников через TikTok еще кажется многим странной и нерациональной идеей, но я уверена, что уже скоро он станет комфортной площадкой для Human Research. Об этом свидетельствует и запуск нового сервиса от TikTok, в котором пользователи смогут размещать на сайте вместо традиционного резюме видео в стиле соцсети.

Сейчас проект запущен в пилотном режиме, но уже пользуется популярностью среди пользователей. И, вероятнее всего, это не последняя функция в сфере HR, которую нам представят разработчики TikTok.