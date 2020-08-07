Крупнейшие международные ИТ-компании предлагают программы поддержки стартапов, которые могут различаться отдельными условиями. Например, для одних вендоров важно, чтобы стартап уже работал с акселератором, а для других это не принципиально.

Но в целом все программы направлены на то, чтобы через технологическую поддержку и бизнес-экспертизу помочь стартапу разработать свое решение на этапе «песочницы», масштабировать его и вывести на рынок.

Александр Луняков, руководитель направления IBM в России и СНГ по работе с разработчиками ПО и провайдерами ИТ-услуг, рассказывает, на что стоит обратить внимание стартапам, которые хотят участвовать в таких программах ИТ-корпораций, чтобы избежать типичных ошибок, сделать уверенный шаг в направлении коммерциализации и извлечь максимум из вендорской поддержки.

От анализа рынка до маркетинговой стратегии: о чем надо помнить, когда ваш стартап обращается за поддержкой к ИТ-гиганту