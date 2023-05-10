7 лайфхаков, как из маркетолога вырасти в бренд-директора

Одна из руководящих должностей, совмещающая в себе творчество, управление и стратегическое мышление — позиция бренд-директора. Бренд-директор «Нетологии» Иван Чирков рассказал об особенностях своей специальности и компетенциях, которые нужно развивать, чтобы ее освоить, а также поделился лайфхаками, которые помогают подняться по карьерной лестнице.

По данным исследования карьерного портала «Работа.ру», 22% россиян считают маркетинг одним из лучших направлений для быстрого продвижения по карьерной лестнице. Эта сфера включает в себя множество профессий, в которых могут себя проявить как специалисты с креативными, так и с аналитическими навыками.

Кто такой бренд-директор и чем он отличается от других маркетинговых специалистов

Бренд-директор — это высококвалифицированный специалист, который отвечает за формирование имиджа компании. Часто (примерно в 80% компаний) он находится в подчинении у директора по маркетингу: в большинстве организаций продажи напрямую связывают с имиджевыми показателями. В остальных же случаях два специалиста занимают позиции одного уровня и работают над разными задачами.

В процессе своей работы бренд-директор:

разрабатывает стратегию по продвижению бренда;

делегирует ее реализацию креативной команде (копирайтерам, дизайнерам, креативными стратегам, SMM-менеджерам, PR-менеджерам и др. специалистами) и контролирует выполнение отдельных проектов: рекламных кампаний, PR-кампаний, спецпроектов;

нанимает новых сотрудников в свой департамент.

Результат деятельности бренд-директора оценивают по уровню узнаваемости компании и особенностям ее восприятия аудиторией, по эффективности рекламных кампаний, а также по прибавочной стоимости продукта, которую бизнес может добавлять благодаря сильному бренду: например, кетчуп неизвестной марки стоит 100 рублей, а в бутылке с этикеткой условного Heinz — 200 рублей.

Стоит также отметить, что позиция бренд-директора отличается от бренд-менеджера. Если последний управляет конкретным брендом в корпорации, занимается его позиционированием и работает в связке с другими линейными сотрудниками, то первый разрабатывает общую стратегию брендового продвижения компании, взаимодействует с руководством и управляет собственной командой.

Кому подойдет позиция бренд-директора

Бренд-директор — идеальная профессия для тех, кому нравится работать над смыслами и коммуникациями. При этом стоит учитывать, что такой специалист работает по двум направлениям:

Вербальная коммуникация. Включает в себя все, что связано со звучанием компании: название, легенду бренда, слоганы, тексты для рекламы и социальных сетей. Визуальная коммуникация. К ней относятся все составляющие фирменного стиля продукта: дизайн, логотип, иллюстрации, баннеры и т. п.

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Поэтому, чтобы дорасти до этой должности, нужно прокачивать разнообразный набор как жестких, так и мягких навыков:

Понимание специфики каналов и коммуникаций

Аналитическое мышление

Бренд-директор выстраивает стратегию по продвижению компании в различных маркетинговых каналах: мессенджерах, социальных сетях, на телевидение и радио, в СМИ и т. д. Он должен понимать их специфику и разбираться в том, какие площадки подходят под определенные задачи и как стоит адаптировать коммуникацию под каждую из них, чтобы при необходимости внести коррективы в работу команды.

Бренд-директору нужно уметь интерпретировать данные, чтобы улучшать имидж компании, основываясь на цифрах, а также прогнозировать и оценивать эффективность рекламных кампаний.

Опытный менеджер, например, может заранее определить, какие охваты или стоимость контакта можно получить, если вложить в ТВ-рекламу условные 50 млн рублей, и в случае чего скорректировать бюджет на размещение или дать рекомендацию команде пересмотреть план по выбору площадки.

Чувство вкуса и насмотренность

Когда специалист понимает, как коммуницируют конкуренты и бизнесы в смежных сферах на локальном рынке и за рубежом, и какие креативы привлекают особое внимание аудитории, а за какие — получают призы на фестивалях рекламы, он может создавать качественный визуал и ломать шаблоны с помощью креативов.

Так, мы в компании решили сделать рекламную кампанию с новым посылом в EdTech, где в отличие от конкурентов, говорили не про быстрый карьерный старт в IT, а про то, что образование — это не скучное прохождение курса, выполнение домашних заданий и трудоустройство, а драйв и увлекательный рост.

В итоге благодаря ее запуску мы смогли закрепиться в топ-3 отрасли по уровню знания бренда и повысить узнаваемость в регионах на 24%.

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7 лайфхаков, как вырасти до бренд-директора

На своем опыте я выделил несколько моментов, которые помогают быстрее расти в профессии и завоевывать авторитет:

Понимать, как с помощью креатива помогать бизнесу достигать своих целей. Важно создавать не просто красивую картинку или вирусную коммуникацию, а применять маркетинговое мышление и продуктовый подход в брендинге, чтобы понимать, как разработать такую стратегию, которая поможет повысить продажи определенной категории товаров или привлечь новую аудиторию. Брать на себя ответственность. Бренд-директор отвечает не только за собственную эффективность, но и за результаты подчиненных, поэтому ему нужно быть в курсе всех процессов в команде и при необходимости решать возникающие проблемы.



Кроме того, так как именно этот специалист формирует имидж компании, в кризисных ситуациях он должен быть готов принимать сложные и неординарные решения для спасения репутации. Вдохновлять и быть опорой. Бренд-директор должен вести команду и обеспечивать ее поддержку и развитие, ведь результат креативных кампаний зависит от каждого члена команды: стратега, копирайтера, дизайнера и других участников процесса. Когда вы завоевываете доверие каждого из них и мотивируете идти за собой, вы сможете проще идти к нужным результатам. Прокачивать эмпатию. Важно понимать, что происходит с брендом и его аудиторией и понимать ее потребности. Например, в сфере EdTech, если ты не знаешь, как сегодня учатся люди и какие у них проблемы, сложно разработать коммуникацию, которая зацепит потенциальных клиентов. Следить за трендами и внедрять их в работу. Специалисту нужно, например, следить за каналами дистрибуции, где потенциально может быть представлен его бренд, и идти на новые площадки, даже если они ему не нравятся и он ими лично не пользуется.



Так, когда в России появился TikTok, хороший бренд-менеджер должен был заметить эту соцсеть и дать задание своей команде хотя бы завести в ней аккаунт кампании и дальше уже следить за тем, как она будет развиваться, чтобы при необходимости начать создавать для нее контент или продвигаться в ней. Тренировать креативное мышление. Для того, чтобы находить неочевидные решения и постоянно генерить новые идеи, стоит время от времени менять свои привычки, причем не только на работе, но и в жизни. Например, если человек носит часы на левой руке, стоит попробовать надеть их на правую.



Помимо этого можно, например, сделать перестановку в квартире, изменить прическу или перестроить режим дня — новый опыт даже в таких простых вещах поможет посмотреть на вещи под другим углом и вдохновит на новые профессиональные креативные решения. Развивать навык публичных выступлений. Человек, который отвечает за бренд, становится лицом компании. Он может даже не выступать на конференциях и не публиковаться в СМИ, но внутри компании он должен уметь питчить продукт и доносить, почему и зачем в него нужно вносить определенную эмоциональную составляющую.



Для этого важно учиться ораторскому искусству, а также прокачивать навыки создания презентаций и визуализации данных.

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