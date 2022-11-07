Что делать, когда все вокруг разваливается? Подборка техник

В разные периоды жизни мы сталкиваемся с проживанием тяжелых чувств, которые могут быть связаны с потерями, неудачами, резкими изменениями. Томас Мур, юнгианский психоаналитик, называет такие времена «темной ночью души». Однако такие переживания могут стать способом пересмотреть установки и увидеть возможности.
Светлана Вожжова, практикующий психолог Inbalansy, поделилась советами, как принять изменения, чтобы они не помешали жить, работать и общаться — с коллегами, близкими и собой.
Содержание:
- Период межвременья и потеря чувства безопасности
- «Мы все такие разные», или кто как реагирует на стрессовые ситуации
- Что делать, когда все вокруг разваливается?
- 7 способов поддержать климат в команде
- Начните вести дневник благодарности и похвалы
- Задавайте себе вопросы и находите свои ответы
- Заключение
Период межвременья и потеря чувства безопасности
Два года пандемии, а теперь еще и политические конфликты так или иначе затронули всех. Если взять рабочую ситуацию, неважно, работаете вы в офисе или в удаленном формате, вы можете замечать, как то, что происходит вовне, влияет не только на вас, но и на ваших коллег, подчиненных.
Выходит так, что все, что мы знали о себе и о мире ранее и что было для нас более-менее понятным, вдруг приходит в упадок. Появляется множество вопросов, на которые пока что трудно найти ответы — поэтому надо искать, как реагировать на изменившуюся реальность и сохранять внутреннее равновесие.
«Мы все такие разные», или кто как реагирует на стрессовые ситуации
Все мы реагируем на острые изменения по-разному, и это нормально.
- кто-то абстрагируется, перестает читать новости, переводит все в шутку;
- кто-то направляет агрессию на себя или на других людей;
- кто-то прокручивает в голове поток мыслей и предположений;
- кого-то захлестывает волной апатии и желанием спрятаться в норке.
Часто все эти проявления сменяют друг друга множество раз, прежде чем придет принятие внешней реальности и готовность выстраивать свою жизнь вокруг нее.
Что делать, когда все вокруг разваливается?
Сосредоточиться на внутреннем
Когда все вокруг рушится, самое время обратить взор внутрь и напомнить себе, что задача каждого человека — найти свой локус контроля и зону влияния. Это нужно, чтобы наметить правильный путь в сложившихся обстоятельствах, которые могут никак не зависеть от нас.
- чем больше наш фокус на внешнее, тем сильнее тревога и стресс;
- чем больше фокус на себя и чем больше внимания и бережного отношения к себе, тем больше внутренней устойчивости.
Задайте себе вопрос — какие конкретные вопросы здесь и сейчас мне нужно решить? Напишите список — это позволит дать себе опору в виде своей зоны влияния и того, что вы можете делать.
Заботиться о ментальном здоровье
Не забывайте, что помимо личной ответственности за себя, от вас и вашего душевного состояния могут зависеть люди, с которыми вы работаете. Поэтому лучшее, что вы можете сделать не только для себя, но и для своих коллег и клиентов — в полной мере позаботиться о своем ментальном здоровье.
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Что в этом поможет?
Гигиена сна. Качественный сон улучшает концентрацию, память — и навыки решения проблем. А еще поддерживает энергичность. Соблюдайте также digital-гигиену — оставьте один-два новостных канала, из которых вы будете получать информацию.
Чтобы минимизировать стресс и тревогу, ежедневно выделяйте в своем расписании время для себя и для того, что вас поддерживает.
Внесите в режим ежедневные прогулки. Оставьте телефон дома и отправляйтесь на улицу, чтобы походить хотя бы 30 минут. Можно попробовать «осознанную ходьбу», обращая внимание на то, как ваши ступни касаются земли, с какой скоростью вы идете — потом меняйте темп движения.
7 способов поддержать климат в команде
Если вы руководитель и замечаете, что уже продолжительное время климат внутри вашей команды только ухудшается — не пускайте это на самотек. Сейчас есть возможность организовывать обучающие сессии на один-два часа на актуальные темы — этот способ позволит снять повышенную тревожность, вернуть ощущение опоры и сплотить коллектив.
Обучающие сессии проводятся в очном и онлайн-форматах и помогают компаниям на регулярной основе поддерживать вовлеченность, мотивационную среду, а также информировать сотрудников по вопросам здоровья, благополучия и личной эффективности.
Тренинги и занятия внутри компании могут затрагивать темы эмоционального здоровья персонала, личной эффективности сотрудника, управления «негативными эмоциями» — и давать рекомендации, как жить и работать со страхами и тревогами.
Поддержите коллег
Если вы видите, как кто-то из коллег отшучивается, кто-то стал агрессивно реагировать на все, что связано с повесткой, а кто-то и вовсе игнорирует обсуждение таких тем, постарайтесь отнестись к этому как к нормальной реакции. Каждый из нас справляется как может.
Научитесь распознавать признаки эмоционального напряжения. Печаль или отстраненность обычно связаны с эмоциональным стрессом, но вспышки гнева и раздражительность — это признаки накопившегося напряжения.
Если у вас налаженные отношения с коллегой, который переживает непростые времена, не бойтесь протянуть ему руку помощи:
- Слушайте, если человек хочет говорить.
- Не отвечайте, предлагая решения.
- Давайте рекомендации, только если человек их просит. В большинстве случаев может быть достаточно бережно выслушать.
- Скажите, что это нормально быть не в порядке в такой ситуации.
- Поощряйте человека, если он хочет обратиться за профессиональной помощью, если необходимо. Расскажите ему о конфиденциальных ресурсах, доступных через отдел персонала или Программу Поддержки Сотрудников внутри вашей компании, если она у вас есть.
- Постарайтесь не обесценивать чувства коллег, не сравнивать и ставить какие-либо диагнозы.
- Если ваш коллега говорит, что ситуация для него кризисная, важно предупредить руководителя или отдел персонала.
Избегайте думскроллинга
Очень легко пропустить момент, когда желание быть информированным и знать, что происходит вокруг, перерастает в постоянный думскроллинг, влекущий за собой:
- нарушение сна,
- ухудшение настроения,
- увеличение подверженности страхам и хроническому стрессу,
- постоянная усталость, которая не проходит даже за выходные,
- потеря концентрации.
Что с этим делать?
В первую очередь — прислушиваться к себе и своему состоянию. Замечать, когда рука тянется к девайсу, чтобы проверить любое, даже самое маловажное уведомление.
Попробуйте «экранную диету»:
- Отдохните от телефона, компьютера на час или даже на полдня — отложите в сторону все девайсы.
- Уделите внимание людям, которые вас окружают — друзьям, семье, коллегам — кто рядом с вами здесь и удаленно.
- Откройте окно и посмотрите на небо, заметьте перемены в погоде, смену времен года. Понаблюдайте, как вы чувствуете себя после таких разгрузочных дней.
Помогая окружающим — помогаешь себе
Ваши коллеги и руководитель, скорее всего, тоже проживают свои «темные ночи». Посмотрите на тех, с кем вы работаете — возможно, кому-то нужна ваша помощь?
Как это ни парадоксально, но если рядом есть кто-то, кому мы можем быть чем-то полезны, мы начинаем справляться со своими тяжелыми переживаниями лучше.
Подумайте, что вы можете дать людям, с которыми вы работаете? Доброе слово, предложение сходить вместе за кофе или помочь справиться с какой-то задачей — это не обязательно должно быть что-то глобальное, маленькие акты доброты действительно улучшают наше самочувствие.
Последние несколько лет поддержка коллег, родных и близких важна как никогда, чтобы лучше справляться с тревогой, неопределенностью и постоянно меняющейся жизнью.
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Профессия «корпоративный психолог»
Само осознание, что у меня на работе есть коллеги, на которых я могу положиться, которые поддержат меня и поймут, делают нас более устойчивыми к трудностям и прибавляют сил. Сотрудники, работающие вместе, часто проводят больше времени с коллегами, чем со своей семьей. Так что именно они порой — первые, кто может распознать признаки эмоциональной нестабильности своих коллег.
Проанализируйте, на что вы тратите свою энергию
Если вы чувствуете, что не справляетесь, что у вас нет внутренних ресурсов, чтобы продолжать работать в привычном ритме, пересмотрите, как вы тратите свою энергию. Иногда такое может случаться, когда мы с головой уходим в работу — какое-то время это может отвлекать от тяжелых переживаний, но лишь на время. Потом, как правило, случается момент выгорания, когда невозможно заставить себя сделать хоть что-то, и все кажется бессмысленным.
Чтобы не допустить такого, организуйте свое расписание так, чтобы на неделе у вас было время, когда вы откладываете все свои обязательства в сторону и не делаете ничего, что требовало бы от вас какого-то результата.
Ищите источники силы в простых вещах
Прогулки в одиночестве, просмотр фильмов, медитации, рисование, ведение дневника, чтение — ищите свои простые активности, которые не потребуют от вас сверхусилий, но во время которых вы будете по-настоящему расслабляться и встречаться с собой.
Кризис — возможность иначе взглянуть на привычные вещи и себя
Неважно, какую позицию внутри компании вы занимаете. Вы — часть большой команды, и от того, как будет сделана ваша работа, наверняка будет зависеть и работа других людей.
Наша деятельность может давать нам ощущение чего-то стабильного, причем не только в финансовом плане, но и в плане самореализации. Возможно, как раз сейчас, когда вы проживаете непростое время, можно немного иначе взглянуть на то, чем наполнены ваши рабочие обязанности, за что вы отвечаете и как можно сделать свою работу максимально хорошо.
Сделайте фокус на свое профессиональное развитие — трудные времена пройдут, а вложение в себя даст свои плоды и спустя время.
Начните вести дневник благодарности и похвалы
Положите рядом с кроватью блокнот и каждый день перед сном записывайте, за что вы можете быть благодарными сегодня и за что вы можете похвалить себя. Пусть это станет вашим маленьким поддерживающим ритуалом, который будет возвращать вам вашу ценность.
- Справились с какой-то задачей? Супер!
- Написали письмо, которое долго не могли написать? Отлично!
Научитесь замечать, как много всего вы делаете в течение дня и как со многим вы справляетесь ежедневно на самом деле.
Задавайте себе вопросы и находите свои ответы
Через боль, страх, тревогу и стресс наша психика передает нам важное послание. Чтобы услышать его, вы можете начать вести дневник, фиксируя свои переживания и в свободной форме описывая, что с вами происходит здесь и сейчас, какие вопросы вас мучают.
Каждое наше чувство жаждет быть услышанным и увиденным, а наша естественная реакция — не испытывать это, не соприкасаться — еще сильнее подогревает этот котел. В итоге получается парадокс — чтобы перейти в другое, назовем его «хорошее состояние», нам необходимо сначала остановиться, развернуться и изучить под микроскопом, что доставляет нам душевный дискомфорт.
Следующие вопросы могут помочь вам прожить непростые чувства и времена, признав их как неотъемлемую часть жизнь и попытавшись увидеть в них источник не только тревоги, но и силы:
Представьте, что прошло 30 лет.
- Где вы?
- Что происходит?
- Кто вокруг вас?
- Что вы чувствуете?
Посмотрите на нынешнюю ситуацию взглядом человека, который уже прожил эти 30 лет.
- Что вы из будущего хотели бы сказать себе нынешнему?
- Что в настоящем становится для этого взгляда ценным и важным, а что — незначимым?
- Когда вы ставите все на паузу и остаетесь наедине с собой, какие вопросы своей души вы слышите?
Начните их записывать.
Переживая тревогу, боль, стресс, напишите себе письмо от лица своей более мудрой и взрослой части — посмотрите на свою жизнь и на то, что вы проживаете здесь и сейчас, с высоты уже как бы прожитых лет. Какое послание вы бы передали себе в настоящее? Запишите.
Заключение
«Каждая жемчужина уникальна из-за естественного и скрытого трансформационного процесса, сквозь который она проходит. Она начинает расти из-за частички пыли, поселившейся в раковине устрицы. В попытке избавится от этого раздражителя маленький моллюск покрывает чужеродную материю перламутровым веществом, которое постепенно создает сияние камня.
И если бы моллюск вытолкнул из своей раковины эту песчинку, в ней никогда бы не образовался жемчуг — бессмертная часть его существования.
Как и наша работа с травмой, не отрицание, а ее обогащение смыслами и присвоение делает это событие, вторгнувшееся в нашу жизнь вневременной ценностью», — сказала мне однажды моя коллега.
Поэтому абсолютно все, что происходит с нами в жизни — важно и ценно. И что-то очень болезненное в том числе.
Фото на обложке: Shutterstock / Ron Ramtang
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