В светлое будущее: как развивается рынок стартапов для ментального здоровья в России

В России индустрия mental health tech пока находится на ранней стадии, но инвесторы все больше интересуются этим направлением. RB.RU узнал, чем их привлекает сегмент психического здоровья, а также выяснил, за какими компаниям они следят и какие тренды и барьеры на рынке видят.

Еще более крупный раунд во втором квартале привлек другой американский «единорог» Lyra Health. Компания работает в корпоративном сегменте и предлагает сотрудникам своих клиентов услуги в сфере mental health, например, доступ к сети квалифицированных врачей, психологов и коучей. В июне она привлекла $200 млн, ее оценка достигла $4,6 млрд.

Такие цифры во многом объясняются мегараундами: например, американская компания Cerebral в июне привлекла $127 млн по оценке $1,2 млрд, что сделало стартап «единорогом». Cerebral помогает людям, которые страдают от тревожных расстройств, депрессии и бессонницы. В их подписку входят регулярные осмотры и онлайн-встречи с врачом, сессии с консультантом по уходу и доставка лекарств.

По данным исследования CB Insights, мировые инвестиции в mental health tech в 2020 году составили почти $2 млрд — на 60% больше, чем в 2019 году. При этом только в первой половине 2021 года инвесторы вложили в стартапы в области ментального здоровья больше $2 млрд, а второй квартал показал рекордные результаты: $1,3 млрд.

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Чем рынок mental health интересен инвесторам

У индустрии mental health хорошие перспективы — и дело не только в пандемии. Станислав Богатюк, CEO Medcraft Fund и врач-психиатр по образованию, отмечает, что «в нише заложен огромный потенциал: на фоне развития технологий меняются пользовательские привычки, появляются новые продукты, которые делают психологические услуги более дешевыми и персональными одновременно».

По словам Вадима Федотова, CEO и сооснователя bioniq, за последние несколько лет изменилось восприятие mental health: люди стали понимать, что ментальное здоровье — это и есть здоровье, оно требует профилактики, поддержки и развития, и если у человека проблемы в этой области, значит, он болен. Прорыву способствовало в том числе развитие телемедицины: психологические услуги стали более доступными и масштабируемыми.

Эксперты отмечают рост спроса и готовности пользователей покупать продукты и услуги в сфере mental health. «В обществе стремительно растет awareness относительно подобных проблем, при этом люди все более склонны платить за качественные сервисы, особенно в области здоровья себя и своих близких», — поясняет Илья Остров, старший ассоциат инвестиционного фонда Winter Capital.

Максим Чернин, сооснователь и член совета директоров «Доктор рядом», называет mental health одним из краеугольных камней в процессе управления здоровьем.

Предприниматель определяет для себя здоровье как холистический, целостный набор разных аспектов этого понятия; в него входят физическое (тело), психологическое (душа), интеллектуальное (разум) здоровье, а также наличие в жизни человека смысла (дух). «Направление mental health интересует меня в интеграционном смысле, когда ему отводится важная, но не единственная роль в общей системе управления здоровьем».

Евгений Ларионов, партнер LongLifeLab Ventures

«Быстро меняющийся мир приносит людям много неопределенности, задач по трансформации себя и, как следствие, значительное количество стрессов. Управление эмоциональным и ментальным здоровьем в связи с этим приобретает все большую важность. Кроме того, серебряное цунами (увеличение доли пожилого населения) вызывает рост интереса к снижению рисков деменции и болезни Альцгеймера, в чем некоторые стартапы из сферы mental health тоже оказывают посильную помощь».

Яна Комарова, CEO Zerno Ventures

«Mental health-проекты напрямую направлены на улучшение здоровья и качества жизни людей, а предоставление этих услуг онлайн только повысит их доступность для потребителей. Поэтому мы как фонд с импакт-фокусом планируем активно инвестировать в этот сегмент.

C точки зрения оценки социального и экономического эффекта от инвестиций в mental health, каждый доллар, потраченный на масштабирование таких проектов, приносит $4 возврата для экономики в виде улучшения здоровья и продуктивности людей.

Рынок обладает значительным потенциалом роста как в России, так и за рубежом. По статистике, каждый пятый человек в мире страдает от различных психических расстройств, но менее трети из них получают помощь».

Несмотря на социально-экономическую значимость mental health-индустрии, вложения в это направление на государственном уровне пока незначительны. Общие расходы на здравоохранение огромны: они составляют около 10% глобального ВВП и продолжают расти.

При этом расходы отдельных мировых систем на mental health — всего лишь порядка 1-3% от совокупных трат на здоровье, подчеркивает Максим Чернин. И это несмотря на то, что исследования доказывают: стоимость и время лечения человека с физическим заболеванием, но без депрессии, в 2,5 раза меньше, чем пациента с таким же заболеванием и депрессией.

Предприниматель объясняет, что сейчас медицина направлена на устранение симптомов, а не на поиск первопричины. А она часто связана с психологией.

«Тем не менее, я верю, что идет развенчание образа врача как жреца. Нам доступно больше информации, появляются новые способы определить свое состояние, например, с помощью носимых устройств. Это точно подогреет интерес людей к достижению баланса в разных аспектах здоровья. А здоровье — это ключевое основание для развития человека и реализации его творческого потенциала».

Перспективные ниши и проекты: за кем следят инвесторы

Компании в сегменте mental health обычно работают по трем моделям в зависимости от клиента: предлагают продукты и услуги конечному пользователю (B2C), организациям (B2B), а также продают через страховые компании и клиники.

Максим Чернин, сооснователь и член совета директоров «Доктор Рядом»

«Направление B2C — интересное и ведет к большой капитализации. Но оно самое сложное с точки зрения затрат и рисков, особенно венчурных.

На мой взгляд, сильнее других сейчас растет корпоративный сегмент услуг в области mental health, в том числе в России. Мы видим, что запрос на управление здоровьем идет от корпораций для своих сотрудников. Это особенно актуально в период пандемии, удаленной работы, повышения общей нервозности.

Преимущество для игроков в этом сегменте — в том, что их решения удобно масштабировать, ведь у крупного заказчика может работать несколько тысяч человек.

На Западе активно развивается формат сотрудничества с медицинскими учреждениями и страховыми компаниями, которые включают инструменты mental health в страховые пакеты. В России это направление тоже постепенно растет».

Инвесторам интересны не только разные модели, но и ниши и технологии: это носимые устройства, P2P-платформы психологов и коучей, решения с использованием ИИ, интернета вещей, AR и VR, образовательные платформы, мобильные приложения для медитации и многое другое».

Станислав Богатюк, CEO Medcraft Fund

«Безусловно, интересными выглядят проекты, которые делают возможными дистанционные визиты к психологу и психотерапевту. Еще один блок работ — это удаленный мониторинг психического здоровья, контроль побочных эффектов от терапии в случае назначения лекарств. Также немало успешных проектов появилось в области регуляции сна и снятия стресса, например, приложения для мобильных телефонов с пополняемым профессиональным контентом.

Отдельным блоком стоят компании, построенные на технологиях дополненной реальности: такие продукты могут хорошо зарекомендовать себя, например, в коррекции аутизма».

Яна Комарова, CEO Zerno Ventures

«Нам нравятся сегменты онлайн-терапии, коучинга, решения для медитации и улучшения сна. Также мы смотрим на проекты, которые поддерживают компании, предоставляющие терапевтическую помощь (например, тестирование и оценка состояний клиентов). Рынок обладает значительным потенциалом роста как в России, так и за рубежом. По статистике, каждый пятый человек в мире страдает от различных психических расстройств, но менее трети из них получают помощь».

Дмитрий Потапов, управляющий партнер Stactive Capital

«На мой взгляд, наиболее интересные проекты в этой сфере — разного рода приложения для самотерапии, благодаря которым человек начинает знакомиться с миром психологии, видеть закономерности.

Например, чат-боты, которые в течение дня задают вопросы, связанные с вашим психологическим состоянием, и дают образовательный контент. Или приложения, позволяющие фиксировать и записывать мысли, которые вызвали у человека положительные или отрицательные эмоции.

Вряд ли эти сервисы заменят терапию полностью, но они станут шагом к тому, чтобы в дальнейшем сходить к психологу. Такие решения относительно недорогие (намного дешевле терапии) и удобные».

Эксперты, с которыми мы пообщались при подготовке материала, выделяют несколько зарубежных проектов, за которыми они следят (почти все уже стали единорогами):

Headspace — цифровая платформа, которая предлагает пользователям сеансы медитации и тренировки осознанности. У компании есть библиотека из 500+ медитаций, записи с музыкой и звуками для релаксации, видео с упражнениями, которые помогают расслабиться.

Сервис работает по подписке, месячная стоимость без учета скидок — $12,99, годовая — $69,99. В подписку для корпоративных клиентов Headspace входят дашборды, персонализированные планы вовлечения сотрудников, доступ к профессиональному комьюнити и много другое. Компания появилась в 2010 году в США и с тех пор привлекла в общей сложности $216 млн.

«Headspace прививает обществу привычку к медитации, прибегая к разным способам — вплоть до создания контента совместно с Netflix», — отмечает Илья Щербаков, старший инвестиционный директор Veb Ventures.

Ginger работает в B2B-сегменте и оказывает психологическую помощь по запросу. Через приложение пользователи могут в любое время и практически мгновенно получить ответ от тренера по психическому здоровью в чате. Им также доступны видеосозвоны с лицензированными терапевтами и психиатрами: специалисты могут выписать медикаменты, а компания-партнер Ginger доставит их прямо к двери. Кроме этого, клиенты могут использовать образовательные материалы, которые помогут справиться с тревожностью и стрессом.

Ginger работает с BuzzFeed, Sephora, Domino’s, TaskRabbit, SurveyMonkey, Pinterest и другими крупными игроками, а также продает свои услуги через страховые в более чем 50 странах. Компания была основана в 2011 году в США и всего привлекла $221 млн.

Интерфейс приложения Ginger

В августе 2021 года стало известно о слиянии Headspace и Ginger. Оценка объединенной компании превышает $3 млрд, в ней работает больше 800 сотрудников.

Calm — конкурент Headspace, приложение, которое помогает медитировать, отдыхать и лучше спать с помощью аудио- и видеозаписей: историй, расслабляющей музыки, физических упражнений, пейзажей, программ от экспертов mindfulness и так далее.

По данным с сайта, приложение Calm уже скачали более 100 млн раз. Стоимость премиум-аккаунта — $14,99 в месяц или $69,99 в год, в него входит доступ ко всему контенту, в том числе более 100 медитаций.

Calm также предлагает продукт Calm Schools для учителей и работает с корпоративными клиентами, среди заказчиков уже более 1500 организаций. Компания была основана в США в 2012 году, с тех пор она привлекла $218 млн, а ее оценка превышает $2 млрд.

«Calm и Headspace начали активно продавать свои решения корпорациям. HR-специалисты больших компаний начинают осознавать значимость этого аспекта для своих сотрудников и их продуктивности на рабочем месте», — отмечает Илья Остров, старший ассоциат инвестиционного фонда Winter Capital.

TalkSpace — платформа онлайн-терапии с лицензированными специалистами. Компания специализируется на четырех направлениях: индивидуальная терапия, терапия для пар, для подростков, а также психиатрия, которая подразумевает медикаментозное лечение. Пользователь отвечает на несколько вопросов, выбирает специалиста из предложенного списка и получает доступ к общению с ним в чате, по телефону и через видео. Стоимость подписки варьируется в зависимости от плана, базовая стоит около $65 в неделю.

Компания также предлагает услуги работодателям и школам и сотрудничает со страховыми. Talkspace была создана в США в 2012 году, она привлекла $414 млн и вышла на биржу в июне 2021 года. Выручка за первые шесть месяцев этого года составила $58 млн по сравнению с $29 млн за год до этого.

BetterHelp — конкурент Talkspace, предлагает профессиональную онлайн-терапию и работает по трем направлениям: индивидуальная терапия, терапия для пар и для подростков. Пользователь отвечает на вопросы, чтобы сервис мог порекомендовать ему наиболее подходящего специалиста. С ним можно будет общаться по переписке, телефону и через видео. Стоимость подписки варьируется от $60 до $90 в неделю с оплатой каждый месяц.

Сервис работает с бизнесом, НКО, университетами, городскими комьюнити и другими организациями. Эта американская компания была основана в 2013 году, в 2015 году ее купил крупный игрок в сфере телемедицины Teladoc (выручка почти $1 млрд в первой половине 2021 года).

Spring Health предоставляет работодателям комплексное решение для психологического благополучия сотрудников. Компания использует запатентованный метод оценки состояния человека на основе машинного обучения, чтобы подобрать для него персонализированный план лечения и ухода.

Она также предлагает коучинг, терапию, практики осознанности и медитации, управление медикаментами. Среди клиентов более 150 компаний, в том числе из Fortune 500, услугами стартапа пользуется больше 2 млн сотрудников в разных странах.

Интерфейс приложения Spring Health

Spring Health была основана в США в 2016 году и привлекла в общей сложности $296 млн. Последний раунд на $190 млн состоялся в сентябре этого года, оценка компании после него выросла до $2 млрд.

Станислав Богатюк, CEO Medcraft Fund, рассказывает, что проекты из России чаще всего пытаются скопировать уже проверенные модели и адаптировать их под специфику российского клиента. Среди российских компаний инвесторы отмечают сервисы онлайн-консультаций с психологами — Alter, «Ясно», YouTalk, «Мета», в корпоративном сегменте — «Понимаю» и «Корпоративное здоровье». Подробнее почитать об этих проектах можно в статье на RB.RU. Эксперты также следят за приложениями для медитаций, например, «Мо: медитация и сон» и «Медиатопией».

Инвесторы упомянули и другие зарубежные и российские проекты: так, Владимир Христенко называет свои портфельные компании — приложение для контроля мужского здоровья The Coach и российский сервис по борьбе с выгоранием «Велби».

Яна Комарова вспоминает сервис корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor, через который можно получить в том числе консультацию от онлайн-психологов, и зарубежный проект онлайн-коучинга для сотрудников Inuka Coaching.

Максим Чернин отмечает wellness-продукты на стыке ЗОЖ и ментального здоровья: умные часы Garmin и Apple Watch, приложение Welltory, оценивающее стресс, энергию и продуктивность. Он также выделяет компанию Stayfitt основателя I Love Supersport Максима Журило — она объединяет в одном приложении корпоративный спорт и wellness‑программы.

«Мне нравится продукты, которые интегрированы с системой наблюдения за здоровьем и состоянием человека и могут усилить основную специализацию “Доктор рядом”. На мой взгляд, решения для всего комплекса здоровья наиболее полезны и перспективны», — подчеркивает предприниматель.

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«Основная проблема — в предложении». Что мешает развитию рынка

Инвесторы выделяют несколько основных сложностей, которые мешают развитию mental health-проектов:

Отсутствие доступного и качественного предложения. В России деятельность психологов не лицензируется: это означает, что предлагать психологические услуги может человек без высшего или дополнительного образования в этой области.

«Это очень опасно: люди без специализированных знаний, которые увлекаются психологией и консультируют клиентов, могут “привести” человека в болезненную тему и не знать, как из нее “вырулить”», — объясняет Дмитрий Потапов.

Владимир Христенко, президент биофармацевтической компании «Нанолек» и бизнес-ангел

«Сейчас в России развит серый рынок “инста-коучей”, который подрывает доверие к индустрии в целом. Поэтому любому российскому серьезному проекту в нише ментального здоровья важно особое внимание уделить экспертности и доверию.

Например, при выборе фитнес-инструктора даже по внешнему виду можно будет оценить, насколько он разбирается в своем деле. В области ментального здоровья сложно понять навскидку, что за специалист перед тобой, можно ли ему доверить свое сознание. Спрос на помощь в области ментального здоровья есть, но отличить эффективного специалиста от шарлатана не всегда просто».

Вадим Федотов, CEO и сооснователь bioniq

«Одна из самых актуальных проблем, которая также является барьером — это доступность профессиональных психологов. Но как и всегда, когда есть спрос и нет предложения, игроки рынка будут придумывать альтернативы. Уверен, что психотерапевтов будут частично заменять технологии. По аналогии с legaltech — сейчас максимальное количество базовых задач юристов автоматизировано».

Недостаточная осведомленность. Хотя россияне становятся все более осознанными в отношении своего психологического здоровья, а спрос на продукты растет, над восприятием населения все еще нужно работать.

«Барьером становится отсутствие в России культуры обращения к специалистам для решения повседневных проблем на ранней стадии, будь то юридические вопросы или проблемы со здоровьем. К специалистам обращаются с уже основательно запущенной проблемой, требующей кардинальных решений», — считает Илья Щербаков, старший инвестиционный директор Veb Ventures.

Евгений Ларионов, партнер LongLifeLab Ventures

«Как и в любой зарождающейся индустрии, в случае гаджетов необходимо работать с осведомленностью и доверием, в случае с психологической поддержкой — с особенностями культурных кодов в нашей стране (мы менее склонны обращаться за помощью к специалистам).

Тем не менее, в последние годы ситуация начинает меняться и, думаю, рынок ожидает хороший рост. Примеры текущих метрик стартапов, которые я знаю, тому прямое свидетельство».

Сложность масштабирования B2C-проектов. Владимир Христенко, президент биофармацевтической компании «Нанолек» и бизнес-ангел, поясняет: «Если пытаться перевести в онлайн офлайновые практики, нужны реальные терапевты и их время. Возможности роста проекта дополнительно ограничены их ресурсом.

А в любом онлайн-проекте, связанном с медитациями, есть проблема в низком уровне удержания клиентов. Мы все хотим быстрых результатов и изменений, а медитации требуют постоянной практики, и с первого раза “эффекта налицо” не бывает. Большая часть пользователей отваливается после первого месяца, потому что они не готовы прикладывать регулярные усилия. В результате на второй платеж выходит только 10-20% пользователей, и это проблема всей индустрии».

Среди других сложностей и барьеров, которые упоминают инвесторы: ограниченность российского рынка, отсутствие интеграции mental health в государственную систему здравоохранения, а также защита данных пациентов.

Станислав Богатюк, CEO Medcraft Fund

«Рынок России не очень крупный, большую компанию в сфере mental health здесь построить сложно, а значит, сложно привлечь венчурное финансирование. Хотя многих это не останавливает: те, кто рассматривает дивидендную модель как основную, могут быть в плюсе, если выдержат активную внутреннюю конкуренцию в ближайшие 2-3 года.

С другой стороны, к нам часто приходят российские предприниматели, которые изначально ориентируются на рынки США, Европы, Индии. В каждой из стран есть свои особенности и законы по оказанию психологической и психиатрической помощи. Но широкий взгляд на рынок, безусловно, дает им шанс сделать продукт более востребованным и масштабным».

Максим Чернин, сооснователь и член совета директоров «Доктор Рядом»

«Развитие проектов в сфере mental health затрудняет тот факт, что они не вшиты в государственные программы поддержки населения. Психологическому здоровью в системе здравоохранения внимания практически не уделяется, так что автоматизировать и технологизировать тут нечего. При этом по ОМС в России обслуживается более 90% граждан».

Дмитрий Потапов, управляющий партнер Stactive Capital

«Пользователям нужна уверенность в том, что их личные данные хорошо защищены. Например, в случае с корпоративными сервисами работодатель может запросить у подрядчика информацию о сессиях своих сотрудников.

Компании на этом рынке декларируют, что не передают заказчикам такие данные. Думаю, так оно и есть, но по факту это барьер. Мой друг, владелец бизнеса, в какой-то момент предложил сотруднику оплачивать терапию, однако тот отказался. Спустя долгое время работник объяснил причину — переживал, что работодатель узнает, что именно он будет говорить психологу».

Тренды в mental health: мнения инвесторов

Владимир Христенко, президент биофармацевтической компании «Нанолек» и бизнес-ангел

«Я считаю, что будущее в этой нише — за новыми бизнес-моделями, которые помогут проектам масштабироваться быстрее и при этом обеспечат персонализированный подход. Это смесь искусственного и естественного. Такую модель все ищут, но еще не нашли».

Илья Щербаков, старший инвестиционный директор Veb Ventures

«Российский рынок, скорее всего, будет повторять недавние тренды других стран, в которых проникновение услуг по оказанию психологической и психотерапевтической помощи сравнительно невелико.

В пример можно привести Индию, где в последний год наблюдается кратный рост венчурных инвестиций в mental health-стартапы. Рост, безусловно, впечатляющий лишь без учета эффекта низкой базы, однако позитивный тренд налицо.

Также к росту инвестиций приведет снижение стигматизации mental health-проблем и признание их распространенным медицинским состоянием, требующим не замалчивания, а решения».

Максим Чернин, сооснователь и член совета директоров «Доктор Рядом»

«Думаю, узкоспециализированные проекты (например, ведение дневника или измерение уровня стресса) не очень перспективны. Они будут появляться и исчезать, кто-то проявит себя лучше, кто-то — хуже. Нужна интеграция с общей системой управления здоровьем, классической медициной, образом жизни человека.

Поэтому объединение mental health с носимыми гаджетами и смартфонами, которыми люди пользуются ежедневно, точно будет давать импульс для развития направления. Решения для психологического здоровья должны плавно встроиться в жизнь человека и предлагать ему регулярные, работающие рекомендации».

Евгений Ларионов, партнер LongLifeLab Ventures

«Думаю, на рынке healthtech в целом мы увидим наибольший рост на стыке рынков и моделей. Будут распространяться персонализация, модель подписки, ИИ, VR для моделирования ситуаций.

Я также ожидаю роста рынка различных гаджетов, помогающих управлять ментальным здоровьем (от простых устройств, генерирующих электромагнитные волны, помогающих уснуть или расслабиться, до neurotech-гаджетов и имплантатов)».

Вадим Федотов, CEO и сооснователь bioniq

«Уверен, появятся датчики, которые смогут отслеживать происходящие в мозге процессы и собирать большие данные, в том числе для оценки качества сна на уровне нервной системы.

Можно будет анализировать, что влияет на человека, с точки зрения психосоматики и когнитивных способностей и создавать с учетом этого долгоиграющий персонализированный контент».

Станислав Богатюк, CEO Medcraft Fund

«Я бы выделил несколько интересных трендов.

Во-первых, проникновение в эту сферу ИИ: в Индии, например, есть приложение с полностью оцифрованным психологом-роботом.

За меньшие, чем при визите к реальному психологу, деньги он выдаст стандартные рекомендации, посоветует базовые психологические техники и осведомится о вашем самочувствии.

Сегодня это приложение еще не способно работать на уровне настоящего психолога, да и большинство клиентов предпочитают делиться своими проблемами с живыми людьми. Но с развитием алгоритмов обработки естественного языка оно может стать ценным ежедневным помощником. Скорее всего, речь будет идти о гибридных моделях, когда ИИ собирает и мониторит основные данные, а специалист делает выводы об эффективности терапии.

Второй тренд — это развитие групповой онлайн-психотерапии, онлайн-групп поддержки: те навыки, которые мы приобрели, общаясь в соцсетях и сетевых играх, вполне могут пригодиться для переноса этого традиционного офлайн-формата в онлайн.

Третий тренд — размытие границ между классическими психологическими методиками и коучингом.

Многие психологи сегодня стараются получить дополнительные знания о коучинге и начинают активно применять их в практике. К этому их подталкивает отличающийся от офлайна образ клиента в онлайне: часто он не может правильно сформулировать свой запрос и ищет помощи у психолога в решении жизненных ситуаций, не имея при этом каких-либо личностных расстройств.

Возможно, здесь мы увидим появление новых научных школ и течений, изначально опирающихся на онлайн-коммуникацию.

В целом, с накоплением цифровых данных об эффективности программ психического здоровья и обратной связи от клиентов будут меняться классические подходы в психологии».

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