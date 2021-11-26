В светлое будущее: как развивается рынок стартапов для ментального здоровья в России

По данным исследования CB Insights, мировые инвестиции в mental health tech в 2020 году составили почти $2 млрд — на 60% больше, чем в 2019 году. При этом только в первой половине 2021 года инвесторы вложили в стартапы в области ментального здоровья больше $2 млрд, а второй квартал показал рекордные результаты: $1,3 млрд.
Такие цифры во многом объясняются мегараундами: например, американская компания Cerebral в июне привлекла $127 млн по оценке $1,2 млрд, что сделало стартап «единорогом». Cerebral помогает людям, которые страдают от тревожных расстройств, депрессии и бессонницы. В их подписку входят регулярные осмотры и онлайн-встречи с врачом, сессии с консультантом по уходу и доставка лекарств.
Еще более крупный раунд во втором квартале привлек другой американский «единорог» Lyra Health. Компания работает в корпоративном сегменте и предлагает сотрудникам своих клиентов услуги в сфере mental health, например, доступ к сети квалифицированных врачей, психологов и коучей. В июне она привлекла $200 млн, ее оценка достигла $4,6 млрд.
В России индустрия mental health tech пока находится на ранней стадии, но инвесторы все больше интересуются этим направлением. RB.RU узнал, чем их привлекает сегмент психического здоровья, а также выяснил, за какими компаниям они следят и какие тренды и барьеры на рынке видят.
Содержание:
- Чем рынок mental health интересен инвесторам
- Перспективные ниши и проекты
- Что мешает развитию рынка
- Тренды в mental health tech
Чем рынок mental health интересен инвесторам
У индустрии mental health хорошие перспективы — и дело не только в пандемии. Станислав Богатюк, CEO Medcraft Fund и врач-психиатр по образованию, отмечает, что «в нише заложен огромный потенциал: на фоне развития технологий меняются пользовательские привычки, появляются новые продукты, которые делают психологические услуги более дешевыми и персональными одновременно».
По словам Вадима Федотова, CEO и сооснователя bioniq, за последние несколько лет изменилось восприятие mental health: люди стали понимать, что ментальное здоровье — это и есть здоровье, оно требует профилактики, поддержки и развития, и если у человека проблемы в этой области, значит, он болен. Прорыву способствовало в том числе развитие телемедицины: психологические услуги стали более доступными и масштабируемыми.
Эксперты отмечают рост спроса и готовности пользователей покупать продукты и услуги в сфере mental health. «В обществе стремительно растет awareness относительно подобных проблем, при этом люди все более склонны платить за качественные сервисы, особенно в области здоровья себя и своих близких», — поясняет Илья Остров, старший ассоциат инвестиционного фонда Winter Capital.
Максим Чернин, сооснователь и член совета директоров «Доктор рядом», называет mental health одним из краеугольных камней в процессе управления здоровьем.
Предприниматель определяет для себя здоровье как холистический, целостный набор разных аспектов этого понятия; в него входят физическое (тело), психологическое (душа), интеллектуальное (разум) здоровье, а также наличие в жизни человека смысла (дух). «Направление mental health интересует меня в интеграционном смысле, когда ему отводится важная, но не единственная роль в общей системе управления здоровьем».
Евгений Ларионов, партнер LongLifeLab Ventures
«Быстро меняющийся мир приносит людям много неопределенности, задач по трансформации себя и, как следствие, значительное количество стрессов. Управление эмоциональным и ментальным здоровьем в связи с этим приобретает все большую важность. Кроме того, серебряное цунами (увеличение доли пожилого населения) вызывает рост интереса к снижению рисков деменции и болезни Альцгеймера, в чем некоторые стартапы из сферы mental health тоже оказывают посильную помощь».
Яна Комарова, CEO Zerno Ventures
«Mental health-проекты напрямую направлены на улучшение здоровья и качества жизни людей, а предоставление этих услуг онлайн только повысит их доступность для потребителей. Поэтому мы как фонд с импакт-фокусом планируем активно инвестировать в этот сегмент.
C точки зрения оценки социального и экономического эффекта от инвестиций в mental health, каждый доллар, потраченный на масштабирование таких проектов, приносит $4 возврата для экономики в виде улучшения здоровья и продуктивности людей.
Рынок обладает значительным потенциалом роста как в России, так и за рубежом. По статистике, каждый пятый человек в мире страдает от различных психических расстройств, но менее трети из них получают помощь».
Несмотря на социально-экономическую значимость mental health-индустрии, вложения в это направление на государственном уровне пока незначительны. Общие расходы на здравоохранение огромны: они составляют около 10% глобального ВВП и продолжают расти.
При этом расходы отдельных мировых систем на mental health — всего лишь порядка 1-3% от совокупных трат на здоровье, подчеркивает Максим Чернин. И это несмотря на то, что исследования доказывают: стоимость и время лечения человека с физическим заболеванием, но без депрессии, в 2,5 раза меньше, чем пациента с таким же заболеванием и депрессией.
Предприниматель объясняет, что сейчас медицина направлена на устранение симптомов, а не на поиск первопричины. А она часто связана с психологией.
«Тем не менее, я верю, что идет развенчание образа врача как жреца. Нам доступно больше информации, появляются новые способы определить свое состояние, например, с помощью носимых устройств. Это точно подогреет интерес людей к достижению баланса в разных аспектах здоровья. А здоровье — это ключевое основание для развития человека и реализации его творческого потенциала».
Перспективные ниши и проекты: за кем следят инвесторы
Компании в сегменте mental health обычно работают по трем моделям в зависимости от клиента: предлагают продукты и услуги конечному пользователю (B2C), организациям (B2B), а также продают через страховые компании и клиники.
Максим Чернин, сооснователь и член совета директоров «Доктор Рядом»
«Направление B2C — интересное и ведет к большой капитализации. Но оно самое сложное с точки зрения затрат и рисков, особенно венчурных.
На мой взгляд, сильнее других сейчас растет корпоративный сегмент услуг в области mental health, в том числе в России. Мы видим, что запрос на управление здоровьем идет от корпораций для своих сотрудников. Это особенно актуально в период пандемии, удаленной работы, повышения общей нервозности.
Преимущество для игроков в этом сегменте — в том, что их решения удобно масштабировать, ведь у крупного заказчика может работать несколько тысяч человек.
На Западе активно развивается формат сотрудничества с медицинскими учреждениями и страховыми компаниями, которые включают инструменты mental health в страховые пакеты. В России это направление тоже постепенно растет».
Инвесторам интересны не только разные модели, но и ниши и технологии: это носимые устройства, P2P-платформы психологов и коучей, решения с использованием ИИ, интернета вещей, AR и VR, образовательные платформы, мобильные приложения для медитации и многое другое».
Станислав Богатюк, CEO Medcraft Fund
«Безусловно, интересными выглядят проекты, которые делают возможными дистанционные визиты к психологу и психотерапевту. Еще один блок работ — это удаленный мониторинг психического здоровья, контроль побочных эффектов от терапии в случае назначения лекарств. Также немало успешных проектов появилось в области регуляции сна и снятия стресса, например, приложения для мобильных телефонов с пополняемым профессиональным контентом.
Отдельным блоком стоят компании, построенные на технологиях дополненной реальности: такие продукты могут хорошо зарекомендовать себя, например, в коррекции аутизма».
Яна Комарова, CEO Zerno Ventures
«Нам нравятся сегменты онлайн-терапии, коучинга, решения для медитации и улучшения сна. Также мы смотрим на проекты, которые поддерживают компании, предоставляющие терапевтическую помощь (например, тестирование и оценка состояний клиентов). Рынок обладает значительным потенциалом роста как в России, так и за рубежом. По статистике, каждый пятый человек в мире страдает от различных психических расстройств, но менее трети из них получают помощь».
Дмитрий Потапов, управляющий партнер Stactive Capital
«На мой взгляд, наиболее интересные проекты в этой сфере — разного рода приложения для самотерапии, благодаря которым человек начинает знакомиться с миром психологии, видеть закономерности.
Например, чат-боты, которые в течение дня задают вопросы, связанные с вашим психологическим состоянием, и дают образовательный контент. Или приложения, позволяющие фиксировать и записывать мысли, которые вызвали у человека положительные или отрицательные эмоции.
Вряд ли эти сервисы заменят терапию полностью, но они станут шагом к тому, чтобы в дальнейшем сходить к психологу. Такие решения относительно недорогие (намного дешевле терапии) и удобные».
Эксперты, с которыми мы пообщались при подготовке материала, выделяют несколько зарубежных проектов, за которыми они следят (почти все уже стали единорогами):
- Headspace — цифровая платформа, которая предлагает пользователям сеансы медитации и тренировки осознанности. У компании есть библиотека из 500+ медитаций, записи с музыкой и звуками для релаксации, видео с упражнениями, которые помогают расслабиться.
Сервис работает по подписке, месячная стоимость без учета скидок — $12,99, годовая — $69,99. В подписку для корпоративных клиентов Headspace входят дашборды, персонализированные планы вовлечения сотрудников, доступ к профессиональному комьюнити и много другое. Компания появилась в 2010 году в США и с тех пор привлекла в общей сложности $216 млн.
«Headspace прививает обществу привычку к медитации, прибегая к разным способам — вплоть до создания контента совместно с Netflix», — отмечает Илья Щербаков, старший инвестиционный директор Veb Ventures.
- Ginger работает в B2B-сегменте и оказывает психологическую помощь по запросу. Через приложение пользователи могут в любое время и практически мгновенно получить ответ от тренера по психическому здоровью в чате. Им также доступны видеосозвоны с лицензированными терапевтами и психиатрами: специалисты могут выписать медикаменты, а компания-партнер Ginger доставит их прямо к двери. Кроме этого, клиенты могут использовать образовательные материалы, которые помогут справиться с тревожностью и стрессом.
Ginger работает с BuzzFeed, Sephora, Domino’s, TaskRabbit, SurveyMonkey, Pinterest и другими крупными игроками, а также продает свои услуги через страховые в более чем 50 странах. Компания была основана в 2011 году в США и всего привлекла $221 млн.
Интерфейс приложения Ginger
В августе 2021 года стало известно о слиянии Headspace и Ginger. Оценка объединенной компании превышает $3 млрд, в ней работает больше 800 сотрудников.
- Calm — конкурент Headspace, приложение, которое помогает медитировать, отдыхать и лучше спать с помощью аудио- и видеозаписей: историй, расслабляющей музыки, физических упражнений, пейзажей, программ от экспертов mindfulness и так далее.
По данным с сайта, приложение Calm уже скачали более 100 млн раз. Стоимость премиум-аккаунта — $14,99 в месяц или $69,99 в год, в него входит доступ ко всему контенту, в том числе более 100 медитаций.
Calm также предлагает продукт Calm Schools для учителей и работает с корпоративными клиентами, среди заказчиков уже более 1500 организаций. Компания была основана в США в 2012 году, с тех пор она привлекла $218 млн, а ее оценка превышает $2 млрд.
«Calm и Headspace начали активно продавать свои решения корпорациям. HR-специалисты больших компаний начинают осознавать значимость этого аспекта для своих сотрудников и их продуктивности на рабочем месте», — отмечает Илья Остров, старший ассоциат инвестиционного фонда Winter Capital.
- TalkSpace — платформа онлайн-терапии с лицензированными специалистами. Компания специализируется на четырех направлениях: индивидуальная терапия, терапия для пар, для подростков, а также психиатрия, которая подразумевает медикаментозное лечение. Пользователь отвечает на несколько вопросов, выбирает специалиста из предложенного списка и получает доступ к общению с ним в чате, по телефону и через видео. Стоимость подписки варьируется в зависимости от плана, базовая стоит около $65 в неделю.
Компания также предлагает услуги работодателям и школам и сотрудничает со страховыми. Talkspace была создана в США в 2012 году, она привлекла $414 млн и вышла на биржу в июне 2021 года. Выручка за первые шесть месяцев этого года составила $58 млн по сравнению с $29 млн за год до этого.
- BetterHelp — конкурент Talkspace, предлагает профессиональную онлайн-терапию и работает по трем направлениям: индивидуальная терапия, терапия для пар и для подростков. Пользователь отвечает на вопросы, чтобы сервис мог порекомендовать ему наиболее подходящего специалиста. С ним можно будет общаться по переписке, телефону и через видео. Стоимость подписки варьируется от $60 до $90 в неделю с оплатой каждый месяц.
Сервис работает с бизнесом, НКО, университетами, городскими комьюнити и другими организациями. Эта американская компания была основана в 2013 году, в 2015 году ее купил крупный игрок в сфере телемедицины Teladoc (выручка почти $1 млрд в первой половине 2021 года).
- Spring Health предоставляет работодателям комплексное решение для психологического благополучия сотрудников. Компания использует запатентованный метод оценки состояния человека на основе машинного обучения, чтобы подобрать для него персонализированный план лечения и ухода.
Она также предлагает коучинг, терапию, практики осознанности и медитации, управление медикаментами. Среди клиентов более 150 компаний, в том числе из Fortune 500, услугами стартапа пользуется больше 2 млн сотрудников в разных странах.
Интерфейс приложения Spring Health
Spring Health была основана в США в 2016 году и привлекла в общей сложности $296 млн. Последний раунд на $190 млн состоялся в сентябре этого года, оценка компании после него выросла до $2 млрд.
Станислав Богатюк, CEO Medcraft Fund, рассказывает, что проекты из России чаще всего пытаются скопировать уже проверенные модели и адаптировать их под специфику российского клиента. Среди российских компаний инвесторы отмечают сервисы онлайн-консультаций с психологами — Alter, «Ясно», YouTalk, «Мета», в корпоративном сегменте — «Понимаю» и «Корпоративное здоровье». Подробнее почитать об этих проектах можно в статье на RB.RU. Эксперты также следят за приложениями для медитаций, например, «Мо: медитация и сон» и «Медиатопией».
Инвесторы упомянули и другие зарубежные и российские проекты: так, Владимир Христенко называет свои портфельные компании — приложение для контроля мужского здоровья The Coach и российский сервис по борьбе с выгоранием «Велби».
Яна Комарова вспоминает сервис корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor, через который можно получить в том числе консультацию от онлайн-психологов, и зарубежный проект онлайн-коучинга для сотрудников Inuka Coaching.
Максим Чернин отмечает wellness-продукты на стыке ЗОЖ и ментального здоровья: умные часы Garmin и Apple Watch, приложение Welltory, оценивающее стресс, энергию и продуктивность. Он также выделяет компанию Stayfitt основателя I Love Supersport Максима Журило — она объединяет в одном приложении корпоративный спорт и wellness‑программы.
«Мне нравится продукты, которые интегрированы с системой наблюдения за здоровьем и состоянием человека и могут усилить основную специализацию “Доктор рядом”. На мой взгляд, решения для всего комплекса здоровья наиболее полезны и перспективны», — подчеркивает предприниматель.
Читать: Mental Health Tech в России: подборка сервисов для самопомощи
«Основная проблема — в предложении». Что мешает развитию рынка
Инвесторы выделяют несколько основных сложностей, которые мешают развитию mental health-проектов:
- Отсутствие доступного и качественного предложения. В России деятельность психологов не лицензируется: это означает, что предлагать психологические услуги может человек без высшего или дополнительного образования в этой области.
Владимир Христенко, президент биофармацевтической компании «Нанолек» и бизнес-ангел
«Сейчас в России развит серый рынок “инста-коучей”, который подрывает доверие к индустрии в целом. Поэтому любому российскому серьезному проекту в нише ментального здоровья важно особое внимание уделить экспертности и доверию.
Например, при выборе фитнес-инструктора даже по внешнему виду можно будет оценить, насколько он разбирается в своем деле. В области ментального здоровья сложно понять навскидку, что за специалист перед тобой, можно ли ему доверить свое сознание. Спрос на помощь в области ментального здоровья есть, но отличить эффективного специалиста от шарлатана не всегда просто».
Вадим Федотов, CEO и сооснователь bioniq
«Одна из самых актуальных проблем, которая также является барьером — это доступность профессиональных психологов. Но как и всегда, когда есть спрос и нет предложения, игроки рынка будут придумывать альтернативы. Уверен, что психотерапевтов будут частично заменять технологии. По аналогии с legaltech — сейчас максимальное количество базовых задач юристов автоматизировано».
- Недостаточная осведомленность. Хотя россияне становятся все более осознанными в отношении своего психологического здоровья, а спрос на продукты растет, над восприятием населения все еще нужно работать.
«Барьером становится отсутствие в России культуры обращения к специалистам для решения повседневных проблем на ранней стадии, будь то юридические вопросы или проблемы со здоровьем. К специалистам обращаются с уже основательно запущенной проблемой, требующей кардинальных решений», — считает Илья Щербаков, старший инвестиционный директор Veb Ventures.
Евгений Ларионов, партнер LongLifeLab Ventures
«Как и в любой зарождающейся индустрии, в случае гаджетов необходимо работать с осведомленностью и доверием, в случае с психологической поддержкой — с особенностями культурных кодов в нашей стране (мы менее склонны обращаться за помощью к специалистам).
Тем не менее, в последние годы ситуация начинает меняться и, думаю, рынок ожидает хороший рост. Примеры текущих метрик стартапов, которые я знаю, тому прямое свидетельство».
- Сложность масштабирования B2C-проектов. Владимир Христенко, президент биофармацевтической компании «Нанолек» и бизнес-ангел, поясняет: «Если пытаться перевести в онлайн офлайновые практики, нужны реальные терапевты и их время. Возможности роста проекта дополнительно ограничены их ресурсом.
А в любом онлайн-проекте, связанном с медитациями, есть проблема в низком уровне удержания клиентов. Мы все хотим быстрых результатов и изменений, а медитации требуют постоянной практики, и с первого раза “эффекта налицо” не бывает. Большая часть пользователей отваливается после первого месяца, потому что они не готовы прикладывать регулярные усилия. В результате на второй платеж выходит только 10-20% пользователей, и это проблема всей индустрии».
Среди других сложностей и барьеров, которые упоминают инвесторы: ограниченность российского рынка, отсутствие интеграции mental health в государственную систему здравоохранения, а также защита данных пациентов.
Станислав Богатюк, CEO Medcraft Fund
«Рынок России не очень крупный, большую компанию в сфере mental health здесь построить сложно, а значит, сложно привлечь венчурное финансирование. Хотя многих это не останавливает: те, кто рассматривает дивидендную модель как основную, могут быть в плюсе, если выдержат активную внутреннюю конкуренцию в ближайшие 2-3 года.
С другой стороны, к нам часто приходят российские предприниматели, которые изначально ориентируются на рынки США, Европы, Индии. В каждой из стран есть свои особенности и законы по оказанию психологической и психиатрической помощи. Но широкий взгляд на рынок, безусловно, дает им шанс сделать продукт более востребованным и масштабным».
Максим Чернин, сооснователь и член совета директоров «Доктор Рядом»
«Развитие проектов в сфере mental health затрудняет тот факт, что они не вшиты в государственные программы поддержки населения. Психологическому здоровью в системе здравоохранения внимания практически не уделяется, так что автоматизировать и технологизировать тут нечего. При этом по ОМС в России обслуживается более 90% граждан».
Дмитрий Потапов, управляющий партнер Stactive Capital
«Пользователям нужна уверенность в том, что их личные данные хорошо защищены. Например, в случае с корпоративными сервисами работодатель может запросить у подрядчика информацию о сессиях своих сотрудников.
Компании на этом рынке декларируют, что не передают заказчикам такие данные. Думаю, так оно и есть, но по факту это барьер. Мой друг, владелец бизнеса, в какой-то момент предложил сотруднику оплачивать терапию, однако тот отказался. Спустя долгое время работник объяснил причину — переживал, что работодатель узнает, что именно он будет говорить психологу».
Тренды в mental health: мнения инвесторов
Владимир Христенко, президент биофармацевтической компании «Нанолек» и бизнес-ангел
«Я считаю, что будущее в этой нише — за новыми бизнес-моделями, которые помогут проектам масштабироваться быстрее и при этом обеспечат персонализированный подход. Это смесь искусственного и естественного. Такую модель все ищут, но еще не нашли».
Илья Щербаков, старший инвестиционный директор Veb Ventures
«Российский рынок, скорее всего, будет повторять недавние тренды других стран, в которых проникновение услуг по оказанию психологической и психотерапевтической помощи сравнительно невелико.
В пример можно привести Индию, где в последний год наблюдается кратный рост венчурных инвестиций в mental health-стартапы. Рост, безусловно, впечатляющий лишь без учета эффекта низкой базы, однако позитивный тренд налицо.
Также к росту инвестиций приведет снижение стигматизации mental health-проблем и признание их распространенным медицинским состоянием, требующим не замалчивания, а решения».
Максим Чернин, сооснователь и член совета директоров «Доктор Рядом»
«Думаю, узкоспециализированные проекты (например, ведение дневника или измерение уровня стресса) не очень перспективны. Они будут появляться и исчезать, кто-то проявит себя лучше, кто-то — хуже. Нужна интеграция с общей системой управления здоровьем, классической медициной, образом жизни человека.
Поэтому объединение mental health с носимыми гаджетами и смартфонами, которыми люди пользуются ежедневно, точно будет давать импульс для развития направления. Решения для психологического здоровья должны плавно встроиться в жизнь человека и предлагать ему регулярные, работающие рекомендации».
Евгений Ларионов, партнер LongLifeLab Ventures
«Думаю, на рынке healthtech в целом мы увидим наибольший рост на стыке рынков и моделей. Будут распространяться персонализация, модель подписки, ИИ, VR для моделирования ситуаций.
Я также ожидаю роста рынка различных гаджетов, помогающих управлять ментальным здоровьем (от простых устройств, генерирующих электромагнитные волны, помогающих уснуть или расслабиться, до neurotech-гаджетов и имплантатов)».
Вадим Федотов, CEO и сооснователь bioniq
«Уверен, появятся датчики, которые смогут отслеживать происходящие в мозге процессы и собирать большие данные, в том числе для оценки качества сна на уровне нервной системы.
Можно будет анализировать, что влияет на человека, с точки зрения психосоматики и когнитивных способностей и создавать с учетом этого долгоиграющий персонализированный контент».
Станислав Богатюк, CEO Medcraft Fund
«Я бы выделил несколько интересных трендов.
- Во-первых, проникновение в эту сферу ИИ: в Индии, например, есть приложение с полностью оцифрованным психологом-роботом.
За меньшие, чем при визите к реальному психологу, деньги он выдаст стандартные рекомендации, посоветует базовые психологические техники и осведомится о вашем самочувствии.
Сегодня это приложение еще не способно работать на уровне настоящего психолога, да и большинство клиентов предпочитают делиться своими проблемами с живыми людьми. Но с развитием алгоритмов обработки естественного языка оно может стать ценным ежедневным помощником. Скорее всего, речь будет идти о гибридных моделях, когда ИИ собирает и мониторит основные данные, а специалист делает выводы об эффективности терапии.
- Второй тренд — это развитие групповой онлайн-психотерапии, онлайн-групп поддержки: те навыки, которые мы приобрели, общаясь в соцсетях и сетевых играх, вполне могут пригодиться для переноса этого традиционного офлайн-формата в онлайн.
- Третий тренд — размытие границ между классическими психологическими методиками и коучингом.
Многие психологи сегодня стараются получить дополнительные знания о коучинге и начинают активно применять их в практике. К этому их подталкивает отличающийся от офлайна образ клиента в онлайне: часто он не может правильно сформулировать свой запрос и ищет помощи у психолога в решении жизненных ситуаций, не имея при этом каких-либо личностных расстройств.
Возможно, здесь мы увидим появление новых научных школ и течений, изначально опирающихся на онлайн-коммуникацию.
В целом, с накоплением цифровых данных об эффективности программ психического здоровья и обратной связи от клиентов будут меняться классические подходы в психологии».
Обложка: Shutterstock
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