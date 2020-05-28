Виртуальные путешествия и сложные прогнозы: как цифровые сервисы меняют туристический рынок

Андрей Казанцев, операционный директор сервиса для поиска автобусных билетов DaEdu , рассказывает, у кого в новых условиях есть шансы выжить и что делать, чтобы соответствовать требованиям времени и запросам потребителя.

Пандемия коронавируса надолго заморозила рынок путешествий: возобновления привычного сообщения с другими странами не стоит ждать минимум до осени. Однако внутренний туризм может возродиться уже с начала лета, и участникам отрасли нужно быть к этому готовыми.

Тотальная цифровизация затронула туристическую отрасль задолго до эпидемии: все больше клиентов выбирают самостоятельное планирование путешествий с помощью онлайн-сервисов. И если раньше главным действующим лицом в путешествии было туристическое агентство, то поколения «миллениалов» и «зетов» предпочитают пользоваться интернетом, чтобы продумать маршрут, выбрать рейс и найти жилье.

Между тем, на туристическом рынке сегодня насчитывается свыше 3 тысяч технологических компаний и стартапов. Чтобы выдержать конкуренцию, важно держать руку на пульсе последних тенденций и потребностей аудитории.





Shutterstock / RossHelen





Перелет плюс проживание

Одна из таких тенденций — универсальность. Пользователю гораздо удобнее «собрать» свое путешествие на одной платформе, чем переходить с сайта на сайт. Поэтому в приоритете будут те компании, которые смогут предложить максимальный набор услуг: от выбора рейса до информации о месте назначения. Сюда же относится и мультимодальный поиск — возможность скомбинировать несколько видов транспорта.

Стандартными пакетами «перелет+проживание» или «перелет+трансфер+проживание» сегодня никого не удивишь, поэтому на первый план выходит возможность собрать на одной платформе собственный пакет из наиболее широкого ассортимента предложений.

Такой сервис в прошлом году запустила компания «Круизный дом»: в нем доступны такие варианты, как «перелет+круиз», «трансфер+круиз» и «круиз+отель», система покажет общее время в пути и число пересадок, а каждый пользователь платформы может составить и оплатить многокомпонентный тур.

Мультимодальность как тренд только начинает выходить на рынок туристических услуг. Формат сложносоставных маршрутов и путешествий требует новых подходов к сервисам, агентствам, цифровым платформам, а значит, развития мультимодальности стоит ожидать в среднесрочной перспективе.





Must have: искусственный разум

Второй важный элемент, без которого уже сложно представить современный онлайн-сервис — технологии искусственного интеллекта, которые помогают прогнозировать цены, составлять оптимальные маршруты, подбирать выгодные варианты размещения предсказывать предпочтения пользователей — все то, что помогает человеку сэкономить время и усилия.

Это могут быть и такие услуги, которые клиент не может выполнить самостоятельно: например, сервис Aviasales использует собственный инструмент «Пророк», разработанный на основе ИИ. Он «предсказывает» стоимость билетов на те даты, на которые реальных данных еще нет. Принцип работы «Пророка» основан на анализе статистики за последние десять лет, а погрешность в прогнозах, по словам ребят, составляет всего 10%.

Искусственный интеллект тесно связан с персонализацией маркетинга, которую активно применяют в своей деятельности ритейл-сети и банки. Эта тенденция постепенно осваивается и туристическим рынком: так, если ваш клиент летает экономом или стабильно отдыхает на море, нет смысла предлагать ему бизнес-класс или туры по историческим местам.



Виртуальный туризм

Технологии виртуальной реальности в туризме применялись еще до коронавируса — в частности, для продвижения отелей, как это сделал Atlantis The Palm в Дубае. Вместо того чтобы читать длинное описание и изучать десятки отзывов и фотографий, клиент может совершить виртуальную прогулку по территории отеля и «увидеть» все изнутри своими глазами.

VR-решения используются для подготовки к выездным мероприятиям, выбора локации для отдыха и даже чтобы скрасить время пассажиров авиарейсов: например, компания Skylights предлагает VR-развлечения во время длительных перелетов и ожидания в аэропорту.

Пандемия коронавируса дала VR-технологиям мощный толчок к развитию: популярность начал приобретать так называемый виртуальный туризм: с помощью VR можно совершить погружение с гигантскими скатами, изучить коллекции мировых музеев и даже прогуляться по Марсу — и все это не нарушая режима самоизоляции.





Источник: Epic Games





Один из самых популярных сервисов для путешествий из собственного дома — сервис Google Earth VR, который позволяет перенестись в любую точку мира: например, пролететь над заснеженным пиком Маттерхорн в швейцарских Альпах или пройтись по знаменитому стадиону Гонгконга.

После окончания эпидемии, когда физические путешествия станут вновь доступны, VR может сохранить свою актуальность как инструмент маркетинга.

Виртуальные туры помогут компаниям продвигать туристические направления, вдохновляя пользователей красочными панорамами пейзажей и местных достопримечательностей.





Технологии и внутренний туризм

Онлайн-платежи, мобильные приложения, быстрый поиск, чат-боты — все эти элементы стали практически обязательными для любого современного сервиса, и туристический рынок здесь не исключение. Так, одной из причин банкротства крупнейшего туристического холдинга Thomas Cook многие эксперты называют именно пренебрежение технологическими тенденциями в пользу традиционной офлайн-модели.

Современный потребитель избалован качественными цифровыми продуктами, которые предлагают максимально удобный сервис и экономят время. В условиях жесткой конкуренции менее функциональные решения обречены на отставание.

Сейчас, с учетом ожидаемого всплеска внутреннего туризма, компании и потребители будут акцентировать свое внимание на тех инструментах, которые помогут организовать путешествие по стране: это всевозможные агрегаторы билетов, поиск электричек и автобусов, приложения с маршрутами по интересным местам и даже сервисы для поиска свободных парковочных мест в любой локации страны.





Shutterstock / Gayvoronskaya_Yana





И тут нужно учитывать несколько важных аспектов:

Необходимым элементом для каждого игрока на рынке становится предоставление пользователю широкого выбора маршрутов, цен, перевозчиков, способов логистики на единой платформе.

Второе важное направление, которое будет актуально в условиях закрытых границ, — расширение покрытия маршрутов внутри страны, учитывая самые отдаленные точки локаций.

Время искать новые варианты транспорта. Рынок путешествий и поездок изменится в связи с резким увеличением цен на авиабилеты, поэтому путешественники будут рассматривать и другие релевантные виды транспорта. При этом пассажиры автобусов очень чувствительны к изменению цены и запросто пересаживаются на другие виды транспорта, поэтому повышения цен на 100% как у авиаперевозчиков ждать не приходится. По нашим данным, цены на автобусные билеты в летний период увеличатся не более, чем на 20%.

Максимально удобный и востребованный сервис для путешественников сегодня невозможен без цифровых технологий. Но необязательно тратить ресурсы на разработку собственных решений: оптимальнее адаптировать существующие инструменты под свой продукт и экономические условия рынка. Главное — понимать, в чем его уникальность и какие потребности вашего потребителя он может закрыть.



Как достичь максимума

Помните общее правило поиска возможностей

Вам нужно либо делать новое на старом рынке, либо делать то же, что и раньше, на новом. Такси начали заниматься доставкой (новое на старом рынке), приложения для медитаций расширяют функциональность личными дневниками (старое на новом рынке). В поиске возможностей помогают мозговые штурмы. Дам совет: для разогрева решите какую-то абстрактную задачу. Вы сможете расшевелить команду и настроить на правильную волну.

Используйте возможности цифровых технологий

Сказано уже на каждом углу: автоматизация и ИИ — основные инструменты нашего времени. С ними вы сможете создать решения, которые будут помогать клиенту в выборе, экономить его время и подстраиваться под индивидуальные предпочтения каждого.

Будьте user-friendly

Сложные и неудобные в использовании продукты всегда проигрывают в конкурентной борьбе более гибким решениям, поэтому важно постоянно работать над улучшением юзабилити. Сюда относятся как понятный интерфейс и пользовательские сценарии, так и широкая функциональность. Советую уже сегодня начать внедрять Customer Journey Map — анализируя пользовательский опыт, вы сможете найти много точек для приложения усилий.

Сосредоточьтесь на внутренних направлениях

Границы могут открыться еще не скоро, поэтому направьте свое внимание на развитие возможностей для путешествий внутри страны. Подумайте, как адаптировать ваш продукт с учетом внутренних поездок и экономической ситуации на рынке пассажирских перевозок.

Экспериментируйте

Формулируйте и быстро проверяйте гипотезы. Помните, как в «Алисе в зазеркалье»?

— У нас, когда долго бежишь, непременно попадаешь в другое место.

— Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее.

Фото на обложке: Shutterstock / kitzcorner