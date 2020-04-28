Какие страны сильнее всего пострадают от упадка туриндустрии

Пандемия COVID-19 заставила миллиарды людей сидеть дома, и это мгновенно сказалось на туриндустрии. Всемирный совет по путешествиям и туризму изучил экономику разных стран и выяснил, какие из них пострадают сильнее всего.

По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, который представляет международную туриндустрию, в 2018 году путешественники принесли мировой экономике $8,8 трлн и обеспечили 10,4% всей экономической активности. По оценкам организации, всего на этот сегмент приходится 319 млн рабочих мест.

Власти закрывают государственные границы, а люди почти не выходят из дома, поэтому компании из туриндустрии ищут любые способы выжить. В США и ​​Великобритании о банкротстве объявили уже как минимум три региональных авиаперевозчика. Чтобы предотвратить крах трэвел-сегмента, американские власти предоставили местным авиалиниям $58 млрд в виде кредитов и зарплатных грантов. Пандемия коронавируса также вызвала банкротства в круизной индустрии. Кроме того, ощутимо пошатнулась репутация круизов как беспроблемных путешествий.

Какие страны могут потерять больше всего денег из-за упадка туриндустрии? Из приведенных ниже диаграмм следует, что среди 20 крупнейших экономик мира от этого сегмента сильнее всего зависят Таиланд и Филиппины: там он обеспечивает более одной пятой ВВП. Экономикам Испании и Италии, которые сильно пострадали от коронавируса, тоже грозит существенный ущерб. А Южная Корея, которая меньше всего опирается на туризм, еще и лучше всех справилась со вспышкой COVID-19.

Зависимость 20 крупнейших экономик мира от путешествий и туризма. Данные за 2018 год в виде процентов от ВВП

В абсолютных цифрах наибольшие потери понесет туриндустрия США — в основном из-за масштабов экономики. Шесть из 10 стран мира, которые больше всего зарабатывают на путешественниках, также входят в первую десятку стран по числу заражений коронавирусом. Это свидетельствует о сильной корреляции между популярностью направления среди туристов и распространением инфекций.

Страны, которые больше всего зарабатывают на туризме. Общая выручка за 2018 год в миллиардах долларов США

Однако наиболее серьезные последствия скорее всего ощутят малые островные государства, которые сделали туризм основой экономики. Из 20 стран, ВВП которых сильнее всего зависит от путешественников, 15 являются малыми островными государствами. Исландия, экономика которой заметно пострадала во время финансового кризиса 2008 года, снова может оказаться в неблагоприятном положении, так как больше трети ее ВВП приходится на туризм.

Страны, которые сильнее всего зависят от туризма и путешествий. Данные за 2018 год в виде процентов от ВВП

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Диаграммы: Foreign Policy