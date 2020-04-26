От расширения ассортимента до рефинансирования кредитов: как малому бизнесу пережить карантин

Денис Скоков, начальник управления по работе с малым бизнесом в «Райффайзенбанке» , видит это на примере клиентов банка. И делится теми решениями, которые кажутся удачными.

Однако сейчас, спустя месяц после начала карантина, хорошо видно, что есть и те, кто смог удержать эмоции под контролем и найти возможности для сохранения и развития своего бизнеса.

В то время как крупные компании в кризисный период могут рассчитывать на запас «кэша», малый бизнес оказывается в непростом положении. Первое, что многим приходит в голову в такой ситуации, — сокращение издержек, увольнение сотрудников, снижение зарплат и антидепрессанты.

Диверсификация

Общаясь с нашими клиентами, мы видим, что даже в это время можно снижать выпадение прибыли и находить для нее новые источники.

Например, столкнувшись с падением товарооборота на 97% в марте, питерская сеть пекарен «Коржов» в канун Пасхи запустила доставку куличей — новый для сети пекарен сервис. Он не только позволил сохранить ценность для клиентов в условиях самоизоляции, но и дал новое пространство для позиционирования.

Как говорит сам владелец бизнеса, «наши куличи стали символом того, что жизнь продолжается». Развитие омниканальности позволяет сократить выпадение доходов и предложить клиентам сервис, который актуален даже в условиях пандемии.

Еще один наш клиент, производитель лакокрасочной продукции, нашел возможность расширения ассортимента — часть производственных мощностей была переоборудована под расфасовку дезинфицирующих средств, которые начал поставлять новый партнер — фармацевтическая компания. Это непрофильный бизнес, однако полугодовой контракт позволит компании полностью закрыть временное выпадение доходов.

Клиент в сегменте коворкингов в марте столкнулся со снижением выручки в размере 70%. Уменьшить убытки позволили договоренности о приостановке выплат с арендодателем (30% ежемесячных расходов), а также открытие курса по практикам удаленной работы и личной эффективности. Часть персонала также удалось занять в новом консультационном направлении бизнеса.









Цепочки поставок и валютные риски

Изменения в цепочках поставок — это не только поиск более дешевых поставщиков.

Иногда новые партнеры могут позволить выйти на новые рынки с высокими требованиями к качеству — такие кейсы мы видим, например, в сегменте светового оборудования.

Однако важно помнить, что изменение валютного курса — всегда серьезный риск для бизнеса, а задержка в поставках может привести к штрафам за нарушение валютного законодательства. Застраховать от таких рисков — задача банка. Сейчас ряд банков предлагает выгодные тарифы по пакетам РКО, и это самый правильный период для перехода на аутсорсинг ВЭД.

Качественный сервис предполагает, что менеджеры на стороне банка участвуют в согласовании сложных кейсов, заблаговременно прорабатывая проекты документов клиентов на соответствие валютному законодательству.





Инструменты господдержки

Среди инструментов, предложенных правительством, есть ряд мер, которые при должной настойчивости можно обратить себе на пользу, особенно если ваш бизнес входит в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

Среди них есть целый ряд очень полезных с моей точки зрения: перенос сроков оплаты налогов и авансовых платежей, интернет-эквайринг за 1%, кредиты на зарплату под 0% и, конечно, кредитные каникулы.

Кроме того, на уровне городских властей принимаются дополнительные меры.

Так, в Москве компании-экспортеры получат компенсации для затрат на экспорт результатов интеллектуального труда при выводе товара или услуги на международный рынок, а также могут рассчитывать на грант в размере 10% от выполнения экспортного контракта — это практически экспортный кэшбэк.



Рефинансирование и другие инструменты поддержки от банка

Повышение финансовой стабильности в кризисный период неизбежно связано с уменьшением тела кредита и, соответственно, выплачиваемых процентов. При появлении свободных средств это первое, что мы рекомендуем клиентам. Начиная с конца марта наш банк отменил комиссии за частичное и полное досрочное погашение кредитов для малого бизнеса.

Кроме того, корпоративные кредиты можно рефинансировать под более низкий процент или по программе государственной поддержки (льготное кредитование при поддержке Минэкономразвития).

К тому же, банки отлично понимают ситуацию своих клиентов и готовы пойти навстречу. Если компания испытывает сложности, в такой период можно попросить банк временно снизить комиссии или, например, перейти на тариф с нулевой абонентской платой (такие пакеты есть у большинства банков). Да и сами банки проактивно снижают ряд комиссий.





Как достичь максимума

Весна 2020 года — не первый и не последний случай, когда компании проходят проверку на прочность и меняют стратегии развития. Не откладывайте разговоры с банком и партнерами — выберите оптимальный способ снижения финансовой нагрузки и не забывайте все возможные шаги:

Диверсифицируйте каналы продаж и продуктовые линейки;

Оформляйте кредитные каникулы и используйте все инструменты господдержки;

Рассмотрите инструменты поддержки от банка;

Поговорите с арендодателями о снижении ставок;

Рефинансируйте кредиты;

Оптимизируйте валютные риски.

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