Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Телевидение против интернета: как вернуть рекламные деньги на ТВ

Колонки
Андрей Бояринов
Андрей Бояринов

Основатель и генеральный директор MediaHills

Софья Федосеева

Андрей Бояринов, основатель и генеральный директор MediaHills, рассказывает о том, что нужно сделать телеканалам, чтобы привлечь интерес рекламодателей.

Телевидение против интернета: как вернуть рекламные деньги на ТВ

Блогеры отнимают рекламные деньги у телеканалов. По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина, на сегодняшний день блогеры «оттягивают от 10 до 15 млрд рублей в год». И проблема в том, что это не дополнительные деньги, выделяемые рекламодателями именно на рекламу у блогеров, а средства, которые раньше шли на телевидение, а сейчас — на YouTube, в Instagram и соцсети.



О размере «оттягиваемого» бюджета можно поспорить. Например, по оценке сервиса Epicstars, который занимается продажей рекламы у блогеров, затраты рекламодателей на рекламу через блогеров в России по итогам 2019 года составили 10 млрд рублей — это нижняя граница в оценке Алексея Волина. 

Но от того факта, что рекламодатели все чаще выбирают блогеров, никуда не деться: объем этого рынка, по оценке того же Epicstars, в 2019 году удвоился, в 2018 составлял пять миллиардов рублей. И правильнее было бы говорить, что это не блогеры отнимают рекламные деньги, а рекламодатели голосуют за блогеров. И на это есть причины. 

Узнайте, как повысить продажи с помощью таргетированной SMS-рекламы, в нашем материале.

За блогеров можно только порадоваться. Но что делать телевидению? И можно ли вернуть деньги рекламодателей?


Мир интернета победил

Негласная война за рекламные деньги между телеканалами и интернетом идет уже несколько лет. А в прошлом году интернет победил, впервые по итогам года обойдя ТВ. 

Аналитики Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) подсчитали, что за весь 2018 года на рекламу в интернете было потрачено 203 млрд рублей. 

По итогам 2019 года победа интернета станет еще более явной, ведь за первое полугодие объем рекламы в интернете вырос на 20%, а на ТВ упал на 4%. Стоит ли телеканалам уже паниковать?



Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст уверен, что через два года медиаландшафт в России кардинально изменится и часть рекламных денег вернется на телевидение. Но это будет связано не с тем, что телеканалы предложат рекламодателям новые инструменты, а с тем, что каналы сами пойдут в интернет. В пример Эрнст привел американское телевидение. 

Стратегия «Первого канала» заключается в том, чтобы оставить часть классического телевидения для пожилой аудитории, но при этом производить контент и для более молодых зрителей, который будет распространяться уже в интернете. 

Здесь монетизация может быть разная — от рекламы до подписки. Похожую стратегию уже вовсю тестирует, например, «Газпром-медиа», которая владеет НТВ, ТНТ и еще рядом телеканалов. Компания начала активно наращивать свое присутствие в интернете, запустив сервис Premier. В нем пользователям доступны сериалы и ТВ-шоу по подписке. 

Грубо говоря, телеканалы разделятся на две части: 

  • классическое телевидение, интерес к которому у рекламодателей снижается, 
  • новый контент, создание и распространение которого будет происходит по законам интернета. 

По сути, две организации под одной крышей — «Первый канал» и Netflix в одном. Звучит здраво, но проблема в том, что рекламодатели выбирают интернет вместо телевидения не только из-за контента. Есть и другие факторы.


Контент плюс аналитика

У интернета и блогеров есть одно очень важное преимущество перед телевидением — рекламодатели, перераспределяя свои бюджеты, во многом ориентируются именно на него. 

Дело в том, что результаты рекламной кампании в интернете намного лучше прогнозируются, чем на телевидении. Есть огромное количество факторов, на которые можно ориентироваться, — пол, возраст, доходы, должность, географию, интересы, историю покупок. Если брать блогеров, то можно изучить показы, досматриваемость видео и так далее.

Когда рекламодатель выбирает блогера или интернет-площадку для рекламы, то, конечно, он ориентируется на контент, но еще понимает, что с большей долей вероятности сможет спрогнозировать результаты своей кампании. 

На телевидении не так. Сейчас инструментов для аналитики на порядок меньше, чем в интернете, поэтому рекламные кампании на ТВ больше похожи на черный ящик. Рекламодатель кладет в него свой бюджет и ждет результатов. Иногда выстреливает, а иногда — нет.



Конечно, желание Константина Эрнста всячески расширять присутствие «Первого канала» в интернете можно только приветствовать. Рынок видеоконтента для интернета в России только формируется — за него борются как классические игроки ТВ-рынка, вроде «Газпром-Медиа», так и интернет-компании, вроде «Яндекса». 

У профессиональных производителей видеоконтента есть шанс захватить долю на этом рынке, но часть рекламных денег можно вернуть и на классическое ТВ, нужно просто дать рекламодателям дополнительные инструменты, с помощью которых они могли бы лучше прогнозировать результаты рекламных кампаний.


Зарубежный опыт

За последние годы появилось намного больше информации о том, кто и как смотрит классическое ТВ. Во многом это связано с распространением современных способов подключения, в том числе Smart TV. По данным телеком-операторов,понимать аудиторию телепрограмм и таргетировать рекламу можно на порядок лучше. Такие инструменты уже работают у независимых сервисов.

И как Эрнст приводил в пример американский рынок в вопросе трансформации бизнес-модели телеканалов, здесь тоже можно апеллировать к опыту США. Там уже используются технологии вроде Programmatic TV или Addressable TV, которые с помощью технологий, например Big Data, позволяют намного точнее таргетировать ТВ-рекламу и даже устраивать рекламные аукционы между рекламодателями, как это происходит в интернете. 

Похожие процессы происходят и в Европе: лидируют в этом сегменте Великобритания, Франция и Германия. Аналитики из IAB Europe подсчитали, что рынок программатик в 2018 вырос на 33% до 16,7 млрд евро. При этом они отмечают, что следующая точка роста для этого сегмента — как раз телевидение. 



Не остается в стороне от технологических новинок и российский рынок. Рекламодателям для оптимизации размещения рекламы на ТВ уже доступна новая система TVID Technology, которая учитывает более тысячи поведенческих параметров зрителя и выдает рекомендации по наиболее оптимальному размещению.

Новые инструменты аналитики и таргетинга откроют рынок ТВ-рекламы для новых игроков, которые не обладают огромными бюджетами и при этом хотят получать максимум от рекламы. Они способны обеспечить приток дополнительных рекламных денег на ТВ. 

Умерла ли реклама на ТВ? В нынешнем виде она будет угасать, но если использовать современные технологии, то в нее вполне можно будет вдохнуть новую жизнь.

Фото в тексте и на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Тренд на голос: зачем вашему бренду аудиореклама
  2. 2 Как улучшить имидж компании без рекламы: подход Стива Джобса
  3. 3 Как продвигать продукт в интернете, когда целевая аудитория не доверяет рекламе

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

31 января 2020

Positive Hack Days

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

31 января 2020

Positive Hack Days

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

1 февраля 2020

Патентно-информационный поиск

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ