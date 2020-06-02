Uber-формат и курсы для «синих воротничков»: как успешно конкурировать на бурно растущем EdTech-рынке

В этих условиях участникам EdTech-рынка нужно определять новые дифференциаторы своего продукта и находить новые ниши. По этому пути пошла платформа «Смотри Учись» . Ее управляющий директор Евгений Антипов рассказывает, как конкурировать с сильными игроками с помощью uber-формата взаимодействия с преподавателями и особого подхода к тематике и контенту.

Сегодня рынок онлайн-образования находится в стадии бурного роста и число новых игроков существенно увеличивается. Уже сейчас эту отрасль можно назвать конкурентной, а в перспективе ближайших лет она станет высококонкурентной — и, очевидно, не все проекты выживут.

Немного о рынке EdTech

Пожалуй, одна из проблем рынка онлайн-обучения — это отсутствие сформированной у людей культуры потребления образовательного материала. Многие все еще не готовы платить онлайн-школам за знания, думая, что всю аналогичную информацию можно получить на просторах интернета совершенно бесплатно.

В этом смысле сегмент онлайн-обучения похож на рынок онлайн-кинотеатров: долгое время люди психологически не были готовы платить за контент и предпочитали гуглить нужные фильмы «бесплатно и без регистрации». Тем не менее, за несколько лет онлайн-кинотеатром удалось поменять паттерн потребительского поведения.

По данным «ТМТ Консалтинг», в прошлом году доходы от пользовательских платежей втрое превысили доход от рекламы, а рынок в целом вырос на 50%.

Все представители онлайн-кинотеатров сходятся в одном – драйвером успеха стал уникальный контент. На мой взгляд, этот же фактор станет драйвером для рынка онлайн-обучения. Только по-настоящему уникальный и разнообразный образовательный материал обеспечит рост EdTech.

Понимая это, мы еще на старте выбрали для себя uber-формат работы с лекторами и особый принцип наполнения контента.



Uber в образовании

Весь формат работы с лекторами у нас основан на uber-принципе. Любой человек, считающий себя экспертом в той или иной области, может загрузить на нашу платформу обучающий курс (как единичный мастер-класс, так и целую серию). Специалисты платформы верифицируют его, и он становится доступен пользователям. А если этот курс покупает слушатель, то от 50 до 100% платежа отправляется автору курса.

Именно такая бизнес-модель позволила нам достаточно быстро сформировать базу курсов, ведь многие эксперты — бизнес-тренеры, преподаватели, репетиторы и профессиональные блогеры — уже имели готовые видео.





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Этим людям не составило труда загрузить свои видео на платформу, и мы за относительно короткое время сформировали базу примерно из тысячи образовательных курсов. Причем это только те курсы, которые прошли верификацию и оказались соответствующими нашим стандартам качества контента.

Дополнительный плюс uber-формата в том, что многие пришедшие на платформу эксперты органическим путем привели свою аудиторию, которая дальше начала переключаться на другие курсы и мастер-классы. Так создается вирусный эффект, который классическая онлайн-школа создать не может.



Контент для будущей ЦА

Другим важным фактором стала тематика курсов. Нам было важно сделать базу максимально разнообразной. Если, например, курсов дизайна, программирования и маркетинга в интернете довольно много, то программ на достаточно простые и в каком-то смысле бытовые тематики практически нет.

Поэтому с самого начала мы привлекали экспертов для формирования разделов так называемых «рабочих» специальностей, ориентированных на «синих воротничков». Речь идет, например, о курсах по ремеслам и рукоделию, сельскому хозяйству, ремонту дома и транспорта.





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Сейчас эта ниша образовательного контента практически не занята, но, понимая логику развития всех digital-продуктов, мы на старте знали, что она станет востребована и начали планомерно ее занимать. Практически все сферы деятельности, которые переходят из офлайна в онлайн, начинали осваиваться в «продвинутой» диджитальной аудитории. Речь не только о гиках, а в целом о людях, освоивших цифровой мир.

Например, на заре появления интернет-магазинов ими пользовалась небольшая группа «диджитальных» людей, а уже потом, со временем, покупки в онлайне стали обыденностью для большей части населения. Это же касается использования банковских сервисов для оплаты повседневных услуг, покупки авиабилетов и бронирования автомобилей. Когда эти сервисы только появлялись, они охватывали диджитально продвинутую аудиторию и уже дальше распространялись на массового пользователя.

Аналогичная ситуация с онлайн-образованием, первым пользователем этого продукта была продвинутая «цифровая» аудитория, поэтому тематика курсов акцентировалась на дизайне, IT, маркетинге, интернет-продажах. А сейчас EdTech-сервисы начинают распространяться на более широкую аудиторию, потребности которой зачастую сильно отличается от аудитории первопроходцев. И, предвидя такое развитие, мы заранее подготовили подходящий для нее контент.

События последних месяцев не только подтвердили нашу гипотезу, но и усилили тренды. Так, в период самоизоляции из-за коронавируса, когда многие люди столкнулись с проблемами на рынке труда и были вынуждены перепрофилироваться, востребованность наших «рабочих» курсов сильно выросла.

Если раньше в топ-5 курсов входили разделы про иностранные языки, маркетинг, дизайн, личностное развитие и заработок на дому, то весной 2020 картина кардинально изменилась и топ-5 стал выглядеть так: «заработок на дому», «строительство и ремонт дома», «ремесла и рукоделия», «иностранные языки», «дизайн и архитектура».





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Как достичь максимума

Зачастую можно решить львиную долю проблем, выбрав правильный формат взаимодействия с внешними стейкхолдерами. Так, uber-формат сегодня может быть эффективен в разных отраслях и сферах. Но очень важно помнить о хорошо налаженной верификации. Пожалуй, можно пожертвовать на старте любой функцией, но только не верификацией контента, ведь что бы ни выложил автор, ответственность перед слушателем несете вы.

При формировании контента или продуктовой линейки важно сделать задел на будущее — вполне вероятно, что ваша целевая аудитория может измениться органическим путем, и если вы предвидите этот процесс и подготовитесь к потребностям новой аудитории, вы сможете занять достойное место на рынке. Это особенно важно при формировании своей стратегии конкурирования.

Если ваш конкурент уже хорошо работает в отдельной нише, стоит адекватно оценить имеющиеся варианты: начать агрессивную конкуренцию на том поле, где доминирует ваш соперник, или качественно подготовиться к завоевания нового сегмента.

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