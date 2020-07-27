«Мы создали умный рукомойник»: ИИ-решение от российского стартапа

Российский стартап Connectome.ai максимально серьезно подошел к проблеме мытья рук и создал Direktiva: санитария для контроля этого процесса. Руководитель компании Станислав Варич рассказывает, как разрабатывали эту технологию и получали патент.

Мойте руки перед работой

Наш первый кейс — решение на базе искусственного интеллекта. Это — умный рукомойник, который на интерактивном экране показывает, как правильно мыть руки. Он же контролирует процесс. Система идентифицирует лица сотрудников, распознает действия по мытью рук и может управлять контролем доступа на объект. Если поставить ее перед проходной на предприятии, ни один микроб на руках не проникнет внутрь.





До проекта я был заместителем генерального директора по финансам в «Русской молочной компании». В зону моей ответственности входило IT-подразделение. Поэтому в стартапе получилось применить опыт работы в индустрии и направить разработчиков на решение конкретных проблем.

Мы привлекли наших инвесторов — частных лиц из группы компаний «Дамате», которые изначально были заинтересованы в инновационных решениях для эффективности бизнеса. Вся разработка велась с учетом их целей. А вот объяснить выгоду решения другим потенциальным заказчикам оказалось непросто.

Когда мы приходили и показывали нашу систему, все говорили о том, как это здорово. Когда предлагали купить продукт, все спрашивали: «А как он нам деньги будет возвращать, какая окупаемость?»

Все считают, что правильно моют руки, а решение не принесет никаких денег. Чтобы убедить в том, что оно может снизить риски и в долгосрочной перспективе быть прибыльным, мы наняли независимую медицинскую лабораторию. Экспертиза проходила в два этапа. Первый — человек приходил после улицы или после работы в офисе, результат показывал значительный уровень бактерий на грязных руках. Второй — после использования нашей системы и тщательного мытья рук, количество бактерий сводилось к нулю.

Затем делали несколько экспериментов и пытались обмануть систему: помыть руки не так, как указано на экране, поменять схему действий. Обмануть искусственный интеллект не удалось, мы подтвердили работоспособность системы.

Сейчас она используется на нескольких агро- и пищевых предприятиях. Среди них дочерние компании наших инвесторов. В общей сумме нашим решением пользуются около трех тысяч сотрудников. В 2019 году мы получили статус резидента «Сколково».

В 2018 году мы получили патент. За помощью в оформлении мы обратились в международную юридическую фирму в области интеллектуальной собственности Gowling WLG.

Написание заявки и постоянное внесение дополнений по комментариям и вопросам ФИПС — трудоемкое занятие, которое требует детального и последовательного описания принципа действия системы: от генерации и обработки изображений до методов.

Одна из главных задач по оформлению была связана с контролем текста от технических специалистов, которым нужно было расписывать очевидные для них вещи на понятном языке без профессионального сленга. Весь процесс у нас занял больше года. В итоге мы предоставили все технические результаты и доказали функциональность, уникальность системы, ее преимущества и достоверность.





Не большой брат, а помощник

Мы не сразу поняли, что людей пугает контроль и ответственность. Сотрудники думали, что система будет использоваться как карательный инструмент. Поэтому их первым желанием было ее дискредитировать, указывая на то, что они могут прекрасно обойтись без решения. Только после того, как мы поменяли позиционирование, появилась лояльность.

Мытье рук — базовое правило гигиены человека, которое позволяет избежать массы неприятностей. К сожалению, по результатам исследования Мичиганского университета, лишь 5% людей умеют правильно мыть руки.

На пищевых производствах, в животноводческих комплексах, медицинских учреждениях и лабораториях распространение бактерий недопустимо: риску подвергаются сами сотрудники, конечные потребители и бизнес.

На первом этапе у нашего решения не было экрана обратной связи. Люди не могли пройти на производство, потому что они неправильно мыли руки.



Происходило это неспециально, сотрудники никак не могли понять, что именно они делают не так. Люди не видели обратной связи, не верили в искусственный интеллект и считали технологию симуляцией. Это вызывало неприятие.

Тогда мы сделали вторую версию с сегментным диском-индикатором, который показывал, что сотрудник идентифицирован, мыло использовано, мытье рук проводилось достаточное время. Это привело к позитивному сдвигу, но оказалось недостаточным: ошибки при мытье рук оставались.

Мы разработали экран обратной связи, на котором демонстрируется инструкция. Она показывает, что и как надо делать, тут же отмечается успешность каждого этапа. Затем сделали видео-подсказки. Мы модернизировали технологию в обучающую систему. Через год после первой установки рукомойник начали принимать.





Мы понимали проблемы индустрии

Я возглавил компанию через полгода после ее появления, в ноябре 2017 года. Конкретного продукта или даже решения у команды еще не было. Были отличные технические знания, но они были далеки от понимания бизнес-процессов заказчиков.

Стартап стал для меня отличной возможностью применить опыт из разных отраслей и направить разработчиков на решение проблем индустрии. На первом этапе главными задачами были: создание правильной структуры компании и выстраивание коммуникации между группой молодых талантливых технарей и потенциальными заказчиками, инвесторами.

Сейчас в команде около 30 человек. Из них примерно две трети — разработчики, остальные занимаются поддержкой и административной работой. У нас полный цикл разработки внутри компании. Есть свои дата-сайентисты, своя монтажная группа, которая занимается наладкой оборудования и всей системы.

Пока мы в основном сфокусированы на разработках для сельского хозяйства и пищевой промышленности. Отчасти это связано с тем, что наш основной инвестор — представитель агрохолдинга. Он заинтересован в инновационных решениях, которые можно интегрировать в бизнес и повысить его эффективность.

Такие инвесторы позволяют нам иметь отраслевую экспертизу и площадку для тестирования решений. Это очень важно для того, чтобы сделать правильный продукт. Взамен инвестор получает право первой покупки нашей продукции.

Если делать что-то в вакууме, без обратной связи от конечного потребителя, есть большая вероятность, что это не совсем то, что нужно.

По запросу наших партнеров мы создали систему мониторинга производственных регламентов — Direktiva: Птичники — для отслеживания действий персонала в реальном времени, оценки их соответствия производственным регламентам и рассылки уведомлений.

Еще сделали решение по контролю качества продукции — Etalon. Оно может использоваться там, где для оценки качества продукции необходим визуальный осмотр. Человек — и сотрудник, и контролер — может устать, отвлечься, пропустить брак.





Как получить максимум

Нужно помнить о следующем:

Важно, чтобы проект казался интересным вам самим, чтобы вы верили в его ценность. Это позволит не забросить стартап, даже если сначала все будут убеждены в его бесполезности.

Возможность испытывать продукт, пробовать его на предприятии, иметь обратную связь от конечного пользователя — критически важно. Без этого разработка может закончиться ничем либо занять годы.

Польза продукта должна быть понятна не только заказчикам, но и их сотрудникам. Это повышает доверие, снимает напряжение и чувство протеста.

Чтобы довести идею до готового продукта, приходится вносить много изменений. Обычно разработчикам это неинтересно, поэтому их приходится дополнительно мотивировать и доносить до них, какую пользу проект должен приносить бизнесу.



Фото на обложке: Shutterstock/Billion Photos

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