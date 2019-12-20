Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Девять неочевидных способов использования QR-кодов для бизнеса

Колонки
Ирина Кирилушкина
Ирина Кирилушкина

Руководитель по продукту «QR-коды "ВКонтакте" для бизнеса»

Софья Федосеева

Общение с клиентами с помощью QR набирает популярность: пару лет назад камеры смартфонов научились автоматически считывать такие коды, что сделало технологию массовой и легко применимой. QR-код со ссылкой на нужную web-страницу можно разместить в кафе, магазине, на витрине или просто на улице. 

Руководитель по продукту «QR-коды "ВКонтакте" для бизнеса» Ирина Кирилушкина рассказывает, какому бизнесу подойдет эта технология, и делится неочевидными способами использования QR-кодов.

Девять неочевидных способов использования QR-кодов для бизнеса

QR-код — это обычный штрихкод, только выглядит он немного иначе. Главное отличие в том, что в него можно зашифровать в несколько раз больше информации. Например, ссылку, геолокацию или пароль от Wi-Fi. 

В чем преимущества QR? С помощью этой технологии бизнес может перевести своих клиентов из офлайна в онлайн. QR-коды можно вешать на стены, витрины, спинки передних кресел в такси или клеить на любые подходящие поверхности. 

Пользователям этот формат тоже интересен — отсканировать QR-код намного удобнее, чем вбивать ссылку вручную. 


Как правильно потратить капитал и накопить репутацию на старте. Узнайте в игре!

Сгенерировать QR-код не сложно — для этого нужен специальный конструктор, который поможет «зашить» в него информацию. Такие сервисы можно найти в сети, скачать в App Store и Google Play. 


Какому бизнесу подойдут QR-коды?

Особую популярность QR-коды получили в FMCG-бизнесе — то есть в сфере товаров повседневного спроса. Покупатели ежедневно пользуются такими товарами, и свой выбор они чаще всего делают в пользу уже знакомых производителей. 

При этом потребителям нужны не только товары, но и связанные с ними эмоции, ощущения и воспоминания. Поэтому брендам в условиях жесткой конкуренции приходится идти на ухищрения и искать новые пути, чтобы заполучить внимание клиента. 


QR-коды — удобный и простой механизм, который позволит FMCG-компаниям не только увеличить продажи, а еще лучше понять свою аудиторию и повысить ее лояльность за счет новых впечатлений. 

Принести пользу коды могут разным сферам бизнеса — от кафе до организации мероприятий. С их помощью можно дать ссылку на сайт или свое сообщество в соцсети.


Способы использования QR-кодов

Есть и целый ряд неочевидных способов использования QR. Вот лишь несколько из них.

  • Пригласить людей на мероприятие

Большинство организаторов используют различные площадки, чтобы рассказать аудитории о предстоящем событии. В QR-код можно «зашить» приглашения на лендинг с продажей билетов или на страницу ивента в соцсети. 

Кроме того, в кодах, доступных для сканирования на площадке мероприятия, можно записать контакты организаторов, музыкальный line-up, информацию об участниках или ссылку на скачивание материалов. 

Например, посетители катка в московском Парке Горького могли с помощью QR-кода получить музыкальную подборку, которую составили организаторы.

  • Использовать как визитку

Код с контактами, адресом, ссылками на соцсети можно напечатать на визитке. Это станет не только дополнительной фишкой, но и позволит не вводить номер телефона вручную. 

Такой код можно распечатать на стикере и приклеить на любую подходящую поверхность. 

  • Собрать людей в чате

Это может быть полезно любому бизнесу, которому необходимо часто взаимодействовать с клиентами. 

Например, организаторам мероприятий удобно собрать всех участников в одном чате, чтобы они могли общаться и задавать вопросы, первыми получать презентации и чек-листы от спикеров. 

Салонам красоты ссылка на чат-бота (да, можно ставить ссылку и на ботов) поможет вести запись клиентов на услуги, а небольшим крафтовым магазинам — сообщать о размерах одежды или времени доставки. 

  • Предложить оплатить покупки

Предприниматель может самостоятельно сформировать специальный код, включающий сумму оплаты и назначение платежа, а покупателю останется только отсканировать QR-код и завершить оплату. Одним из первых магазинов, который начал использовать оплату по QR-коду в России, стал ритейлер Wildberries. 

Телевизионщики тоже не игнорируют эту возможность. Американский канал NBC демонстрирует коды во время трансляции спортивных или развлекательных передач, предлагая зрителям приобрести показываемый в кадре товар, не вставая со своих диванов. Это может быть поло Lacoste на теннисисте Новаке Джоковиче.

С помощью QR-кода даже можно оставлять чаевые. Так, петербургский ресторан «Библиотека» запустил пилотный проект, в рамках которого клиент может оставить чаевые официанту, отсканировав QR-код на его визитке. 

  • Рассказать о товаре

В QR-код можно зашифровать состав продукта, дату производства, особенности применения. Например, McDonald’s «зашивает» состав бургеров и напитков в QR-кодах, расположенных на упаковке продукции. 

  • Привлечь внимание пользователей

На улицах интерактивная реклама привлекает больше внимания, чем обычные баннеры. Так, при обновлении приложения «ВКонтакте» мы решили рассказать об этом с помощью QR и зашили ссылку, которая активировала редизайн. 

Чтобы получить ранний доступ к новой версии приложения, пользователю нужно было отсканировать один из QR-кодов, которые мы разместили на остановках, в БЦ и ТЦ в Москве и Петербурге. Мы сами не ожидали такого ажиотажа — люди начали сканировать, обновлять приложение, рассказывать друзьям. 

  • Подключить к программе лояльности

Перейдя по QR-коду, клиент может получить виртуальную карту лояльности и копить бонусы. Так, например, поступил Starbucks. 

Компания предложила пользователям сканировать код со ссылкой на скачивание приложения для оплаты покупок и накопления скидочных баллов. 

  • Мотивировать к покупке

Четкий призыв к действию повышает продажи. Так, во время Нью-Йоркской недели моды компания L’Oreal разместила в такси QR-коды, которые помогали пассажирам приобрести косметику во время поездки по Манхэттену. 

Каждый третий пассажир отсканировал код, а каждый четвертый — совершил покупку. Около 90% тех, кто взаимодействовал с QR-кодом, загрузили мобильное приложение L’Oreal.

  • Дать пользователю дополнительную интересную информацию

QR-код может подарить продукту дополнительную ценность и, соответственно, вызвать позитивные эмоции у клиента. Например, журнал Cosmopolitan в одном из номеров размещал рядом со статьей QR-код, который вел на плейлист или фотоальбом в соцсети. А производитель чая Curtis в преддверии Нового года разместил QR-код на чайных пакетиках. Отсканировав его, человек попадал на новогоднюю музыкальную подборку, размещенную в соцсетях Curtis. 

Туристический бизнес тоже использует QR-коды — их наносят на таблички рядом с достопримечательностями, чтобы дать информацию об объекте или упростить навигацию.



Помните, что мало просто дать пользователю отсканировать код, нужно еще проанализировать, насколько эффективен такой канал взаимодействия. 

Например, Fanta предложила покупателям отсканировать QR-код на чеке с напитком. Взамен пользователи могли получить набор брендированных стикеров VK. За время акции более 130 тысяч участников отсканировали QR-коды. Из них 60% загрузили более двух чеков с покупкой Fanta. 

Технология позволяет клиенту получить новый опыт взаимодействия с брендом, а также поучаствовать в интересных активностях, которые формирует новые ассоциации с брендом. 


Как размещать QR-коды

Есть ряд технических моментов, которые тоже стоит учитывать при работе с QR. Например, размер напечатанного кода. Если он будет слишком маленьким, камера может просто не сфокусироваться. На печатной продукции — буклетах и листовках — размер кода должен быть не меньше 2*2 см, на афишах — не менее 5*5 см.



Стоит позаботиться и о месте размещения. Важно, чтобы баннер находился на уровне глаз человека. Также не стоит экспериментировать с нанесением кода на динамические поверхности (двери, автомобили), клиенту будет неудобно его сканировать.

Однако наличие четкого и крупного QR-кода в удобном месте еще не гарантирует, что человек станет его сканировать. Просто черный квадрат вряд ли вызовет интерес клиента, а надпись «Отсканируй QR-код и получи чашку кофе в подарок» — вполне. Поэтому стоит точно обозначить ценность для клиента. 

Когда все условия соблюдены, не забудьте проверить контент. Попробуйте сами перейти по ссылке — убедитесь, что зашифрованная информация открывается корректно.

И главное во всем этом процессе — проанализируйте эффективность кампании с использованием QR-кодов. Для этого лучше протестировать несколько макетов и форматов размещения и отследить результаты по каждому из них, чтобы в итоге выбрать оптимальный.


Как получить максимум

  • QR-коды — отличный способ перевести клиента из офлайна в онлайн. Для человека намного удобнее навести камеру смартфона на код, чем вбивать ссылку вручную. Технология подойдет тем видам бизнеса, которые часто взаимодействуют с клиентами: кафе и ресторанам, салонам красоты, автомастерским и так далее. 
  • В QR-код можно поместить любую информацию. Это может быть сайт компании, состав продукта или карта лояльности. 
  • QR-код можно разместить на промо-материалах или распечатать и приклеить на любую поверхность: витрину, зеркало в примерочной или на стаканчик кофе — выбор ограничен лишь фантазией. 
  • Сгенерировать QR-код можно за несколько секунд в специальном приложении или конструкторе. 
  • Одного распечатанного QR-кода недостаточно. Нужно призвать человека отсканировать его. Для этого обозначьте ценность — что именно получит клиент. Например, десерт в подарок или купон на скидку в интернет-магазине. 
  • Не забудьте и про технические моменты: QR-код должен быть не менее 2*2 см, чтобы камера могла его считать. 

Фото в тексте и на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Cервис чаевых по QR-коду и наличные на кассе: финтех-дайджест
  2. 2 50 млн в месяц и оплата по QR-коду: финтех-дайджест
  3. 3 Сервис QR-платежей и кредитный чат-бот: финтех-дайджест

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

20 декабря 2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

20.12.2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

18 декабря 2019

Программирование для детей

18 декабря 2019

Профессии будущего

18 декабря 2019

Профориентация для взрослых

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ