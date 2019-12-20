Девять неочевидных способов использования QR-кодов для бизнеса

Руководитель по продукту «QR-коды " ВКонтакте " для бизнеса» Ирина Кирилушкина рассказывает, какому бизнесу подойдет эта технология, и делится неочевидными способами использования QR-кодов.

Общение с клиентами с помощью QR набирает популярность: пару лет назад камеры смартфонов научились автоматически считывать такие коды, что сделало технологию массовой и легко применимой. QR-код со ссылкой на нужную web-страницу можно разместить в кафе, магазине, на витрине или просто на улице.

QR-код — это обычный штрихкод, только выглядит он немного иначе. Главное отличие в том, что в него можно зашифровать в несколько раз больше информации. Например, ссылку, геолокацию или пароль от Wi-Fi.

В чем преимущества QR? С помощью этой технологии бизнес может перевести своих клиентов из офлайна в онлайн. QR-коды можно вешать на стены, витрины, спинки передних кресел в такси или клеить на любые подходящие поверхности.

Пользователям этот формат тоже интересен — отсканировать QR-код намного удобнее, чем вбивать ссылку вручную.

Сгенерировать QR-код не сложно — для этого нужен специальный конструктор, который поможет «зашить» в него информацию. Такие сервисы можно найти в сети, скачать в App Store и Google Play.

Какому бизнесу подойдут QR-коды?

Особую популярность QR-коды получили в FMCG-бизнесе — то есть в сфере товаров повседневного спроса. Покупатели ежедневно пользуются такими товарами, и свой выбор они чаще всего делают в пользу уже знакомых производителей.

При этом потребителям нужны не только товары, но и связанные с ними эмоции, ощущения и воспоминания. Поэтому брендам в условиях жесткой конкуренции приходится идти на ухищрения и искать новые пути, чтобы заполучить внимание клиента.

QR-коды — удобный и простой механизм, который позволит FMCG-компаниям не только увеличить продажи, а еще лучше понять свою аудиторию и повысить ее лояльность за счет новых впечатлений.

Принести пользу коды могут разным сферам бизнеса — от кафе до организации мероприятий. С их помощью можно дать ссылку на сайт или свое сообщество в соцсети.

Способы использования QR-кодов

Есть и целый ряд неочевидных способов использования QR. Вот лишь несколько из них.

Пригласить людей на мероприятие

Большинство организаторов используют различные площадки, чтобы рассказать аудитории о предстоящем событии. В QR-код можно «зашить» приглашения на лендинг с продажей билетов или на страницу ивента в соцсети.

Кроме того, в кодах, доступных для сканирования на площадке мероприятия, можно записать контакты организаторов, музыкальный line-up, информацию об участниках или ссылку на скачивание материалов.

Например, посетители катка в московском Парке Горького могли с помощью QR-кода получить музыкальную подборку, которую составили организаторы.

Использовать как визитку

Код с контактами, адресом, ссылками на соцсети можно напечатать на визитке. Это станет не только дополнительной фишкой, но и позволит не вводить номер телефона вручную.

Такой код можно распечатать на стикере и приклеить на любую подходящую поверхность.

Собрать людей в чате

Это может быть полезно любому бизнесу, которому необходимо часто взаимодействовать с клиентами.

Например, организаторам мероприятий удобно собрать всех участников в одном чате, чтобы они могли общаться и задавать вопросы, первыми получать презентации и чек-листы от спикеров.

Салонам красоты ссылка на чат-бота (да, можно ставить ссылку и на ботов) поможет вести запись клиентов на услуги, а небольшим крафтовым магазинам — сообщать о размерах одежды или времени доставки.

Предложить оплатить покупки

Предприниматель может самостоятельно сформировать специальный код, включающий сумму оплаты и назначение платежа, а покупателю останется только отсканировать QR-код и завершить оплату. Одним из первых магазинов, который начал использовать оплату по QR-коду в России, стал ритейлер Wildberries.

Телевизионщики тоже не игнорируют эту возможность. Американский канал NBC демонстрирует коды во время трансляции спортивных или развлекательных передач, предлагая зрителям приобрести показываемый в кадре товар, не вставая со своих диванов. Это может быть поло Lacoste на теннисисте Новаке Джоковиче.

С помощью QR-кода даже можно оставлять чаевые. Так, петербургский ресторан «Библиотека» запустил пилотный проект, в рамках которого клиент может оставить чаевые официанту, отсканировав QR-код на его визитке.

Рассказать о товаре

В QR-код можно зашифровать состав продукта, дату производства, особенности применения. Например, McDonald’s «зашивает» состав бургеров и напитков в QR-кодах, расположенных на упаковке продукции.

Привлечь внимание пользователей

На улицах интерактивная реклама привлекает больше внимания, чем обычные баннеры. Так, при обновлении приложения «ВКонтакте» мы решили рассказать об этом с помощью QR и зашили ссылку, которая активировала редизайн.

Чтобы получить ранний доступ к новой версии приложения, пользователю нужно было отсканировать один из QR-кодов, которые мы разместили на остановках, в БЦ и ТЦ в Москве и Петербурге. Мы сами не ожидали такого ажиотажа — люди начали сканировать, обновлять приложение, рассказывать друзьям.

Подключить к программе лояльности

Перейдя по QR-коду, клиент может получить виртуальную карту лояльности и копить бонусы. Так, например, поступил Starbucks.

Компания предложила пользователям сканировать код со ссылкой на скачивание приложения для оплаты покупок и накопления скидочных баллов.

Мотивировать к покупке

Четкий призыв к действию повышает продажи. Так, во время Нью-Йоркской недели моды компания L’Oreal разместила в такси QR-коды, которые помогали пассажирам приобрести косметику во время поездки по Манхэттену.

Каждый третий пассажир отсканировал код, а каждый четвертый — совершил покупку. Около 90% тех, кто взаимодействовал с QR-кодом, загрузили мобильное приложение L’Oreal.

Дать пользователю дополнительную интересную информацию

QR-код может подарить продукту дополнительную ценность и, соответственно, вызвать позитивные эмоции у клиента. Например, журнал Cosmopolitan в одном из номеров размещал рядом со статьей QR-код, который вел на плейлист или фотоальбом в соцсети. А производитель чая Curtis в преддверии Нового года разместил QR-код на чайных пакетиках. Отсканировав его, человек попадал на новогоднюю музыкальную подборку, размещенную в соцсетях Curtis.

Туристический бизнес тоже использует QR-коды — их наносят на таблички рядом с достопримечательностями, чтобы дать информацию об объекте или упростить навигацию.

Помните, что мало просто дать пользователю отсканировать код, нужно еще проанализировать, насколько эффективен такой канал взаимодействия.

Например, Fanta предложила покупателям отсканировать QR-код на чеке с напитком. Взамен пользователи могли получить набор брендированных стикеров VK. За время акции более 130 тысяч участников отсканировали QR-коды. Из них 60% загрузили более двух чеков с покупкой Fanta.

Технология позволяет клиенту получить новый опыт взаимодействия с брендом, а также поучаствовать в интересных активностях, которые формирует новые ассоциации с брендом.

Как размещать QR-коды

Есть ряд технических моментов, которые тоже стоит учитывать при работе с QR. Например, размер напечатанного кода. Если он будет слишком маленьким, камера может просто не сфокусироваться. На печатной продукции — буклетах и листовках — размер кода должен быть не меньше 2*2 см, на афишах — не менее 5*5 см.

Стоит позаботиться и о месте размещения. Важно, чтобы баннер находился на уровне глаз человека. Также не стоит экспериментировать с нанесением кода на динамические поверхности (двери, автомобили), клиенту будет неудобно его сканировать.

Однако наличие четкого и крупного QR-кода в удобном месте еще не гарантирует, что человек станет его сканировать. Просто черный квадрат вряд ли вызовет интерес клиента, а надпись «Отсканируй QR-код и получи чашку кофе в подарок» — вполне. Поэтому стоит точно обозначить ценность для клиента.

Когда все условия соблюдены, не забудьте проверить контент. Попробуйте сами перейти по ссылке — убедитесь, что зашифрованная информация открывается корректно.

И главное во всем этом процессе — проанализируйте эффективность кампании с использованием QR-кодов. Для этого лучше протестировать несколько макетов и форматов размещения и отследить результаты по каждому из них, чтобы в итоге выбрать оптимальный.

Как получить максимум

QR-коды — отличный способ перевести клиента из офлайна в онлайн. Для человека намного удобнее навести камеру смартфона на код, чем вбивать ссылку вручную. Технология подойдет тем видам бизнеса, которые часто взаимодействуют с клиентами: кафе и ресторанам, салонам красоты, автомастерским и так далее.

В QR-код можно поместить любую информацию. Это может быть сайт компании, состав продукта или карта лояльности.

QR-код можно разместить на промо-материалах или распечатать и приклеить на любую поверхность: витрину, зеркало в примерочной или на стаканчик кофе — выбор ограничен лишь фантазией.

Сгенерировать QR-код можно за несколько секунд в специальном приложении или конструкторе.

Одного распечатанного QR-кода недостаточно. Нужно призвать человека отсканировать его. Для этого обозначьте ценность — что именно получит клиент. Например, десерт в подарок или купон на скидку в интернет-магазине.

Не забудьте и про технические моменты: QR-код должен быть не менее 2*2 см, чтобы камера могла его считать.

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