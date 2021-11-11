Уволить нельзя сохранить: как понять, что ИТ-специалист собирается уходить и нужно ли его удерживать

Собрать надёжную команду с каждым годом всё сложнее. ИТ-гиганты забирают к себе лучших разработчиков, в то время как сотрудники выгорают , требуют высоких зарплат и удалённой работы. Если проект и задачи неинтересные, зачастую специалисты не задерживаются в компании дольше чем на полгода.

Текучка кадров в ИТ: почему сотрудники стали чаще увольняться

На рынке высокая конкуренция

Появляются новые стартапы, расширяются крупные игроки, запускают проекты и набирают людей.

Например, одна из крупных компаний, когда открывала свое направление по разработке, выжгла весь ИТ-рынок, предложив зарплаты выше средней. Многие туда ушли ради денег, это сильно мотивирует, даже если задачи на новой позиции будут неинтересные.

Иностранные компании переманивают разработчиков

И в последние годы всё активнее — во многом из-за пандемии и удалёнки. Европейские и американские конкуренты на рынке были всегда, но сейчас многие ушли в онлайн и нанимать из-за границы стало проще. Разработчикам даже не нужно приходить в офис. Условно, можно жить в Воронеже и работать на нидерландскую фирму.

И зарплаты у них часто выше московских и петербургских. При этом сотрудники на руки получают больше, потому что зарплаты европейские, а выплачивают их по российскому налоговому законодательству.

Мы всегда опрашиваем увольняющихся работников, почему они уходят. В 90% случаев — из-за денег.

Скучные задачи

Классическое недовольство в сфере ИТ. Разбираться в чужом коде, к которому подключено 70 костылей, никому не интересно. Молодые разработчики хотят более серьёзных и крупных проектов, интересных задач, где они смогут увидеть результат своей работы.

Что с дата-сайентистами и продактами

К нам часто приходят кандидаты из крупных ИТ-компаний. Из корпораций они увольняются из-за того, что им надоело заниматься одними и теми же задачами. Эти специалисты — и продакты, и разработчики — хотят разнообразия, сменить направление в компании, найти новых клиентов или процессы.

Дата-сайентистам очень важно, какие конкретно задачи они будут решать. Они постоянно стремятся развивать свои компетенции, углублять их в рамках конкретного направления.

Допустим, специалист по голосовым моделям вряд ли перейдёт в направление визуализации. Потому что так он потеряет квалификацию и окажется в непонятной для него области.

Определяем на старте, надолго ли задержится работник

Ещё на этапе интервью с кандидатом нужно проверить, где и сколько он работал. Если он не задерживался на одном месте больше года, в 99% случаев и из вашей компании он быстро уволится — в моей практике не было обратных примеров.

Сейчас таких кандидатов становится всё больше. Многие программисты, тестировщики, менеджеры уходят через год-полтора. «Я сделал для компании всё что мог», — объясняют кандидаты своё увольнение. Проект, которым они занимались, закончился, и больше им не интересно в этой компании.

Нормальная ротация кадров — от 3 до 5 лет.

Когда сотрудник слишком часто меняет место работы — это очень рискованно. К примеру, если человек уволится через полгода, компания не получит от него пользы. На специалиста потратили время и силы на обучение, потом прошёл период адаптации и вхождения в задачи. За такой срок сложно показать эффективность для бизнеса.

Есть минусы и у «старичков» — работников, которые сидят на одной позиции 8-10 лет. Это стагнация, такой сотрудник неэффективен. Он просто приходит на работу, просто работает. Не хорошо и не плохо. Не покажет классный результат, но и не свалит в яму задачи — обыкновенный исполнитель.

Этот человек равнодушен, он не хочет браться за новые задачи. А ИТ — это сфера, где нужно постоянно учиться, развиваться, искать новые идеи, придумывать продукты, направления. Так, гендиректор Google Cloud Томас Куриан в сентябре уволил топовых разработчиков, которые сидят на одних позициях годами. Всё ради активного роста.

Всего должно быть в меру. Нужен костяк стабильных надёжных сотрудников, и важно не допускать высокой текучки, потому что она разрушает внутренние процессы.

Когда приходит новый человек в компанию и видит, что команда постоянно меняется, для него это звоночек. Он почувствует нестабильность и не будет ощущать себя в безопасности.

Сотрудник собрался увольняться. Удержать его или нанять нового?

Всегда выгоднее удержать человека. Потому что сотрудник погружён в работу, понимает все процессы и специфику. Его не нужно онбордить и обучать. Но есть вопрос — действительно ли стоит удерживать. Тут надо учесть компетенции специалиста и его личные качества. Если он токсичен и не приносит пользу бизнесу, то проще нанять нового.

По моим подсчётам, наём нового сотрудника стоит на 30% больше, чем затраты на старого.

И всегда есть риск, что он не вольётся в процесс, не разберётся в задачах и не пройдёт испытательный срок. Соответственно, время потрачено.

Речь не только о сотруднике, а о ресурсах компании. В стоимость нового человека можно сразу вкладывать половины зарплаты ментора, который будет его обучать, тратить половину дня и пропускать часть своих задач.

Инструменты, которые помогут предотвратить текучку

Неформальное общение

Спрашивайте за чашкой кофе, как у коллег дела. В дружеской обстановке и без начальства они могут рассказать о сомнениях или неудачах на работе.

Исходя из их историй, будет ясно, как быть дальше. Уточняйте причины проблем, постарайтесь что-то подсказать или узнать, как можно исправить ситуацию.

Опрос всей команды раз в полгода

Мы летом и в декабре проводим в анонимный опрос о том, насколько сотрудники удовлетворены и вовлечены в работу.

Это помогает понять настроение команды: чем они довольны, чем нет. И конечно, там есть вопросы вроде «собираетесь ли вы покинуть компанию?» или «что вас может побудить уволиться?». Так мы можем оценить картину в целом.

Несмотря на то, что опрос анонимный, он разделён на отделы — для более точной статистики. Если убрать фактор анонимности, ребята перестанут отвечать честно. Нам же важно видеть реальные данные, а не «рисовать» красивые цифры.

Мы также оцениваем результаты опросов и на длинной дистанции: как и за какие периоды менялось отношение сотрудников к компании.

Личные встречи с тимлидом

Мы внедрили внутри каждой команды формат «one-one» — интервью, на котором тимлид выясняет у каждого сотрудника, насколько комфортно ему работается. Всё ли понятно, нравятся и ясны ли задачи, достаточно ли ему поддержки, доволен ли он своей мотивацией. Что он хочет, какого обучения ему хватает или не хватает.

Так тимлид понимает, какой в его команде микроклимат. Собирает обратную связь и несёт к нам в HR-отдел. После мы уже вместе думаем, что можем сделать для улучшения жизни сотрудников.

Уволить нельзя, сохранить

Рассмотрим несколько кейсов, как замотивировать сотрудника не уходить из компании.

Если наскучили задачи

Пытаемся понять, чем текущие задачи не устраивают и что человек хочет. Если можем подстроиться — здорово. У нас было несколько таких случаев в команде. Мы дали сотрудникам возможность заниматься тем, чем они хотят. В итоге они остались с нами и перешли либо в другой отдел, либо на другую должность, с иными задачами.

Ребята были замотивированы, а компания получила долю лояльности — показала, что готова общаться с работниками и договариваться. Все в выигрыше.

Мало денег

Сотрудник понимает, что всё в порядке, задачи его устраивают, но платят недостаточно. Часто разработчики смотрят на рынок, ходят по собеседованиям, получают несколько офферов и приходят к своему руководителю.

«Я был на собеседованиях, и мне предложили столько-то денег. Если мне заплатите столько, а лучше больше, я останусь», — примерно это можно от них услышать. Плохой звоночек, потому что велика вероятность, что сотрудник продолжит и дальше собирать офферы, даже если ему поднять зарплату.

Поэтому к таким просьбам нужно относиться осторожно и оценивать, насколько навыки сотрудника соответствуют уровню зарплаты, которую он просит.

Личные причины

Тут нужно обсуждать с каждым отдельно и смотреть, может ли что-то сделать компания. Предлагаем в том числе и деньги, если нужно. Самый тяжёлый случай — это конфликт с командой. Тут не получится оградить человека от других, даже перевод на удалёнку вряд ли поможет.

Расстаёмся по-доброму

Если человека уже не сохранить в компании, важно обсудить с ним все спорные вопросы и конфликты, чтобы он не оставил о компании негативный отзыв в интернете. В ИТ-тусовке хорошо работает сарафанное радио, и проблемные истории могут подпортить вашу репутацию.

Дайте понятную обратную связь при увольнении. Когда кто-то уходит из команды, другие ребята стрессуют и гадают, почему он ушёл. Поэтому очень важно максимально понятно обозначить внутри команды причину, чтобы не было слухов и кто-то не собрался уйти вслед за коллегой.

Почему корпоративная культура — это важно

У нас из-за пандемии очень долго не было корпоративов. Хотя за последние пару лет мы сильно выросли и расширили команду. Дошло до того, что многие ребята в команде просто никак не пересекались между собой — не знали, кто сидит с ними через стенку в офисе.

И недавно мы провели общий выездной корпоратив с тимбилдингом. На следующий день, когда я пришла на работу, атмосфера поменялась на 180 градусов. У ребят спала скованность, они стали гораздо легче общаться между собой.

Поэтому корпоративная культура 100% влияет на сохранение кадров, даже в период удалёнки. Когда собираешь команду вместе, её участники раскрываются и быстрее и эффективнее решают рабочие задачи.

Фото на обложке: unsplash.com