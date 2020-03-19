Вариант «простой»: как работодателям пережить коронавирус и не разориться

Поскольку в ТК РФ сложно найти четкий и очевидный план действий в такой ситуации, юрист Екатерина Григорьева составила памятку для работодателей.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться и вместе с этим растет вероятность закрытия транспортного сообщения и принятия других мер, из-за которых многие производственные процессы не смогут функционировать.Чтобы не закрываться, но сэкономить, компания может объявить простой.

Что такое простой?

Как сказано в ТК РФ (ст. 72.2), простой — это «временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера».

Ключевым моментом здесь является препятствие для осуществления деятельности.

Например, если при закрытии границ водитель не может выполнять международные рейсы и при этом его невозможно задействовать в другом направлении, — простой объявить можно. Но если такой водитель занимается как международными, так и региональными перевозками и в данный момент не введены ограничения по передвижению между городами РФ, то объявить простой уже нельзя.

Основания для объявления простоя влияют на порядок оплаты этого периода работникам (ст. 157 ТК РФ).

В условиях пандемии коронавируса причиной объявления простоя может стать направление уполномоченным органом акта, который влечет частичное приостановление деятельности компании. Например, это может быть указ мэра, постановление губернатора и т.п.

План действий для объявления простоя

Шаг 1. Тот, кто получил вышеуказанный акт, должен направить на имя генерального директора служебную записку с указанием обстоятельств, которые приводят к простою. Если в компании установлен иной порядок уведомления, вместо служебной записки все оформляется другим соответствующим документом.

Шаг 2. Необходимо издать приказы:

1. Приказ об отмене/приостановлении производственных процессов (к примеру, рейсов в определенные направления и на определенные даты).

2. Приказ об объявлении простоя. Он должен включать в себя следующее:

причину введения простоя (на основании той самой служебной записки, государственного акта или другого правомочного документа);

список работников, в отношении которых вводится простой (либо список подразделений, если простой касается всех их сотрудников без исключения);

период простоя (дата/время начала и окончания, а если момент окончания трудно запланировать и предсказать, его можно обозначить как «до соответствующего приказа об окончании простоя»);

размер оплаты периода простоя (согласно ст. 157 ТК РФ, если во введении простоя нет вины ни сотрудника, ни работодателя, то он должен оплачиваться в размере не меньше 2/3 оклада или тарифной ставки);

местонахождение работников на период простоя (если у компании нет необходимости держать сотрудников на рабочих местах и нет ничего против того, чтобы они не выходили на работу, это следует отразить в приказе; в противном случае нужно указать конкретные места для нахождения работников).

Шаг 3. Работники должны ознакомиться с Приказом об объявлении простоя и подтвердить это своими подписями.

Если кто-то отказывается ознакамливаться с приказом, нужно составить акт об отказе за подписью двух свидетелей.

Шаг 4. Если введение простоя затрагивает компанию в целом, о нем нужно сообщить в службу занятости населения.

А вот уведомлять профсоюзную организацию о простое не нужно — законодательством не предусмотрена эта необходимость.

Не забудьте проверить контракты на предмет условий, согласно которым при наступлении обстоятельств непреодолимой силы компания обязана немедленно известить о них в письменном виде другую сторону. Также могут быть условия об указании конкретных сроков на исполнение обязательств.

Шаг 5. Чтобы вернуться к привычной деятельности, нужно будет издать приказ об окончании простоя (в случае если дата не была указана изначально).

Если работники в период простоя не находились на рабочих местах, то уведомлять их об окончании простоя нужно заранее.

Фото на обложке: Shutterstock / Piotr Zajda