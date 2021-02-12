Вас пригласили: как подавать резюме, чтобы попасть на интервью

Активно ищете работу и отправляете резюме на все вакансии подряд, полагая, что «хуже не будет»? Напрасно. Анастасия Кускова, директор по трансформации в компании Eurasian Resources Group (ERG) и автор телеграм-канала «Девочка в карьере» , рассказывает, когда эффективность важнее активности, нужно ли адаптировать резюме под конкретную вакансию и почему многие рекрутеры не читают ваши отклики.

Рекрутеры в один голос озвучивают статистику: около половины кандидатов не соответствуют базовым требованиям вакансий. Это происходит потому, что соискатели не сильно задумываются, подходят они под конкретную должность или нет. Сухие цифры: в среднем, перед тем, как откликнуться на вакансию, кандидаты тратят всего 50-70 секунд на чтение её описания. Не понимая уровень соответствия своей кандидатуры и не адаптируя резюме, они практически гарантируют себе получение очередного отказа.

Прежде всего, важно знать: сегодня, когда вы откликаетесь на вакансию онлайн, ваше резюме обычно не отправляется напрямую рекрутеру. Сначала оно обрабатывается ATS (applicant tracking system) — автоматической системе, которая отсеивает неподходящих кандидатов и ранжирует подходящих по уровню соответствия. ATS используют 99% компаний из списка Fortune-500. Судите сами: когда на вакантное место приходит несколько сотен откликов, отсмотреть «вручную» каждый невозможно физически.

А потому чем точнее подобраны ключевые слова, чем больше совпадений с настройками, которые выставил рекрутер, тем больше шансов, что резюме дойдет до рекрутера, а вы получите приглашение на следующий этап отбора. Для алгоритмов ATS важны ключевые слова, его формат и структура. На своем канале в Телеграм я выкладывала универсальную чеклист-шпаргалку, по которой можно проверить своё резюме.

Далее следует понять, насколько ваше резюме соответствует должности, на которую вы подаётесь. Само собой, если резюме соответствует полностью, то нужно его отправлять и ждать дальнейшего развития событий. Но подаваться стоит и в тех случаях, когда подходишь не на 100%. Какие бывают критерии и как оптимизировать свой подход к подаче?

Уровень соответствия 85% и выше

Это тот случай, когда кандидат не подходит по какому-то одному показателю. Например, опыт работы не 6 лет, а 4 года. В данном случае 6 лет — это идеальный вариант, но в жизни идеалов не бывает. И если ваше резюме абсолютно соответствует вакансии по остальным пунктам, это вряд ли помешает работодателю пригласить вас на интервью.

Уровень соответствия 60-85%

Так бывает, если вы меняете индустрию или функцию, когда есть много общего с вакансией, но с первого взгляда параллели могут быть не очевидны.

В этом случае резюме нужно как следует проработать: проверить ключевые слова, подчеркнуть наиболее релевантные для вакансии проекты и достижения, убрать всё лишнее, в том числе опыт, никак не связанный с интересующей вас позицией. Особенное внимание стоит уделить переносимым навыкам (то есть навыкам, применимых в любых сферах и функциях, как, например, управление командой, коммуникации и т.п.). Подчеркните те достижения и результаты, которые качественно соответствуют рассматриваемой вакансии. Ваша задача — продемонстрировать свой потенциал и обозначить, почему именно вы подходите на эту должность. Писать о том, что вы хотите от своей работы, не нужно — если всё сложится удачно, речь об этом пойдёт на собеседовании.

Уровень соответствия менее 60%

Если вакансия совершенно в другой индустрии, не соответствует вашему опыту, у вас мало переносимых навыков для нее, и вы не делали большинство из задач из описания – не подавайтесь. Не тратьте время: ни своё, ни рекрутера. Если это вакансия мечты, сохраните ее и наработайте необходимый опыт, чтобы подтянуть себя к 60%. Пусть это станет ориентиром на будущее.

Конечно, вы можете отправить резюме и в случае, когда соответствия недостаточно. Но рассылка «на авось» может сыграть злую шутку: в больших компаниях резюме остаются в системе на какое-то время, и у вас формируется странный профиль подач с отказами, часто на нерелевантных должностях. К тому же, это демотивирует и мешает фокусироваться на действительно подходящих позициях. Вы распыляетесь, результата нет, в итоге кажется, что ничего не получается, вы никому не нужны и общий настрой сильно страдает. Словом, это малоэффективно.

Ещё раз: для получения приглашений на интервью важно правильно и системно подходить к процессу откликов на вакансии. Карьерная стратегия начинается с рефлексии, трезвой оценки своих активов и пассивов (накопленные знания, умения, опыт), а также своих интересов и желаний. Всё это складывается в карьерный профиль, примерив который на современные потребности рынка вы и сможете ответить на вопрос: где ваши знания и умения найдут максимальное применение и создадут ценность. И тогда процент соответствия вакансии будет стремиться к 100, а поиск желаемой работы станет эффективным.

Фото на обложке: Reshot.com