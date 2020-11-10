Как создать резюме, на которое обратят внимание

Резюме не всегда сразу попадает в руки к рекрутеру. Некоторые компании используют автоматические системы сбора и сортировки резюме. Чтобы пройти компьютерный фильтр, резюме должно быть правильно оформлено. Вот пять советов, которые пригодятся при составлении резюме.

Не усложняйте резюме

Резюме должно быть простым и ясным. Говорите о фактах, без эмоций и оценок. Лучше рассказать меньше, но более убедительно.

Помимо этого, стоит избегать излишней креативности в оформлении. Возможно, профессиональные дизайнеры получат дополнительный балл за интересное оформление, но для остальных профессий этот фактор не сыграет никакой роли.

Используйте MS Word или Google Docs, а не PDF

Долгое время считалось, что PDF-файлы позволяют контролировать внешний вид и содержание резюме, так как получатель не может случайно его отредактировать или удалить часть информации. Но, по словам специалистов, это не лучший формат для резюме.

PDF-файлы могут читаться двумя разными способами, один из которых отображает лишь изображение. В таком случае программе будет трудно правильно прочитать буквы. Поэтому MS Word и Google Docs — лучший выбор.

Также большинство экспертов не рекомендует использовать шаблоны, найденные в интернете. Скрытые в них таблицы и форматирование могут исказить чтение резюме для компьютера.

Размещайте информацию в одном столбце в хронологическом порядке

Информацию лучше всего презентовать в одном столбце. Несмотря на популярность шаблонов резюме с двумя столбцами, такая структура часто сбивает с толку автоматические системы.

Заголовки должны точно отражать суть. Например, раздел с опытом работы лучше так и назвать — «опыт работы».

Кроме того, опыт работы лучше всего представить в обратном хронологическом порядке: начиная с последнего места работы.

Не используйте профиль на LinkedIn

LinkedIn уже несколько лет работает на тем, чтобы автоматические системы не могли правильно прочитать их профили, сохраненные в формате PDF. Таким образом компания пытается сохранить пользователей на сайте. Поэтому лучше создавать резюме собственноручно, а не использовать сторонние сайты.

Исключите визуальные элементы и графики

Диаграммы и графики в резюме могут помешать компьютеру прочитать документ. Программа просто не воспримет визуальную информацию. Помешать корректному отображению могут и таблицы, поэтому по возможности не используйте их в резюме.

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