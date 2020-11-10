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Истории

Как создать резюме, на которое обратят внимание

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Резюме не всегда сразу попадает в руки к рекрутеру. Некоторые компании используют автоматические системы сбора и сортировки резюме. Чтобы пройти компьютерный фильтр, резюме должно быть правильно оформлено. Вот пять советов, которые пригодятся при составлении резюме.

Как создать резюме, на которое обратят внимание

Не усложняйте резюме

Резюме должно быть простым и ясным. Говорите о фактах, без эмоций и оценок. Лучше рассказать меньше, но более убедительно.

Помимо этого, стоит избегать излишней креативности в оформлении. Возможно, профессиональные дизайнеры получат дополнительный балл за интересное оформление, но для остальных профессий этот фактор не сыграет никакой роли.

Используйте MS Word или Google Docs, а не PDF

Долгое время считалось, что PDF-файлы позволяют контролировать внешний вид и содержание резюме, так как получатель не может случайно его отредактировать или удалить часть информации. Но, по словам специалистов, это не лучший формат для резюме.

PDF-файлы могут читаться двумя разными способами, один из которых отображает лишь изображение. В таком случае программе будет трудно правильно прочитать буквы. Поэтому MS Word и Google Docs — лучший выбор.

Также большинство экспертов не рекомендует использовать шаблоны, найденные в интернете. Скрытые в них таблицы и форматирование могут исказить чтение резюме для компьютера.

Размещайте информацию в одном столбце в хронологическом порядке

Информацию лучше всего презентовать в одном столбце. Несмотря на популярность шаблонов резюме с двумя столбцами, такая структура часто сбивает с толку автоматические системы.

Заголовки должны точно отражать суть. Например, раздел с опытом работы лучше так и назвать — «опыт работы».

Кроме того, опыт работы лучше всего представить в обратном хронологическом порядке: начиная с последнего места работы. 

Не используйте профиль на LinkedIn

LinkedIn уже несколько лет работает на тем, чтобы автоматические системы не могли правильно прочитать их профили, сохраненные в формате PDF. Таким образом компания пытается сохранить пользователей на сайте. Поэтому лучше создавать резюме собственноручно, а не использовать сторонние сайты.

Исключите визуальные элементы и графики

Диаграммы и графики в резюме могут помешать компьютеру прочитать документ. Программа просто не воспримет визуальную информацию. Помешать корректному отображению могут и таблицы, поэтому по возможности не используйте их в резюме.

Источник.

Фото на обложке: Freedomz / Shutterstock

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