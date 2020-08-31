Видеоинтервью и автоматизация: общемировые и российские HR-тренды

Василий Костин, СEO группы компаний Boson и сервиса видеорекрутинга Huntica.works , рассказывает о последних трендах в HR — видеоинтервью и платформах автоматизации.

Меньше всего от пандемии пострадала диджитал-индустрия. Штат сотрудников почти не сокращали, даже наоборот — наблюдался рост вакансий в ИТ и смежных сферах. Кризис становился точкой роста при правильной бизнес-стратегии. Например, при грамотном HR-бренде.

Запад: от диктатуры таланта к диктату работодателя и наоборот

Хедхантинг в США и Европе — огромная высококонкурентная индустрия, которую российский рынок только открывает для себя.

В секторе специализированных платформ и сервисов для HR Россия отстает от рынка США и ЕС в среднем на семь-восемь лет. Первый сервис и платформы по рекрутингу здесь появились еще в середине нулевых, пионерами здесь можно назвать SAP, которые стали интегрировать рынок в свои CRM через умный рекрутинг.

По данным аналитиков IBM, более 66% СEO в США доверяет и пользуется системами автоматизации кадровых процессов на основе искусственного интеллекта.

Исследование Jobscan показало, что 99% компаний из списка Fortune 500 используют в своей работе ATS (Applicant Tracking System — система по управлению кандидатами, программное обеспечение, позволяющее выполнять рекрутинговые задачи в электронном виде). В основном это крупные холдинги и их дочерние предприятия. Среди лидеров рынка HRTech в США можно отметить компанию ConveyIQ. Ее клиенты — The New York Times, Airbnb и Zappos.

Автоматизация процессов и внедрение видеоинтервьюирования свидетельствует об ужесточении условий найма сотрудников. Во всем мире сегодня во внимания эйчара попадают внешний вид, психологическая адекватность, дикция и даже качество видеокартинки соискателя.

Если еще несколько лет назад формат видеоинтервьюирования был прерогативой сектора ИТ, где сохранилась диктатура таланта, то сегодня спектр индустрий диджиталом не ограничивается. FMCG, HoReCa, фэшн-индустрия и даже благотворительные организации хотят видеть лицо будущего наемного менеджера.

Samsung, Canon и ООН используют видеорекрутинг в своей операционной деятельности. Организация Объединенных Наций забукировала под эти цели софт VidCruiter.

Другой лидер рынка — американская платформа Wepow — сотрудничает по большей части со спортивными брендами и хорекой (Heineken, Adidas), нанимая людей по всему миру 24/7. Одна из последних тенденций на рынке США — использование виртуальной реальности в бизнес-тренингах и видеоинтервью. До настоящего момента виртуальная реальность практиковалась только в обучающих военных и авиационных программах для космонавтов и летчиков.

На фоне пандемии HR-сервисы стали одним из перспективных капиталовложений в мире.

Например, сервис видеоинтервью с возможностью предварительного психологического тестирования наемного персонала HireVue в последнем раунде этого года привлек $93 миллиона. Потенциал рынка огромен. К 2024 году размер мирового рынка рекрутинга может составить $542 млрд. Только в США ежегодно закрывается более 80 миллионов вакансий и проходит более 640 миллионов интервью в год.





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Россия: консерватизм уступает оптимизации

Консервативность всегда была присуща российским предпринимателям и менеджерам. Нишевые HR-сервисы первыми подключали именно крупные компании, а не малый и средний бизнес. Одними из первых HRTech в 2014 году начала популяризировать компания «Северсталь», автоматизировав кадровый учет.

Еще один пионер рынка — сеть салонов связи МТС, которые несколько лет назад ввели игровую систему поощрения персонала, разработав внутрикорпоративное мобильное приложение. Среди первооткрывателей — лидер ИТ-отрасли компания Mail.ru, автоматизировавшая кадровое администрирование и расчет заработных плат.

Первый сервис видеоинтервью VCV.ru появился в России в 2012 году. В 2019 году собственный сервис видеоанкетирования ввел сайт HeadHunter. Программное обеспечение hh.ru выводит на экран текстовые вопросы и записывает ответы возможных кандидатов на вакансию на видео. По такой же схеме работают приложения VCV.ru, Skillaz и Pre-Interview.

О каких-то инновационных решениях на уровне искусственного интеллекта в России пока говорить рано. Несколько лет назад приставка к компании слов «блокчейн» и «ИИ» служила приманкой для возможных инвесторов. Однако на деле подобные стартапы и у нас в России, и на Западе большей частью выдают желаемое за действительное: за блокчейн выдают закрытую базу данных, а за искусственный интеллект — нейросеть, захватывающую информацию из Google.

Мы изначально отказались от подобных экспериментов, так как нацеливались на честную и прозрачную работу с рынком.

Мы не стали внедрять виртуального персонажа, выступающего в роли рекрутера, так как это в разы снижает качество пользовательского опыта.

У нас получился сервис, собеседование в котором больше похоже на живой диалог с живым интервьюером. Для этого мы снимали обыкновенных людей. В этом случае — девушку, которая говорит на английском и русском языках с пользователем сервиса.







В ближайшем будущем мы планируем немного оживить формат, наем будут проводить ведущие актеры страны. Такой формат видеоинтервью обещает стать более интересным и игровым, что поможет убрать психологический барьер у потенциальных сотрудников, проходящих собеседование.

Все собранные видеоинтервью хранятся в облаке в свободном доступе менеджеру со стороны компании-клиента, что позволяет не проводить повторных собеседований, а просто выслать выбранного финалиста руководству компании.





Ближайшее будущее: видео как способ самопрезентации

Видеоинтервью — отличный формат для найма в регионах и из регионов в столицу. Существенно сокращая издержки на подбор новых сотрудников в масштабируемых индустриях (связь, банковский сектор, торговые сети), SaaS-сервисы видеоинтервьюирования и дальше будут появляться в России.

Здесь выиграют те, кто сможет расширить функционал системы до автоматизированных CRM. По данным аналитиков нашей компании, при автоматизированном массовом подборе эффективность рекрутера увеличивается на 60-80%. Этот показатель обеспечивается за счет исключения кандидатов, не пришедших на интервью, экономии времени на провальные интервью и отсутствии необходимости повторных интервью за счет видеозаписей ответов.

Автоматизация процессов позволяет в среднем на треть сократить расходы на наем HR-специалистов, сжимая кадровый отдел крупнейших корпораций до двух-трех человек.

Еще один общий тренд на рынке — исчезновение мелких отраслевых кадровых агентств и частных рекрутеров, которые не смогли гибко реагировать на новшества. Как правило, за высококвалифицированного менеджера частный рекрутер берет 50% его первой зарплаты, для массового подбора цены варьируются от 10 тыс. рублей и выше.

Тарифы платформ и CRM видеорекрутинга варьируются в пределах этих же сумм, бонусом обычно предоставляется первый месяц работы, в то время как эффективность набора персонала существенно увеличивается за счет сокращения времени на собеседования и удалении на входе нерелевантных резюме.

Судите сами. По данным наших аналитиков, в 2019 году на офлайн-собеседования приходили не более 60% кандидатов, 70% всех кандидатов не подходили сразу же. В большинстве случаев опытному HR-специалисту становится понятно, что кандидат «не наш» на второй минуте собеседования, остальное время тратится из вежливости.

В компаниях, где нет HR-отдела, «плохие» кандидаты крадут время у руководства компании, а кадровые агентства и сторонние хедхантеры стоят слишком дорого.

Проактивное использование технологий до конца 2020 года в HRTech будет по-прежнему актуально. В умах владельцев бизнесов начали приживаться идеи о талант-менеджменте и грамотном HR-бренде.

По данным исследования LinkedIn, 69% соискателей не станут работать в компании с плохой репутацией, даже если сейчас у них нет работы; 84% задумываются об уходе со своей работы в другую компанию с более сильной корпоративной культурой; 84% компаний считают сильный бренд работодателя ключом к достижению целей рекрутинга.

Важными пунктами для России будут появление профессиональных стандартов в HR и усиление внимания к soft skills на фоне роботизации кадрового отбора и учета. Рынок найма вышел из кризиса пандемии. И осень обещает быть насыщенной.





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