HR в 2020 году: технологии, которые сделают работу с кадрами эффективнее

За последние пять лет цифровая трансформация ощутимо изменила методы работы, которыми пользуется бизнес. Перестройка затронула практически все внутренние системы — в том числе управление кадрами. Рассмотрим, какие тренды в HR-индустрии нужно учесть, чтобы не отстать от конкурентов.

«В недавнем опросе две трети руководителей бизнеса заявили, что если их компания не станет более цифровизированной к 2020 году, то она перестанет быть конкурентоспособной. Но в HR цифровизация меняет все: от основных функций, таких как наем и развитие сотрудников, до введения новых задач, например, повышения производительности. 88% руководителей HR-направления говорят, что в течение следующих двух лет им нужно инвестировать как минимум в три технологии. Это огромная задача, и неудивительно, что многие из них совершенно растеряны», — говорит Брайан Кропп, вице-президент группы компаний Gartner.

В условиях, когда бизнес рискует отстать от конкурентов, если не начнет цифровую трансформацию, ему могут помочь следующие технологические HR-инструменты.

Искусственный интеллект и роботизированная автоматизация процессов

Чем больше технологий используется в HR, тем человечнее становится управление кадрами. Да, на первый взгляд кажется, что это предположение противоречит само себе. Но Эмили Хе, старший вице-президент по глобальному маркетингу Oracle, говорит: «Удивительная часть ИИ-революции заключается в том, что в действительности автоматизация заставляет кадровые процессы становиться менее механическими и более человечными».

Бен Юбэнкс, HR-аналитик и инфлюенсер, соглашается с Хе: «Каждый раз, когда управление кадрами автоматизировалось раньше, рабочие места и задачи становились человечнее, ведь автоматизируются самые механические процессы. Сейчас важны ключевые человеческие навыки, и они будут иметь еще большее значение в будущем».

Ключевые HR-области, в которых применяется ИИ:

анализ опросов, известный как аналитика голоса сотрудника;

устранение ошибок, вызванных человеческим фактором.

«Наше новое исследование показывает, что ИИ-инструменты анализируют опросы сотрудников лучше, чем люди», — объясняет Юбэнкс. Тем временем, IBM заявляет: «Поскольку мы хотим создать ИИ-системы, которым сможем доверять, очень важно разрабатывать и обучать их с помощью недвусмысленных данных и придумывать алгоритмы, которые можно легко объяснить».

Когда речь заходит о роботизированной автоматизации процессов в HR, то обычно имеют в виду следующие технологии:

чат-боты;

обработка естественного языка;

машинное обучение;

искусственный интеллект.

Они могут улучшить коммуникацию и повысить производительность, предоставляя доступ к нужным данным в нужное время. Самая трендовая из этих технологий — чат-боты. По прогнозам, к 2022 году они будут внедрены более чем в 50% компаний. Как правило, чат-ботам задают вопросы о зарплате, отпусках, социальных льготах и правах сотрудников. С помощью этого инструмента бизнес может сократить нагрузку на HR-отделы.

«Боты могут работать как платформы самообслуживания, которые позволяют сотрудникам отдела кадров сосредотачиваться на более сложных и срочных вопросах, заслуживающих их внимания», — комментирует Джереми Нанн, член Совета Forbes.

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Виртуальная и дополненная реальность и носимые устройства

В сфете управления персоналом также активно развиваются технологии VR и AR. Эти инструменты подбирать и адаптировать сотрудников, создавая виртуальную среду для проверки профессиональных навыков или экскурсий по офису.

В ходе исследования, проведенного доктором Кэндис Ланиус из Алабамского университета в Хантсвилле, было записано более 140 докладов студентов, а их пульс измерялся с помощью носимого устройства. Используя эти данные, Ланиус скорректировала учебные программы, чтобы помочь учащимся справиться со страхом публичных выступлений. По прогнозам, этот подход будет использоваться и в HR. Пульс, температура тела, расширение зрачков и другие показатели станут учитывать, чтобы вычислить факторы, вызывающие стресс у сотрудников.

Опыт сотрудников, HR-наставничество и обратная связь в режиме реального времени

Gartner сообщает, что в 2019 году для HR-специалистов опыт сотрудников был одним из наиболее важных аспектов, который останется главным приоритетом и в 2020 году. Дело в том, что компании стремятся увеличивать вовлеченность и развивать культуру, ориентированную на команду.

«Сделайте так, чтобы системы, инструменты и процессы улучшали, а не ограничивали ежедневную деятельность сотрудников. Ценность отношений и уважение к ним важнее, чем технологии. Сотрудник — ваш первый клиент», — отмечает Франсуа Борнибус, президент Lenovo.

Такие инструменты позволят сотрудникам и работодателям получать регулярную и последовательную обратную связь в режиме реального времени, изучать возможности развития, а также повысить вовлеченность и производительность.

Кроме того, ожидается, что вырастет популярность HR-наставничества через систему управления компанией (Organisation Guidance System, OGS). Дэйв Ульрих, генератор идей по работе с персоналом, лидерами и компаниями, считает, что «HR будет предлагать наставничество, а не просто оценочные таблицы, информационные панели или прогнозную аналитику». Такие системы будут определять не только желаемые результаты инвестиций, но и дорожную карту для достижения этих результатов и требования для устойчивого развития. OGS позволит наметить цели, связанные с талантами, организацией, лидерством и человеческими ресурсами, позволяя HR-специалистам обеспечить базу для принятия соответствующих решений.

Новые рабочие модели и поколение Z

Подход бизнеса к внедрению технологий меняется. Гибкий график и удаленная работа существовали и раньше, однако со вспышкой COVID-19 их развитие стало экспоненциальным. Теперь компании хотят как можно быстрее внедрять такие облачные и коммуникационные технологии, как Zoom и Microsoft Teams, чтобы обеспечить поддержку удаленных сотрудников. Этот процесс подкрепляется притоком поколения Z, которое вступило в трудоспособный возраст.

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Интегрированные системы и облачные технологии

В среднем HR-отдел использует 11 разных систем только для подбора персонала. А с учетом цифровой трансформации все важнее становятся интегрированные системы для поддержания точности и эффективности. Кроме того, специалистам кадровой службы нужно обрабатывать большие объемы данных, что невозможно без надежного программного решения, которое сумеет адаптироваться к росту компании и в итоге расширит возможности отчетности и аналитики.

«С точки зрения HR, любые изменения в существующих системах должны быть тщательно продуманы и умело выполнены», — подчеркивает Венки Сешадри, старший директор по продажам и менеджер по продуктам Accenture. Некоторые возможности окажутся важнее, чем другие, и будут меняться в зависимости от деятельности компании. Одно можно сказать наверняка: эффективное внедрение технологий поможет бизнесу лучше работать и быть устойчивым к трудностям.

«Цифровые технологии устраняют некоторые тайны, стоящие за кадровыми процессами», — добавляет Сешадри. Они вовлекают работников в процесс найма, внедрения, анализа эффективности, обучения и развития карьеры, и делают услуги доступнее «в любое время и в любом месте» благодаря мобильным технологиям, социальным сетям и смартфонам.

HR-платформу можно создать собственными силами, но использование облачных сервисов экономит время и деньги. Они обеспечивают гибкость и предоставляют контроль, потому что позволяют адаптироваться к новым требованиям. Кроме того, облачные сервисы дают возможность принимать более эффективные решения, повышать работоспособность, улучшать опыт сотрудников и их соответствие кадровым требованиям.

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