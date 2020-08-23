Как пандемия повлияла на азиатские HR-стартапы и рынок труда

Экономика в Азии восстанавливается, и компании из этого региона вновь занялись наймом. В новой реальности изменились не только требования к рабочим местам, но и стратегии по управлению кадрами. Они требуют новых инструментов, и HR-стартапы спешат воспользоваться этой возможностью.

Управление кадрами в новой реальности

Дистанционный наем персонала позволяет работодателям экономить на переселении сотрудников. Как правило, оно обходится дорого: компании оплачивают проезд, проживание и пособие для семьи. Зато теперь они могут использовать преимущества рынка труда каждой страны: например, Сингапур славится управленцами, Вьетнам и Тайвань — квалифицированными инженерами, Индонезия — специалистами по цифровому маркетингу, а Филиппины — диджитал-дизайнерами.

«Многие работодатели поняли, что продуктивно трудиться на удаленке возможно», — говорит Освальд Йо, CEO платформы по подбору талантов Glints. В Гонконге значительное число компаний, пользующихся услугами Glints, работают в сфере игр, электронной коммерции и логистики. Из них 40% собираются нанять удаленные команды разработчиков по всей Индонезии, Вьетнаму и Тайваню.

Ожидается, что спрос на такие услуги будет увеличиваться. CloudStaff, аутсорсинговая компания из Филиппин, с марта наблюдает «устойчивый и значительный» рост числа бизнесов, желающих работать на аутсорсинге.

«Профессионалы из таких сфер, как бухгалтерия, финансы и коллекторские услуги, оказались очень востребованными», — говорит представитель CloudStaff Тоби Лонгхерст.

Компания также отметила рост спроса со стороны компаний из таких индустрий, как электронная коммерция, цифровой маркетинг и ИТ-поддержка, работающих в США, Австралии и Гонконге.

Стартапы в области образовательных технологий Geniebook и Snapask, которые пережили подъем из-за бума онлайн-обучения, ускоряют наем зарубежных специалистов. В настоящее время в штаб-квартире Geniebook в Сингапуре работают представители 16 стран.

CEO компании Чжичжун Нео считает, что поиск талантов «не должен ограничиваться одной страной», и в ближайшие 12 месяцев планирует набрать еще 150 сотрудников со всего мира. «Великие учителя, инженеры и ученые приезжают со всего мира, и это те люди, которые нам нужны, чтобы помочь студентам достичь успехов в учебе», — говорит он.

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Гонконгская компания Snapask разделяет эту точку зрения. Ее основатель и CEO Тимоти Ю убежден: при поиске «не имеет значения, где физически находится кандидат, если его навыки и опыт соответствуют масштабам и обязанностям».

Даже местные коллективы начинают работать по-новому. «В Японии технологические стартапы, а также такие крупные традиционные компании, как Hitachi, Fujitsu и Shiseido, начали переходить на удаленный формат и продолжают использовать его в качестве основного режима работы. Раньше это было совершенно немыслимо», — говорит Тоефуми Миура, CEO стартапа Laboratik, который занимается аналитикой сотрудников.

Компромиссы дистанционной работы

Несмотря на все преимущества, удаленный режим подходит не для каждой должности. Например, тем , кто занимается маркетингом, операционной деятельностью, развитием бизнеса, исследованиями и разработкой, важнее понимать местные нюансы, чем тем, кто занимается продуктом и дизайном.

Не все могут продуктивно работать в дистанционном режиме. Алия Бэй, региональный менеджер по персоналу гонконгского логистического стартапа GoGoVan, отмечает, что в целом производительность выросла. В то же время аналитическая HR-компания EngageRocket опросила более 18 тысяч жителей Сингапура и обнаружила, что 16% из них считают работу из дома продуктивной, но у 40% сформировалось противоположное мнение.

Как правило, у технологических компаний производительность труда вырастает заметнее, чем в традиционных отраслях, отмечает Чи Тун Леонг, сооснователь и CEO EngageRocket. Среди клиентов стартапа — ecommerce-платформа Tokopedia и телекоммуникационная компания Starhub.

В июне Арриф Зиаудин, CEO стартапа по бронированию столиков в ресторанах Chope, сказал, что его компания измеряет «скорость команды разрабочиков» по пользовательским историям, и она резко выросла после перехода на работу из дома. Однако измерить производительность нетехнических специалистов может быть труднее.

Новые потребности

Тренд на удаленную работу в сочетании с борьбой за продуктивность создает новые возможности для HR-стартапов. По словам Кэти Стивенс, вице-президента по Азиатско-Тихоокеанскому региону австралийской аналитической платформы Culture Amp, самые серьезные проблемы, с которыми сталкиваются компании при работе с удаленными сотрудниками, — это управление коммуникациями, отслеживание задач и производительности.

Китайский стартап Sequoia помогает изучать настроения в коллективе. Среди его клиентов Сингапурская биржа, Circles Life и PropertyGuru. В последние месяцы Sequoia отмечает все больший интерес со стороны правительственных органов, финансовых и коммунальных служб, которые переживают «быструю трансформацию».

С трудностями могут столкнуться даже те, кто привык к удаленной работе. Шанель Лим, главный HR-директор финансового маркетплейса GoBear, рассказывает, что в его компании еще до пандемии существовала гибкая политика, но поддерживать вовлеченность и хорошие отношения в полностью удаленной команде — «задача не из легких».

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Удаленная работа становится нормой, и стартапы начинают предлагают новые решения. Например, дистанционное наблюдение за сотрудниками, которые занимаются ручным трудом — скажем, уборкой. Операторы коливингов делают ремонт, чтобы разместить дополнительные столы и офисную мебель для обеспечения удаленной работы.

Вот какие возможности открываются для HR-стартапов в условиях меняющихся норм:

Инструменты для адаптации. Леонг из EngageRocket отмечает, что компании «обеспокоены тем, что придется нанимать новых сотрудников удаленно... Многих очень интересует возможность отслеживать настроение работника в первые 30, 60, 90 дней и так далее». С апреля по май 2020 года количество запросов на инструменты производительности и вовлеченности EngageRocket превысило результаты всего 2019 года. GoBear — одна из компаний, которая была вынуждена нанять 40 новых дистанционных работников после приобретения AsiaKredit в мае. Чтобы поддерживать вовлеченность, компания ведет на своем сайте раздел, посвященный здоровому образу жизни и проводит опросы удаленного персонала. Culture Amp также запустила дистанционное тестирование в условиях пандемии, чтобы лучше понять новых сотрудников, включая их ожидания и представления о своих новых ролях, и увидеть, насколько хорошо они адаптируются. Вовлеченность. Востребованнее становятся и средства для повышения вовлеченности и эффективной коммуникации персонала. Среди японских компаний снижение уровня коммуникации было названо ключевой проблемой, с которой сталкиваются те, кто вынужден управлять удаленными процессами, отмечает Миура из Laboratik. We, флагманский продукт Laboratik, использует технологию обработки естественного языка, чтобы отслеживать взаимодействие внутри компании в рабочем чате Slack и выявлять проблемы. К концу года в We также интегрируют Teams, платформу совместной работы от Microsoft. Laboratik, среди клиентов которой кадровые агентства по подбору сиделок, развлекательные и игровые компании, за последние несколько месяцев получает в три-четыре раза больше запросов на свои услуги, чем обычно. Консультационные услуги. Многие организации интересуются навыками, которыми должны обладать руководители или менеджеры для работы в удаленных командах. После определения и оценки недостатков EngageRocket предлагает меры, которые помогут менеджерам лучше справляться с удаленными работниками. На сегодняшний день у EngageRocket есть данные о более чем 120 компаниях в Сингапуре. Клиенты могут использовать эту информацию, чтобы сравнить себя с другими представителями отрасли, оценивая различные факторы, например, эффективность удаленных сотрудников, психическое здоровье и вовлеченность персонала. «У нас самая большая репрезентативная выборка данных о настроениях на рабочих местах в Сингапуре с момента запуска до настоящего времени, что довольно интересно», — говорит Леонг. Услуги после найма персонала. Спрос на них повысился со стороны компаний, которые хотят создать команды за рубежом, но не имеют офиса или административных возможностей для этого. «Во время найма сотрудников за рубежом многие работодатели обычно не хотят беспокоиться о таких вещах, как страхование, офисные места или налоговые расчеты. Поэтому после того, как мы нанимаем для них кандидата, мы предлагаем это полнофункциональное решение, а также кадровые услуги», — объясняет Йо. Glints разместила более сотни инженеров от имени AIA Singapore в Индонезии и занимается зарплатой, налогами, страхованием и предоставлением офисов через партнерство с коворкингами. Но у компании нет данных о том, на сколько вырос спрос на эти услуги за последние месяцы.

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Сохранится ли эта тенденция?

Не все рекрутеры так оптимистичны, как Glints. Энг Чанг Чуа, директор рекрутинговой компании Space Executive, которая нанимает руководителей высшего звена в области юриспруденции и комплаенса, считает это явление временным, учитывая нынешние ограничения на поездки.

«Некоторые, особенно ключевые, руководители, переедут после открытия границ», — говорит Чуа, ссылаясь на недавний опыт поиска сотрудников для ведущей финтех-компании Сингапура.

Целесообразность поиска кадров за рубежом также зависит от стажа работы и требований, предъявляемых к должности. Например, личное взаимодействие не так важно для юридической работы, а консультации по контрактам и проверки можно организовать с помощью технических средств.

С другой стороны, отмечает Чуа, нанимать CEO, которые еще не находятся в стране своей компании, было бы трудно. В целом большинство бизнесов по-прежнему будет проводить поиск и обучение персонала в своем регионе, говорит Далджит Салл, старший директор технологической практики Randstad Singapore. Сотрудников могут искать и за рубежом, но вряд ли этот вариант будет приоритетным.

Тем не менее, эта возможность, скорее всего, сохранится, несмотря на неоднозначные результаты. Согласно глобальным данным LinkedIn, 44% руководителей высшего звена заявили, что рассматривают возможность полного перехода на удаленку.

«Даже по нашим внутренним данным, только 2% сотрудников хотели бы снова ходить в офис пять дней в неделю. Это большое изменение, с которым организациям придется справляться», — отмечает Стивенс из Culture Amp.

Работодатели делают все возможное, чтобы адаптироваться. Феон Анг, вице-президент профессиональной сети по талантам и учебным решениям для Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказывает, что количество запросов «удаленная работа» в сервисе LinkedIn Learning за период с января по июнь выросло втрое.

«Это может показывать, какой будет работа в будущем — удаленный формат или гибкий график больше не будут привилегией, а скорее ожидаемым условием», — говорит Анг.

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