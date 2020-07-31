Фитнес и обеды в офисе уже не актуальны: как компании переосмысливают бонусы для сотрудников на удаленке

С началом карантина многим работодателям пришлось выбирать: сделать так, чтобы сотрудники могли воспользоваться бонусами из дома, отменить некоторые из них или полностью пересмотреть систему. После пандемии нас ждет новая норма: не только понятие рабочего места, но и рабочие бонусы уже не будут прежними.

Teampay занимается разработкой ПО для управления платежами. До того, как в начале марта компании пришлось закрыть офисы на Манхэттене, она, как и другие стартапы, предлагала сотрудникам много бонусов: кафе со здоровыми (и не очень) закусками, кофе-машины и удобные общественные пространства, где можно было поболтать в неформальной обстановке.

Каждую неделю компания приглашала спикера на «обеденный семинар».

Каждую вторую неделю проводился вечер демонстрации и напитков, во время которого команда разработчиков показывала свои последние результаты за пивом и коктейлями.

Каждый квартал коллектив отправлялся на неожиданное выездное мероприятие.

Поэтому когда из-за пандемии сотрудников пришлось отправлять домой, CEO Эндрю Хоуг захотелось обеспечить подобный опыт и в удаленном режиме. «Мы продолжили проводить обеденные семинары и демонстрацию под напитки, — рассказывает он. — Например, вместо того, чтобы заказывать обеды в офис, мы использовали свой продукт, чтобы выделить каждому сотруднику $20 на доставку».

Также каждый из работников TeamPay получил $500, чтобы оборудовать домашний офис, и разрешение работать в более гибком графике, чтобы найти время для семейных обязанностей.

Новые бонусы в эпоху COVID-19

Большинство участников недавнего исследовании, проведенного платформой для удаленной работы Topia, отметили, что расширение возможностей и доверие являются наиболее важными факторами, способствующими «более позитивному опыту сотрудников». Следующими по значимости назвали профессиональное обучение и технологии. Только 16% в качестве приоритета отметили классный офис с бесплатной едой и играми.

«Пандемия помогла заметить, как изменились наши пожелания к работе, — говорит Джеки Коэн, вице-президент Topia по вопросам сотрудников и культуры. — У нас есть возможность переосмыслить термин "бонусы" и задуматься, что компании могут предложить сотрудникам в новом мире удаленки».

В последние месяцы работодатели и отделы HR также задумались, какие бонусы могут потребоваться работникам в эти непростые времена, отмечает Натали Баумгартнер, главный исследователь на платформе вовлечения сотрудников Achievers. «Это определенно заставляет организации задавать вопрос "Что будет важнее всего? На что мы потратим свои деньги? А что будет ценнее всего для наших сотрудников?" — говорит она. — На первом месте должно быть то, что фундаментально поддерживает наше благополучие».

К таким бонусам, считает Баумгартнер, относятся ресурсы для душевного здоровья, гибкие условия и денежные стимулы.

Смена приоритетов и бюджетов

«Поведение работодателей и HR-отделов меняется, — говорит Баумгартнер. — То, как оно меняется, зависит от финансовой жизнеспособности компании, стратегии и системы ценностей, которая стоит за многими из этих решений».

Баумгартнер добавляет, что в условиях экономического кризиса многим пришлось сократить расходы и отказаться от некоторых бонусов. Например, компании начали экономить на непрерывном образовании и обучении сотрудников. «Это было огромным преимуществом, которое предоставляли работодатели — получение высшего образования, поступление в бизнес-школу. Сейчас многие от этого отказываются, — говорит она. — Из-за финансовой неопределенности компании просто не могут себе это позволить».





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Напоминание о более простых временах

В то время как сотрудники хотели бы получать более значимые бонусы, по-прежнему сохраняется спрос на традиционные льготы, которые могут обеспечить стабильность и комфорт в условиях неопределенности.

До начала пандемии нью-йоркская компания Stadium позволяла офисным работникам выбирать еду из нескольких разных ресторанов в одном заказе, а это означало, что им не нужно было договариваться, где обедать.

После соучредитель и CEO Шаунак Амин запустил еще один бизнес — SnackMagic, который позволяет удаленным сотрудникам получать персонализированные коробки с закусками в своем домашнем офисе в любой точке страны.

По словам Амина, сервис был запущен более двух месяцев назад, и каждые две недели количество заказов удваивается. «Существует не так много инструментов или сервисов, которые созданы для удаленной работы, — говорит он. — Исходя из интереса, который мы увидели, я думаю, что сервис будет работать еще долго».

Амин признает, что обеспечение закусками — это не главный приоритет работодателей во время пандемии, но стоимость нескольких лакомств минимальна по сравнению с затратами на снабжение офисных кухонь, и этот жест имеет большое значение. «Это заставляет работника чувствовать, что работодатель заботится не только о нем, но и о его семье, потому что часто дети выбирают закуски», — говорит он.

Новые соседи по офису, новые бонусы

Еще одно важное изменение в системе рабочих льгот — их предполагаемый получатель. Ранее льготы получали преимущественно сотрудники, а члены их семей иногда включались в медицинский полис и другие программы.

«Самое большое изменение, к которому привела пандемия, — это то, что ни один сотрудник не работает изолированно, — говорит Дэниел Фридман, соучредитель и со-CEO BurnAlong. — Семья в центре всего».

Платформа BurnAlong предлагает пользователям индивидуальные и групповые тренировки от сотен поставщиков медицинских услуг, начиная от традиционного фитнеса и заканчивая медитацией и реабилитацией после заболеваний. Фридман говорит, что с прошлого года количество их клиентов удвоилось, и теперь более четверти всех занятий посвящены эмоциональной поддержке.

«Это классы для родителей, занятия при артрите, диабете, адаптивные тренировки для людей с ограниченными возможностями, работа с расстройством сна, беспокойством — и все это отражает повышение внимания к психическому здоровью и чувству одиночества», — говорит он.

Некоторые из наиболее популярных вариантов также ориентированы на неработающих членов семьи, такие как виртуальные летние лагеря для детей. «Если у вашего супруга, партнера, ребенка или кого-то из родителей проблемы, это влияет на вашу продуктивность. Поэтому, когда дело доходит до здоровья и хорошего самочувствия, каждая компания старается обеспечить поддержку и для семей сотрудников, — говорит он. — У нас даже есть тренировки с животными, чтобы можно было заниматься со своей собакой. Главное — помогать людям, где бы они ни находились и кем бы ни были их близкие».

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