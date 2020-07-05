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Лишний вес и нехватка общения: россияне назвали минусы удаленной работы

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Только 22% россиян устраивают условия удаленной работы, 34% испытывают трудности с концентрацией внимания при работе из дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос Высшей школы экономики (ВШЭ). 

Лишний вес и нехватка общения: россияне назвали минусы удаленной работы

Недостатки удаленной работы по мнению россиян:

  • технические проблемы — например, маленький экран компьютера;
  • сложность работы рядом с семьей;
  • нехватка общения с коллегами;
  • риск набрать лишний вес. 

Тем не менее 80% опрошенных находят и плюсы в работе из дома. В частности, россияне отметили, что им не нужно тратить время на дорогу до офиса. Среди других преимуществ — отсутствие расходов на транспорт и питание, а также гибкий график. Кроме того, на удаленке сотрудники стали больше спать и чаще заниматься домашними делами. 

Социологи ВШЭ проводили телефонные интервью с 1 апреля по 3 мая 2020 года. В опросе участвовали 2 тысячи респондентов со всей России. 

Фото: Happy cake Happy cafe / Shutterstock

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