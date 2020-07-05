Лишний вес и нехватка общения: россияне назвали минусы удаленной работы

Только 22% россиян устраивают условия удаленной работы, 34% испытывают трудности с концентрацией внимания при работе из дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос Высшей школы экономики (ВШЭ).

Недостатки удаленной работы по мнению россиян:

технические проблемы — например, маленький экран компьютера;

сложность работы рядом с семьей;

нехватка общения с коллегами;

риск набрать лишний вес.

Тем не менее 80% опрошенных находят и плюсы в работе из дома. В частности, россияне отметили, что им не нужно тратить время на дорогу до офиса. Среди других преимуществ — отсутствие расходов на транспорт и питание, а также гибкий график. Кроме того, на удаленке сотрудники стали больше спать и чаще заниматься домашними делами.

Социологи ВШЭ проводили телефонные интервью с 1 апреля по 3 мая 2020 года. В опросе участвовали 2 тысячи респондентов со всей России.

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