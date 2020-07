Чувствуете, что рабочие дни стало сложно отличить друг от друга? Консультант по вопросам управления временем и автор книг «How to Invest Your Time Like Money» и «Divine Time Management» Элизабет Грейс Сондерс советует разнообразить будни приятными задачами — от разговоров с коллегами до домашних тренировок.

Четыре способа внести разнообразие в рабочую неделю