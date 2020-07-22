Четыре способа внести разнообразие в рабочую неделю

Чувствуете, что рабочие дни стало сложно отличить друг от друга? Консультант по вопросам управления временем и автор книг «How to Invest Your Time Like Money» и «Divine Time Management» Элизабет Грейс Сондерс советует разнообразить будни приятными задачами — от разговоров с коллегами до домашних тренировок.

В период самоизоляции люди проводили много времени дома и выходили на улицу только в случае крайней необходимости. Это неестественное состояние для человека — для здорового функционирования психики необходимо общение и приятные впечатления. Когда их недостаточно, мозг испытывает нехватку дофамина, серотонина, окситоцина и других гормонов счастья.

В условиях, когда прежний образ жизни вести невозможно, люди могут начать вести себя странно. Кто-то постоянно обновляет соцсети или увлекается онлайн-играми, а кому-то с трудом удается вставать с постели по утрам из-за плохого настроения и тревожной обстановки вокруг.

Рабочий день удаленного сотрудника напоминает жизнь на самоизоляции. Если вы устали от однообразия, вот несколько простых способов сделать будни менее утомительными.

Менять свое рабочее пространство

До пандемии рабочий день большинства людей был более разнообразным. Как минимум нужно было добраться до офиса, а значит, встать, одеться и выйти из дома. Прибавьте к этому совещания, встречи с коллегами и выходы на обед, и вы поймете, сколько разных действий совершали в течение дня. Когда путь на работу сокращается до перехода из спальни в зал, это здорово экономит время, но в какой-то момент может наскучить.

Чтобы немного разнообразить свои будни, попробуйте менять местоположение в течение дня. Например, вы можете начать работать в комнате, затем переместиться за обеденный стол и закончить день на балконе. Если вы легко отвлекаетесь, подумайте о том, чтобы выделить себе небольшое помещение, недоступное для домашних.

Полезно менять не только комнаты, но и положение тела в пространстве: например, можно пересаживаться в кресло на время мозгового штурма или вставать, когда кто-то звонит по телефону.

Попробуйте внести коррективы в свое привычное расписание: поговорите подольше с интересным коллегой, посетите тренинг или возьмите новый проект, который вас увлечет. Даже мелочи могут оказывать положительный эффект на настроение: поменяйте фон в Zoom, купите и поставьте на рабочий стол букет цветов или поделитесь забавным мемом с коллегами.

Не забывать про спорт

До карантина многие регулярно посещали фитнес-клубы. Когда все оказались в самоизоляции, сохранить необходимый для здоровья уровень физической активности оказалось непросто. Вот несколько работающих идей, которые помогут добавить немного спорта в вашу жизнь.

В теплую погоду можно ходить в походы, бегать, плавать и кататься на велосипеде — конечно, если все это разрешает местный уровень карантинных мер. Я разделила занятия по дням недели: в понедельник, среду и пятницу плаваю в озере в компании моих друзей из команды по триатлону, в четверг и воскресенье совершаю короткие пробежки неподалеку от соседнего пляжа, а вторник — день силовой нагрузки.

В холодное и темное время года или просто в плохую погоду подойдет YouTube. Если вам не хватает солнца или людей вокруг — включите запись групповой тренировки на пляже. Похожие видео есть и на других платформах — например, в Facebook Live можно найти каналы местных инструкторов по фитнесу.

Выбирайте те виды активности, которые поднимают настроение и улучшают самочувствие. Разнообразные спортивные занятия — еще один способ справиться с монотонностью.

Использовать возможности для общения

Общение — важная часть благополучия. Долгий разговор один на один и веселая болтовня с друзьями по Zoom, неторопливая беседа за бокалом коктейля и совместная пробежка — все это совершенно разные опыты. Их чередование в течение недели поможет сделать жизнь более сбалансированной.

Подумайте о времени, которое вы проводите с семьей. Можно освоить новую игру, вместе поработать над интерьером вашего дома или даже съездить в соседний город, если есть такая возможность.

Находить время на хобби

Занятия по душе — еще один источник положительных эмоций и эффективный способ борьбы с однообразием. Находясь дома, можно освоить несколько новых навыков, заняться музыкой или прочитать много новых книг. Некоторые люди делят рабочие часы по принципу 45/15 (45 минут на работу и 15 на другие активности) и пишут картины или играют на пианино во время 15-минутных перерывов.

У хобби есть еще одно важное преимущество — вы можете видеть прогресс и получать осязаемый результат. Возможность придумывать новое и воплощать планы в жизнь успокаивает в ситуации нестабильности.

Конечно, необходимость проводить дома большую часть времени серьезно ограничивает свободу выбора активностей. Когда пандемия закончится, люди смогут вернуться к привычному распорядку дня, а пока эти советы помогут сделать рабочую неделю более сбалансированной.

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